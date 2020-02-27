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***TSKB* *TSGYO* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.02.2020 12:19
GÜNCEL HABERLER


r [TSGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

(Yeni bir açıklama olmayıp, 26.02.2020 tarihli açıklamanın "İlgili Şirket" TSKBGYO kaydı düşülerek tekrar gönderilmesidir.)
Bankamız 26.02.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, paylarının %88,67‘sine sahip olduğumuz TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin borsada işlem gören paylarından, bir yıl içinde 12,5 Milyon TL nominal tutara kadar satın alınması, mevcut ve yeni alınacak payların sınıflandırılması ve gerektiğinde satılması konularında Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Bu yetki herhangi bir taahhüt içermemekte olup hisselerin alınması ve gerektiğinde satılması konularında Bankamız idari süreçleri gereği Genel Müdürlüğe yetki verilmektedir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821953


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAYO 3,24 45.356.162 % 10,20  
EKIZ 1,24 296.615 % 9,73  
BALAT 2,72 446.415 % 9,68  
MEMSA 0,34 432.674 % 9,68  
FMIZP 49,66 37.975.243 % 7,68  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9234 7,9632 % 0,06  
Frank 6,3290 6,3671 % 0,85  
Riyal 1,6402 1,6484 % 0,33  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.649 1.649 12,86  
Altın Gr. 327 327 3,14  
Cumhuriyet 2.167 2.199 18,00  
Tam 2.158 2.212 22,35  
Yarım 1.043 1.070 10,81  
Çeyrek 523 535 5,41  
Gümüş.Ons 18,03 18,07 0,17  
Gümüş Gr. 3,58 3,58 0,04  
B. Petrol 51,69 51,69 -1,12  
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