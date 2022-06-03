***TSKB* *TSGYO* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.06.2022 19:13
***TSKB******TSGYO******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [TSGYO]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 03.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararında, paylarının %89,15'ine sahip olduğumuz TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin borsada işlem gören paylarından, kesin taahhüt içermeyecek şekilde bir yıl içinde 50 milyon TL nominal tutara kadar satılması konusunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034693
BIST
18:052.601
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,31
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.591
18:0516,4521
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0019
|Açılış
|: 16,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5454
En Düşük
16,4023
18:0517,7034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,4307
18:05978,28
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -10,68
|Açılış
|: 978,28
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
976,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|233,20
|17.484.203
|% 10,00
|
|HEDEF
|6,93
|86.547.963
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,19
|4.762.120
|% 10,00
|
|YGGYO
|26,68
|9.879.472
|% 9,98
|
|UFUK
|41,26
|808.096
|% 9,97
|
|KRSTL
|6,77
|7.458.292
|% -9,97
|
|PENTA
|464,30
|105.533.573
|% -9,49
|
|PSGYO
|10,60
|345.903.165
|% -9,17
|
|KLSYN
|2,07
|45.204.283
|% -8,00
|
|MEPET
|2,99
|11.999.313
|% -6,56
|
|SASA
|43,90
|4.150.428.492
|% 9,20
|
|THYAO
|47,98
|4.071.062.376
|% -3,27
|
|KARSN
|7,19
|2.586.746.749
|% 0,00
|
|EREGL
|34,52
|1.611.806.361
|% -0,46
|
|KRDMD
|14,98
|1.531.385.953
|% -1,64
|
|KARSN
|7,19
|2.586.746.749
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,94
|899.149.984
|% 2,34
|
|TSKB
|2,21
|463.797.700
|% 5,24
|
|EKGYO
|2,78
|571.518.260
|% -1,07
|
|YKBNK
|4,84
|823.150.527
|% -0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4504
|16,4521
|% -0,01
|
|Euro
|17,6285
|17,7034
|% 0,03
|
|Sterlin
|20,5266
|20,6296
|% -0,55
|
|Frank
|17,0331
|17,1357
|% -0,49
|
|Riyal
|4,3756
|4,3975
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|-20,08
|
|Altın Gr.
|979
|979
|-10,16
|
|Cumhuriyet
|6.579
|6.678
|14,00
|
|Tam
|6.555
|6.720
|19,90
|
|Yarım
|3.168
|3.251
|9,62
|
|Çeyrek
|1.589
|1.625
|4,81
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,91
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|-0,22
|
|B. Petrol
|120
|120
|2,36
|
Seans Raporu
18:05
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