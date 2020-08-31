***TSKB* *TSGYO* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.08.2020 18:26
***TSKB******TSGYO******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("TSKB GYO") tarafından 14 Ağustos 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilen onaylı İzahname çerçevesinde gerçekleştirilen %66,66666 oranında bedelli sermaye artırımı işleminde, 18 Ağustos 2020 tarihinde başlayan yeni pay alma hakkı kullanım süresi dahilinde bankamız, TSKB GYO'da sahip olduğu 20.000.000 adet A grubu nama yazılı, 8.182.222 adet B grubu nama yazılı ve 239.086.582,83 adet C grubu hamiline yazılı olmak üzere toplamda 267.268.804,83 TL nominal değerli payın tamamından kaynaklanan yeni pay alma haklarını, sahip olduğu paylar oranında tamamen kullanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871871
BIST
18:051.079
En Yüksek
|Değişim
|: -1,99%
|| -21,94
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.101
|
1.102
En Düşük
1.076
18:057,3398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0063
|Açılış
|: 45,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 45,8100
|
7,3758
En Düşük
7,2953
18:058,7842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0829
|Açılış
|: 13,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,2100
|
8,8267
En Düşük
8,6730
18:056,69
En Yüksek
|Değişim
|: 3,04%
|| 0,20
|Açılış
|: 6,69
|
|Önceki Kapanış
|: 6,49
|
6,71
En Düşük
6,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULAS
|3,19
|39.123.778
|% 10,00
|
|SEKUR
|7,92
|8.508.503
|% 10,00
|
|INTEM
|19,80
|22.623.467
|% 10,00
|
|FRIGO
|35,42
|1.927.961
|% 10,00
|
|PKENT
|935,00
|6.653.253
|% 10,00
|
|ISKUR
|333.000,10
|333.000
|% -9,94
|
|ARTI
|2,24
|1.362.342
|% -9,68
|
|IZFAS
|3,47
|1.650.657
|% -8,20
|
|SERVE
|7,97
|1.151.503
|% -7,33
|
|GEDIK
|9,41
|32.036.647
|% -7,20
|
|KRDMD
|3,05
|1.542.596.341
|% -1,29
|
|EKGYO
|1,76
|794.831.925
|% -3,83
|
|GARAN
|6,76
|739.299.999
|% -2,31
|
|GUSGR
|6,14
|645.199.841
|% -4,81
|
|PETKM
|3,91
|605.415.854
|% -3,22
|
|KRDMD
|3,05
|1.542.596.341
|% -1,29
|
|EKGYO
|1,76
|794.831.925
|% -3,83
|
|PETKM
|3,91
|605.415.854
|% -3,22
|
|ZOREN
|2,70
|357.169.199
|% -2,88
|
|YKBNK
|2,03
|257.249.488
|% -0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3377
|7,3398
|% 0,09
|
|Euro
|8,7665
|8,7842
|% 0,95
|
|Sterlin
|9,8010
|9,8501
|% 0,40
|
|Frank
|8,1076
|8,1564
|% 0,38
|
|Riyal
|1,9535
|1,9633
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.971
|1.971
|6,12
|
|Altın Gr.
|466
|466
|3,15
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|12,36
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|5,99
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|28,24
|28,27
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,69
|0,20
|
|B. Petrol
|45,83
|45,83
|0,02
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58GEDIK
Yüzde -6.51 oranında düşüşle 9.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 160, 660 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 081 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 75 altında . İşlem hacmi 12, 901.00 milyon TL de
-
17:55KLGYO
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 5.91 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 739, 676 adet işlem
-
17:52DOAS
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 14.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 042, 791 adet işlem
-
17:51KUYAS
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 493, 979 adet işlem