***TSKB******SELVA******TOASO******BALAT******BASGZ******MRGYO******PNLSN******ISGYO******SNGYO******ADESE******NTHOL******SASA******SAMAT******SRVGY******YBTAS******BTCIM******INTEM******KRSTL******LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler ADESE, BALAT, BASGZ, BTCIM, INTEM, ISGYO, KRSTL, LIDFA, MRGYO, NTHOL, PNLSN, SAMAT, SASA, SELVA, SNGYO, SRVGY, TOASO, TSKB, YBTASSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***ADESE 1 ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş. E KEMALETTİN VATANSEVER 42.919,000BALAT 2 BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E MÜZEYYEN AKDAĞ 1.536,000BASGZ 3 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E İLHAN KÜÇÜK 17.475,000BTCIM 4 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. E GÜLDENUR ERGÜN 21,534INTEM 5 İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. E SAVAŞ AYDIN 800,000ISGYO 6 İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ALARA TEOMAN 143.528,000ISGYO 7 İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ALARA TEOMAN 1.068.743,000ISGYO 8 İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ALARA TEOMAN 1.600.000,000ISGYO 9 İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ÖZLEM ERKAN 128.000,000ISGYO 10 İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ÖZLEM ERKAN 147.557,000ISGYO 11 İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ÖZLEM ERKAN 1.196.998,000ISGYO 12 İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ÖZLEM ERKAN 3.301.800,000KRSTL 13 KRİSTAL KOLA MEŞRUBAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E BÜLENT ÇEVİK 2.000,000LIDFA 14 LİDER FAKTORİNG A.Ş. E MUSTAFA KARAÇAYLI 150.000,000MRGYO 15 MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ÖZLEM ERKAN 500.000,000NTHOL 16 NET HOLDİNG A.Ş. E ALARA TEOMAN 19.553,000NTHOL 17 NET HOLDİNG A.Ş. E BÜLENT ÇEVİK 27.000,000NTHOL 18 NET HOLDİNG A.Ş. E ÖZLEM ERKAN 3.822,000NTHOL 19 NET HOLDİNG A.Ş. E ÖZLEM ERKAN 207.981,000NTHOL 20 NET HOLDİNG A.Ş. E ÖZLEM ERKAN 288.197,000PNLSN 21 PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E SAVAŞ AYDIN 2.530,000SAMAT 22 SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E ÖZLEM ERKAN 10.000,000SASA 23 SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. E EMRE DEĞİRMENCİ 2.499,000SELVA 24 SELVA GIDA SANAYİ A.Ş E ALARA TEOMAN 78.215,000SELVA 25 SELVA GIDA SANAYİ A.Ş E ÖZLEM ERKAN 243.708,000SNGYO 26 SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ALARA TEOMAN 268.500,000SNGYO 27 SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E KAAN YILDIZ 250.705,000SNGYO 28 SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E SAVAŞ AYDIN 20.000,000SNGYO 29 SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ÖZLEM ERKAN 1.948,000SNGYO 30 SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ÖZLEM ERKAN 454.180,000SNGYO 31 SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ÖZLEM ERKAN 1.163.722,000SRVGY 32 SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E MURAT TOPUZOĞLU 51.789,000TOASO 33 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. E BİLAL TUĞRUL 7.950,000TOASO 34 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. E BİLAL TUĞRUL 12.350,000TSKB 35 TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. E BİLAL TUĞRUL 191.980,000TSKB 36 TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. E BİLAL TUĞRUL 400.000,000TSKB 37 TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. E BİLAL TUĞRUL 508.020,000TSKB 38 TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. E ÖZLEM ERKAN 968.320,000TSKB 39 TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. E ÖZLEM ERKAN 2.031.680,000YBTAS 40 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E KAMİL OCAK 0,280YBTAS 41 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E KAMİL OCAK 0,466(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024861BIST