***TSKB* *TSGYO* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.09.2021 09:38
***TSKB******TSGYO******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("TSKB GYO") tarafından 27 Ağustos 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilen onaylı İzahname çerçevesinde gerçekleştirilen bedelli sermaye artırımı işleminde, 1 Eylül 2021 tarihinde başlayan yeni pay alma hakkı kullanım süresi dahilinde bankamız, TSKB GYO'da sahip olduğu 33.333.333,32 adet A grubu nama yazılı, 13.637.036,67 adet B grubu nama yazılı ve 398.701.147,72 adet C grubu hamiline yazılı olmak üzere toplamda 445.671.517,71 TL nominal değerli paydan yeni pay alma haklarını, sahip olduğu payların %100'ü oranında kullanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963600
BIST
13:541.438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,32
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.438
|
1.443
En Düşük
1.436
13:548,4528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0266
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4280
|
8,4707
En Düşük
8,4072
13:549,9872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0276
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0170
En Düşük
9,9390
13:54485,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,49
|Açılış
|: 485,44
|
|Önceki Kapanış
|: 485,93
|
487,16
En Düşük
484,47
BIST En Aktif Hisseler13:54
|CRFSA
|46,70
|8.940.996
|% 9,99
|
|ORCAY
|19,06
|19.658.653
|% 9,98
|
|YEOTK
|42,84
|6.084.522
|% 9,96
|
|YUNSA
|12,03
|12.989.924
|% 9,96
|
|ISKPL
|9,88
|27.662.456
|% 9,93
|
|SELVA
|9,18
|65.630.677
|% -10,00
|
|KTSKR
|77,85
|2.012.734
|% -9,95
|
|DOGUB
|5,94
|17.339.065
|% -9,59
|
|UTPYA
|20,40
|307.092
|% -7,27
|
|SELGD
|6,17
|12.674.635
|% -6,94
|
|GARAN
|9,44
|567.683.339
|% 0,53
|
|TUPRS
|106,20
|544.592.387
|% 2,51
|
|BJKAS
|6,82
|402.840.845
|% 5,74
|
|THYAO
|12,50
|340.919.390
|% 0,56
|
|PETKM
|6,25
|294.879.526
|% 1,63
|
|YKBNK
|2,48
|240.665.572
|% 0,40
|
|MRGYO
|1,16
|89.866.909
|% 6,42
|
|YESIL
|2,33
|160.311.839
|% -3,72
|
|GARAN
|9,44
|567.683.339
|% 0,53
|
|BJKAS
|6,82
|402.840.845
|% 5,74
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4497
|8,4528
|% 0,32
|
|Euro
|9,9808
|9,9872
|% 0,28
|
|Sterlin
|11,6855
|11,7441
|% 0,48
|
|Frank
|9,1269
|9,1819
|% 0,29
|
|Riyal
|2,2468
|2,2581
|% 0,30
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-5,89
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.268
|-9,00
|
|Tam
|3.201
|3.281
|-13,99
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-6,77
|
|Çeyrek
|776
|794
|-3,38
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,65
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,03
|74,03
|0,52
|