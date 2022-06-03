***TSKB* *TSGYO* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TSKB******TSGYO******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [TSGYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın 03.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararında, paylarının %89,15'ine sahip olduğumuz TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin borsada işlem gören paylarından, kesin taahhüt içermeyecek şekilde bir yıl içinde 50 milyon TL nominal tutara kadar satılması konusunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034693BIST