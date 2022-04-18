***TSKB* *TSK* *SUWEN*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
18.04.2022 09:54
***TSKB******TSK******SUWEN*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [SUWEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar
Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.'nin paylarının halka arzında, payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
- 0 % 0 - - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021401
BIST
10:352.495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,86
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.510
En Düşük
2.491
10:3514,6427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0104
|Açılış
|: 14,6155
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6100
|
14,6480
En Düşük
14,6093
10:3515,8150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0114
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7950
|
15,8549
En Düşük
15,7813
10:35936,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 7,41
|Açılış
|: 936,59
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
937,39
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler10:35
|OYYAT
|59,50
|3.758.794
|% 9,98
|
|MEPET
|3,49
|11.187.972
|% 9,75
|
|KENT
|231,80
|343.528
|% 8,07
|
|DOCO
|1.256,00
|10.418.563
|% 6,35
|
|METRO
|1,36
|30.193.394
|% 6,25
|
|MMCAS
|3,61
|105.488
|% -9,98
|
|DIRIT
|3,04
|41.821
|% -4,70
|
|ITTFH
|1,51
|6.500.487
|% -4,43
|
|KAPLM
|56,50
|1.693.463
|% -4,07
|
|HEKTS
|21,44
|244.887.240
|% -3,77
|
|KOZAL
|173,80
|568.344.422
|% 2,42
|
|GARAN
|13,91
|549.337.451
|% 0,07
|
|SISE
|17,63
|503.284.486
|% 1,21
|
|THYAO
|37,68
|460.107.615
|% -0,16
|
|KOZAA
|33,14
|437.370.484
|% 5,07
|
|ODAS
|2,39
|222.153.066
|% 3,02
|
|YKBNK
|5,15
|416.588.399
|% -0,77
|
|EKGYO
|2,93
|133.563.410
|% -0,34
|
|GARAN
|13,91
|549.337.451
|% 0,07
|
|ZOREN
|2,23
|83.840.989
|% 2,29
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6405
|14,6427
|% 0,07
|
|Euro
|15,7988
|15,8150
|% -0,07
|
|Sterlin
|19,0014
|19,0967
|% -0,29
|
|Frank
|15,4459
|15,5390
|% -0,04
|
|Riyal
|3,8926
|3,9121
|% 0,06
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.992
|17,00
|
|Altın Gr.
|936
|937
|7,45
|
|Cumhuriyet
|6.148
|6.241
|2,00
|
|Tam
|6.119
|6.272
|11,83
|
|Yarım
|2.958
|3.034
|5,72
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|2,86
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,91
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,19
|0,10
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,40
|
Seans Raporu
10:35
daha fazla
-
10:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 82 artarak (% 0.07 ) 2, 790
-
10:49
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, ODAS
-
10:49XU100
Endeks 2, 499 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 8, 869.00 milyon TL de
-
10:49KOZAA
Yüzde 4.95 oranında artışla 33.10 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 630, 378 adet işlem
-
10:48KORDS
Yüzde 5.91 oranında artışla 44.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 180, 664 adet işlem