***TSKB* *TSGYO* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TSKB******TSGYO******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [TSGYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("TSKB GYO") tarafından 14 Ağustos 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilen onaylı İzahname çerçevesinde gerçekleştirilen %66,66666 oranında bedelli sermaye artırımı işleminde, 18 Ağustos 2020 tarihinde başlayan yeni pay alma hakkı kullanım süresi dahilinde bankamız, TSKB GYO'da sahip olduğu 20.000.000 adet A grubu nama yazılı, 8.182.222 adet B grubu nama yazılı ve 239.086.582,83 adet C grubu hamiline yazılı olmak üzere toplamda 267.268.804,83 TL nominal değerli payın tamamından kaynaklanan yeni pay alma haklarını, sahip olduğu paylar oranında tamamen kullanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871871BIST