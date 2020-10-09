***TSKB* *TSK* *KONTR*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
09.10.2020 13:50
***TSKB******TSK******KONTR*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [KONTR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.10.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporunun Nihai Hali (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880447
BIST
18:051.166
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 15,21
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.167
En Düşük
1.151
18:057,8645
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,0790
|Açılış
|: 7,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,8540
18:059,2967
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0538
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3705
En Düşük
9,2841
18:05486,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,46
|Açılış
|: 486,90
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,65
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|14,52
|262.698.401
|% 10,00
|
|IDEAS
|11,66
|9.975.379
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,43
|24.084.220
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|1.292.434
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|388.827
|% 10,00
|
|TKURU
|495,20
|2.010.017
|% -10,00
|
|COSMO
|12,24
|3.396.453
|% -10,00
|
|EMNIS
|63,55
|356.833
|% -9,99
|
|OLMIP
|11,26
|2.376.581
|% -9,99
|
|UZERB
|41,26
|2.115.070
|% -9,99
|
|PETKM
|4,61
|2.108.534.236
|% 4,06
|
|SISE
|6,92
|1.399.656.521
|% 1,91
|
|GARAN
|7,10
|1.027.798.893
|% 1,87
|
|TUPRS
|83,25
|805.795.900
|% 1,71
|
|ASELS
|18,11
|697.243.150
|% 0,06
|
|PETKM
|4,61
|2.108.534.236
|% 4,06
|
|ZOREN
|2,75
|661.358.284
|% 1,10
|
|EKGYO
|1,80
|361.358.588
|% 2,86
|
|SISE
|6,92
|1.399.656.521
|% 1,91
|
|KRDMD
|3,46
|665.649.462
|% 2,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8605
|7,8645
|% -0,99
|
|Euro
|9,2824
|9,2967
|% -0,58
|
|Sterlin
|10,1904
|10,2415
|% -0,47
|
|Frank
|8,5928
|8,6446
|% -0,34
|
|Riyal
|2,0906
|2,1011
|% -0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|31,71
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,58
|
|Cumhuriyet
|3.234
|3.285
|51,00
|
|Tam
|3.220
|3.300
|45,01
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|21,77
|
|Çeyrek
|781
|798
|10,88
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,74
|0,89
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,15
|
|B. Petrol
|43,12
|43,12
|-0,22
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, KOZAA, ARCLK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 14 artarak (% 1.25 ) 1, 064
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, CEOEM, TRCAS, VANGD, KERVN, UFUK, ATSYH, AYCES, BASCM, KENT
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARTI, UZERB, OLMIP, COSMO, TUCLK, TKURU, KSTUR, EMNIS, BMELK, YAPRK
-
17:58
CEOEM, ADESE, BRISA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında