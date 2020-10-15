***TSKB* *TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***TSKB******TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler [TSKB]İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'den 15/10/2021 vadeli 6 ayda bir anapara ve faiz ödemeli olarak 11.000.000 Euro tutarında işletme kredisi kullanılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881940BIST