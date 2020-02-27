***TSKB* *TSGYO* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









r [TSGYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar(Yeni bir açıklama olmayıp, 26.02.2020 tarihli açıklamanın "İlgili Şirket" TSKBGYO kaydı düşülerek tekrar gönderilmesidir.)Bankamız 26.02.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, paylarının %88,67‘sine sahip olduğumuz TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin borsada işlem gören paylarından, bir yıl içinde 12,5 Milyon TL nominal tutara kadar satın alınması, mevcut ve yeni alınacak payların sınıflandırılması ve gerektiğinde satılması konularında Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Bu yetki herhangi bir taahhüt içermemekte olup hisselerin alınması ve gerektiğinde satılması konularında Bankamız idari süreçleri gereği Genel Müdürlüğe yetki verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821953BIST