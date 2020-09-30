***TSKB* *TSK* *ESEN*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
30.09.2020 17:27
***TSKB******TSK******ESEN*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877507
BIST
18:051.145
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 21,99
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.147
En Düşük
1.129
18:057,7198
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -0,0970
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8384
En Düşük
7,6997
18:059,0499
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -0,1288
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
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9,2060
En Düşük
9,0291
18:05470,60
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -5,94
|Açılış
|: 470,60
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
468,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|334,10
|1.852.314
|% 39,15
|
|BALAT
|9,24
|1.809.146
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.246,10
|4.818.775
|% 10,00
|
|GUBRF
|32,12
|445.509.862
|% 10,00
|
|KNFRT
|19,14
|51.762.462
|% 10,00
|
|JANTS
|214,20
|8.844.692
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|1.283.780
|% -10,00
|
|MRSHL
|414,40
|71.962.784
|% -9,99
|
|ALCAR
|139,70
|116.602.175
|% -9,99
|
|TBORG
|17,94
|23.234.823
|% -9,98
|
|SISE
|7,32
|5.744.716.533
|% -0,95
|
|ASELS
|19,32
|4.340.692.481
|% 3,82
|
|GARAN
|7,10
|2.003.103.892
|% 2,90
|
|KARSN
|3,11
|952.243.838
|% 4,36
|
|KRDMD
|3,39
|891.810.731
|% 3,35
|
|SISE
|7,32
|5.744.716.533
|% -0,95
|
|KARSN
|3,11
|952.243.838
|% 4,36
|
|GARAN
|7,10
|2.003.103.892
|% 2,90
|
|KRDMD
|3,39
|891.810.731
|% 3,35
|
|ASELS
|19,32
|4.340.692.481
|% 3,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7164
|7,7198
|% -1,24
|
|Euro
|9,0352
|9,0499
|% -1,40
|
|Sterlin
|9,9236
|9,9733
|% -0,87
|
|Frank
|8,3305
|8,3807
|% -1,56
|
|Riyal
|2,0501
|2,0604
|% -1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-1,08
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-5,42
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,79
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|5,91
|5,92
|-0,16
|
|B. Petrol
|42,00
|42,00
|0,44
|