***TSKB* *TSGYO* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TSKB******TSGYO******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [TSGYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın hakim pay sahibi olduğu TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ("TSKB GYO") tarafından, 150,000,000.-TL sermaye artırımına karar verilmiş olup, 30.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda TSKB GYO tarafından yapılan sermaye artırımında, Bankamızın TSKB GYO'da sahip olduğu tüm paylardan (%89,13) kaynaklanan yeni pay alma haklarının kullanılmasına, gerekli tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945267BIST