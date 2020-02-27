***TSKB* *TSGYO* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.02.2020 12:19
r [TSGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(Yeni bir açıklama olmayıp, 26.02.2020 tarihli açıklamanın "İlgili Şirket" TSKBGYO kaydı düşülerek tekrar gönderilmesidir.)
Bankamız 26.02.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, paylarının %88,67‘sine sahip olduğumuz TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin borsada işlem gören paylarından, bir yıl içinde 12,5 Milyon TL nominal tutara kadar satın alınması, mevcut ve yeni alınacak payların sınıflandırılması ve gerektiğinde satılması konularında Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Bu yetki herhangi bir taahhüt içermemekte olup hisselerin alınması ve gerektiğinde satılması konularında Bankamız idari süreçleri gereği Genel Müdürlüğe yetki verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821953
BIST
14:52112.257
En Yüksek
|Değişim
|: -2,53%
|| -2.914,37
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
111.353
14:526,1685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0160
|Açılış
|: 6,1710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1741
En Düşük
6,1506
14:526,7562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0587
|Açılış
|: 6,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7610
En Düşük
6,6963
14:52327,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 3,20
|Açılış
|: 327,19
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,61
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,24
|45.356.162
|% 10,20
|
|EKIZ
|1,24
|296.615
|% 9,73
|
|BALAT
|2,72
|446.415
|% 9,68
|
|MEMSA
|0,34
|432.674
|% 9,68
|
|FMIZP
|49,66
|37.975.243
|% 7,68
|
|ALGYO
|15,65
|127.811.064
|% -12,08
|
|TSPOR
|5,49
|39.738.805
|% -10,00
|
|HALKS
|3,24
|135.239
|% -10,00
|
|SNPAM
|5,68
|1.704.850
|% -9,84
|
|BJKAS
|2,52
|15.592.473
|% -9,35
|
|THYAO
|12,61
|1.681.970.847
|% -4,76
|
|ASELS
|28,04
|814.883.202
|% -3,31
|
|KRDMD
|2,79
|637.992.541
|% -4,12
|
|IHLGM
|1,33
|473.187.248
|% 0,00
|
|GARAN
|10,31
|300.046.413
|% -3,01
|
|IHLGM
|1,33
|473.187.248
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,79
|637.992.541
|% -4,12
|
|EKGYO
|1,50
|293.344.832
|% -1,32
|
|THYAO
|12,61
|1.681.970.847
|% -4,76
|
|ODAS
|2,10
|243.471.344
|% -3,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9234
|7,9632
|% 0,06
|
|Frank
|6,3290
|6,3671
|% 0,85
|
|Riyal
|1,6402
|1,6484
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|12,86
|
|Altın Gr.
|327
|327
|3,14
|
|Cumhuriyet
|2.167
|2.199
|18,00
|
|Tam
|2.158
|2.212
|22,35
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|10,81
|
|Çeyrek
|523
|535
|5,41
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,07
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|51,69
|51,69
|-1,12
|