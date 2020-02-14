***TSKB* *TSK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.02.2020 14:41
***TSKB******TSK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TSK, TSKB
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Trakya Yatırım Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819020
BIST
15:47120.566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 25,25
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.399
15:476,0638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0222
|Açılış
|: 6,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0652
En Düşük
6,0344
15:476,5732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0185
|Açılış
|: 6,5660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5764
En Düşük
6,5408
15:47307,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,80
|Açılış
|: 307,09
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,52
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,85
|626.447.575
|% 18,75
|
|AYCES
|12,74
|6.172.908
|% 14,98
|
|BJKAS
|3,07
|455.127.606
|% 12,87
|
|DGGYO
|6,98
|13.143.717
|% 12,40
|
|ALCTL
|19,72
|58.107.649
|% 10,72
|
|TUKAS
|12,62
|2.963.947
|% -17,30
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|RHEAG
|2,11
|43.752.393
|% -10,21
|
|OZBAL
|2,41
|12.255.200
|% -8,02
|
|QNBFL
|145,20
|181.251
|% -7,52
|
|ASELS
|29,16
|1.161.990.774
|% 3,33
|
|THYAO
|14,93
|1.160.219.905
|% -0,40
|
|GSRAY
|2,85
|626.447.575
|% 18,75
|
|ISGYO
|2,22
|571.294.350
|% 7,25
|
|BJKAS
|3,07
|455.127.606
|% 12,87
|
|ISGYO
|2,22
|571.294.350
|% 7,25
|
|GSRAY
|2,85
|626.447.575
|% 18,75
|
|BJKAS
|3,07
|455.127.606
|% 12,87
|
|CEMAS
|1,24
|190.008.847
|% 2,48
|
|KARSN
|1,90
|259.668.246
|% 3,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8735
|7,9130
|% 0,16
|
|Frank
|6,1505
|6,1875
|% 0,09
|
|Riyal
|1,6112
|1,6193
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|-0,64
|
|Altın Gr.
|307
|307
|0,89
|
|Cumhuriyet
|2.033
|2.064
|4,00
|
|Tam
|2.023
|2.074
|1,03
|
|Yarım
|978
|1.003
|0,49
|
|Çeyrek
|490
|502
|0,25
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|57,07
|57,07
|0,73
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 138, 25 artarak (% 0.10 ) 144, 227
-
16:01
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ISGYO, GSRAY, BJKAS
-
16:01XU100
Endeks 120, 587 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 04 üstünde . İşlem hacmi 9, 431.00 milyon TL de
-
16:01TIRE
Yüzde 4.29 oranında artışla 8.26 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 132, 914 adet işlem
-
15:59DGGYO
Yüzde 12.24 oranında artışla 6.97 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 969, 802 adet işlem