***TSKB* *TSK* *GENIL*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
26.07.2021 17:39
***TSKB******TSK******GENIL*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Açıklamalar
Gen ilaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951822
BIST
18:051.349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,48
|Açılış
|: 1.356
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|Önceki Kapanış
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1.363
En Düşük
1.346
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|Açılış
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|: 495,47
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501,55
En Düşük
494,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDIP
|5,06
|20.817.109
|% 10,00
|
|TKURU
|236,30
|4.722.866
|% 9,96
|
|RTALB
|22,74
|141.040.643
|% 9,96
|
|AGYO
|2,54
|27.516.879
|% 9,96
|
|YAYLA
|4,87
|41.906.914
|% 9,93
|
|MERIT
|17,55
|1.080.624
|% -10,00
|
|SELVA
|7,40
|53.257.988
|% -9,54
|
|TRILC
|28,60
|179.806.274
|% -8,27
|
|AYES
|17,01
|686.322
|% -8,05
|
|KSTUR
|234,70
|240.962
|% -7,96
|
|GARAN
|8,15
|1.133.724.143
|% -1,45
|
|THYAO
|12,31
|637.980.975
|% -3,30
|
|KRDMD
|7,41
|616.776.948
|% 2,07
|
|SASA
|29,68
|536.997.068
|% -0,74
|
|PETKM
|5,42
|508.531.972
|% 2,26
|
|GARAN
|8,15
|1.133.724.143
|% -1,45
|
|EKGYO
|1,81
|224.661.513
|% 1,12
|
|TSKB
|1,22
|139.486.424
|% -2,40
|
|PEKGY
|1,00
|94.668.763
|% -1,96
|
|PETKM
|5,42
|508.531.972
|% 2,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5534
|8,5587
|% 0,12
|
|Euro
|10,1064
|10,1139
|% 0,46
|
|Sterlin
|11,7939
|11,8530
|% 0,63
|
|Frank
|9,3048
|9,3609
|% 0,50
|
|Riyal
|2,2738
|2,2852
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-2,46
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-8,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|-14,94
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-7,23
|
|Çeyrek
|793
|811
|-3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,25
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,02
|
|B. Petrol
|73,31
|73,31
|-0,13
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