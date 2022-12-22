***TSKB* *TSGYO* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
22.12.2022 18:10
***TSKB******TSGYO******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [TSGYO]
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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03.06.2022
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
İlgi: 03.06.2022 tarihli özel durum açıklamamız.
Bankamız tarafından 22.12.2022 tarihinde TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 6,16-6,34 TL fiyat aralığından 837.500 TL toplam nominal tutarlı pay satım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte, Bankamızın TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki pay oranı %88,74 seviyesine gerilemiştir.
İşlem detaylarına ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
22/12/2022 0 837.500 837.500 577.622.593,53 576.785.093,53 % 88,87 % 88,87 % 88,74 % 88,74
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089260
BIST
18:055.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 18,10
|Açılış
|: 5.462
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.516
En Düşük
5.398
18:0518,6748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0143
|Açılış
|: 18,8230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8330
|
18,7023
En Düşük
18,6377
18:0519,8023
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0131
|Açılış
|: 19,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9900
|
19,9440
En Düşük
19,7595
18:051.076,21
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -12,33
|Açılış
|: 1.076,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,54
|
1.092,94
En Düşük
1.076,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|41,80
|2.931.936
|% 10,00
|
|YBTAS
|60.500,00
|2.676.300
|% 10,00
|
|ULUFA
|9,46
|482.049.113
|% 10,00
|
|RTALB
|14,08
|231.380.214
|% 10,00
|
|POLTK
|1.405,80
|32.144.900
|% 10,00
|
|BRKO
|4,51
|3.566.240
|% -9,98
|
|EGEPO
|19,43
|70.669.983
|% -9,71
|
|ISKUR
|780.000,00
|1.565.000
|% -8,24
|
|TSGYO
|5,81
|120.777.362
|% -5,07
|
|MEDTR
|41,70
|20.349.788
|% -4,88
|
|THYAO
|142,10
|6.825.310.097
|% -0,56
|
|EKGYO
|8,31
|5.927.953.574
|% 3,36
|
|ENKAI
|27,92
|4.705.030.464
|% 4,41
|
|AKBNK
|19,85
|3.956.409.554
|% -0,50
|
|ASELS
|58,10
|3.914.150.616
|% -1,94
|
|EKGYO
|8,31
|5.927.953.574
|% 3,36
|
|VAKBN
|12,35
|3.589.264.100
|% 0,57
|
|ISCTR
|12,87
|3.629.245.604
|% 0,86
|
|YKBNK
|12,07
|3.328.896.405
|% 0,58
|
|TSKB
|4,73
|1.189.790.122
|% -2,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6590
|18,6709
|% 0,06
|
|Euro
|19,7555
|19,8040
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,3868
|22,4991
|% -0,43
|
|Frank
|19,9753
|20,0956
|% -0,40
|
|Riyal
|4,9497
|4,9746
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-24,57
|
|Altın Gr.
|1.077
|1.077
|-11,36
|
|Cumhuriyet
|7.279
|7.389
|-34,00
|
|Tam
|7.266
|7.327
|-70,00
|
|Yarım
|3.519
|3.582
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.765
|1.790
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|14,10
|14,12
|-0,27
|
|B. Petrol
|81,02
|81,02
|-1,18
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 5, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 95, 844.00 milyon TL de
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Yüzde 10.00 oranında artışla 14.08 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 938, 031 adet işlem
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17:56AKENR
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 5.57 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 432, 796 adet işlem