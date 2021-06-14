***TSKB* *TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***TSKB******TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler [TSKB]İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'den kullanılmış olan 15/10/2021 vadeli 11.000.000 Euro tutarındaki ve son durum itibarıyla 10.900.000 Euro anapara bakiyesi bulunan kredi aynı vade ile Türk Lirasına dönülmüştür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942277BIST