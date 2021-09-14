***TSKB* *TSGYO* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TSKB******TSGYO******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [TSGYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("TSKB GYO") tarafından 27 Ağustos 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilen onaylı İzahname çerçevesinde gerçekleştirilen bedelli sermaye artırımı işleminde, 1 Eylül 2021 tarihinde başlayan yeni pay alma hakkı kullanım süresi dahilinde bankamız, TSKB GYO'da sahip olduğu 33.333.333,32 adet A grubu nama yazılı, 13.637.036,67 adet B grubu nama yazılı ve 398.701.147,72 adet C grubu hamiline yazılı olmak üzere toplamda 445.671.517,71 TL nominal değerli paydan yeni pay alma haklarını, sahip olduğu payların %100'ü oranında kullanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963600BIST