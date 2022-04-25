***TSKB* *KMPUR* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.04.2022 10:21
***TSKB******KMPUR******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [KMPUR]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında ortaklıkta idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgiye ulaşan kişilerin yaptıkları pay alımlarına ilişkin bilgi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023411
BIST
14:522.486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 13,72
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.486
En Düşük
2.428
14:5214,7639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0212
|Açılış
|: 14,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7767
En Düşük
14,7180
14:5215,8816
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0400
|Açılış
|: 15,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9641
En Düşük
15,8150
14:52904,27
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -11,40
|Açılış
|: 904,27
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
904,07
BIST En Aktif Hisseler14:50
|ACSEL
|39,20
|35.045.430
|% 9,99
|
|DAGHL
|28,20
|5.598.714
|% 9,98
|
|KSTUR
|262,40
|1.422.733
|% 9,97
|
|UFUK
|21,46
|802.025
|% 9,94
|
|ISKUR
|1.150.000,00
|1.150.000
|% 9,52
|
|KGYO
|5,13
|2.508.529
|% -10,00
|
|BALAT
|8,50
|216.080
|% -5,66
|
|MMCAS
|2,71
|506.002
|% -4,91
|
|SODSN
|25,20
|110.121
|% -4,55
|
|ARMDA
|99,65
|660.353
|% -4,37
|
|THYAO
|39,50
|2.947.618.213
|% -0,60
|
|GARAN
|14,98
|2.452.193.369
|% 5,57
|
|SISE
|17,84
|1.459.632.126
|% 0,06
|
|AKBNK
|9,33
|1.229.881.451
|% 2,08
|
|KRDMD
|15,02
|1.162.932.994
|% -2,09
|
|EKGYO
|2,78
|937.410.388
|% -0,97
|
|ODAS
|2,55
|656.305.915
|% 0,00
|
|TSKB
|2,01
|473.040.874
|% 2,55
|
|YKBNK
|5,19
|1.162.100.845
|% 1,76
|
|GARAN
|14,98
|2.452.193.369
|% 5,57
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7573
|14,7639
|% 0,14
|
|Euro
|15,8738
|15,8816
|% -0,25
|
|Sterlin
|18,7490
|18,8431
|% -0,64
|
|Frank
|15,3595
|15,4520
|% 0,13
|
|Riyal
|3,9222
|3,9419
|% 0,07
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|-25,49
|
|Altın Gr.
|907
|907
|-8,80
|
|Cumhuriyet
|6.041
|6.132
|-60,00
|
|Tam
|6.012
|6.162
|-60,74
|
|Yarım
|2.906
|2.981
|-29,38
|
|Çeyrek
|1.458
|1.490
|-14,69
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,55
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,23
|-0,23
|
|B. Petrol
|102
|102
|-4,47
|
Seans Raporu
14:50
daha fazla
-
15:06SMRTG
Yüzde 5.98 oranında artışla 18.96 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 372, 313 adet işlem
-
15:05GSDDE
Yüzde 4.73 oranında artışla 4.43 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 199, 449 adet işlem
-
15:04XU100
Endeks 2, 484 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 47 üstünde . İşlem hacmi 27, 899.00 milyon TL de
-
15:04MERIT
Yüzde 5.68 oranında artışla 40.20 lira fiyatla işlem gören hissede 895, 456 adet işlem
-
15:03SMRTG
Yüzde 5.87 oranında artışla 18.94 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 359, 439 adet işlem