***TSKB* *TSK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.11.2020 17:40
***TSKB******TSK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TSK, TSKB
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında TSKB Memur ve Müstahtemleri Yardım ve Emekli Vakfı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887793
BIST
18:051.243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 11,46
|Açılış
|: 1.227
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|Önceki Kapanış
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1.244
En Düşük
1.219
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En Yüksek
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En Düşük
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 483,01
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508,41
En Düşük
481,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DIRIT
|3,63
|2.242.981
|% 10,00
|
|ALCAR
|154,00
|44.154.737
|% 10,00
|
|YBTAS
|18.478,90
|901.274
|% 10,00
|
|SEKUR
|11,00
|3.326.205
|% 10,00
|
|TKURU
|323,60
|12.997.152
|% 9,99
|
|RODRG
|10,53
|4.323.979
|% -10,00
|
|MERKO
|12,89
|24.636.137
|% -9,99
|
|DAGHL
|17,97
|7.174.443
|% -9,97
|
|BALAT
|7,52
|951.396
|% -9,94
|
|BLCYT
|7,19
|42.216.073
|% -9,90
|
|THYAO
|11,50
|5.677.647.346
|% 7,68
|
|GARAN
|7,76
|4.134.803.079
|% 3,74
|
|TCELL
|15,38
|1.947.493.366
|% -5,99
|
|PGSUS
|53,40
|1.855.338.428
|% 9,92
|
|KRDMD
|3,73
|1.443.924.842
|% 7,18
|
|GARAN
|7,76
|4.134.803.079
|% 3,74
|
|YKBNK
|2,55
|1.280.817.473
|% 3,24
|
|THYAO
|11,50
|5.677.647.346
|% 7,68
|
|KRDMD
|3,73
|1.443.924.842
|% 7,18
|
|EKGYO
|1,87
|656.088.488
|% 1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1333
|8,1370
|% 1,05
|
|Euro
|9,6127
|9,6285
|% 1,19
|
|Sterlin
|10,7415
|10,7954
|% 1,68
|
|Frank
|8,8843
|8,9378
|% 1,23
|
|Riyal
|2,1650
|2,1759
|% 1,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|19,17
|
|Altın Gr.
|494
|494
|10,89
|
|Cumhuriyet
|3.295
|3.345
|26,00
|
|Tam
|3.279
|3.364
|18,21
|
|Yarım
|1.585
|1.627
|8,81
|
|Çeyrek
|795
|814
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,44
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,14
|
|B. Petrol
|42,94
|42,94
|0,54
|