***TSKB* *TSGYO* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TSKB******TSGYO******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [TSGYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31/08/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("TSKB GYO") tarafından 14 Ağustos 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilen onaylı İzahname çerçevesinde gerçekleştirilen %66,66666 oranında bedelli sermaye artırımı işleminde, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan 223.530,614 adet pay, 3 Eylül 2020 tarihinde nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilmiştir. Bankamız, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da halka arz edilen paylardan 223.525,614 adet TSKB GYO payını, 3 Eylül 2020 tarihinde 2,21 Türk Lirası hisse fiyatı üzerinden satın almış bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873208BIST