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***TSKB* *TSGYO* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.07.2020 18:31
GÜNCEL HABERLER



***TSKB******TSGYO******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bankamızın hakim pay sahibi olduğu TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ("TSKB GYO") tarafından, 200,000,000.-TL sermaye artırımına karar verilmiş olup, 23.07.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda TSKB GYO tarafından yapılan sermaye artırımında, Bankamızın TSKB GYO'da sahip olduğu tüm paylardan (%89,09) kaynaklanan yeni pay alma haklarının kullanılmasına, gerekli tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861450


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KONYA 376,20 63.816.758 % 10,00  
ALKA 13,09 19.624.785 % 10,00  
DAGI 7,37 4.962.911 % 10,00  
KENT 2.010,20 58.627.524 % 10,00  
PKENT 592,90 1.654.784 % 10,00  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6934 8,7370 % -0,07  
Frank 7,3630 7,4073 % 0,32  
Riyal 1,8206 1,8297 % -0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.896 1.897 25,05  
Altın Gr. 416 416 3,78  
Cumhuriyet 2.707 2.731 33,20  
Tam 2.789 2.802 34,00  
Yarım 1.354 1.371 16,70  
Çeyrek 679 686 8,40  
Gümüş.Ons 23,00 23,03 0,01  
Gümüş Gr. 5,04 5,05 -0,03  
B. Petrol 43,97 43,97 -0,31  
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