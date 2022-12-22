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***TSKB* *TSGYO* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

22.12.2022 18:10
***TSKB* *TSGYO* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***TSKB******TSGYO******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

         İlgi: 03.06.2022 tarihli özel durum açıklamamız.
 
Bankamız tarafından 22.12.2022 tarihinde TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 6,16-6,34 TL fiyat aralığından 837.500 TL toplam nominal tutarlı pay satım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte, Bankamızın TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki pay oranı %88,74 seviyesine gerilemiştir.
 
İşlem detaylarına ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmektedir.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
22/12/2022 0 837.500 837.500 577.622.593,53 576.785.093,53 % 88,87 % 88,87 % 88,74 % 88,74




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089260


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YBTAS 60.500,00 2.676.300 % 10,00  
ULUFA 9,46 482.049.113 % 10,00  
RTALB 14,08 231.380.214 % 10,00  
POLTK 1.405,80 32.144.900 % 10,00  
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Dolar 18,6590 18,6709 % 0,06  
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Altın Gr. 1.077 1.077 -11,36  
Cumhuriyet 7.279 7.389 -34,00  
Tam 7.266 7.327 -70,00  
Yarım 3.519 3.582 -34,00  
Çeyrek 1.765 1.790 -18,00  
Gümüş.Ons 23,38 23,41 -0,58  
Gümüş Gr. 14,10 14,12 -0,27  
B. Petrol 81,02 81,02 -1,18  
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