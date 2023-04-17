***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.04.2023 14:43
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.03.2023
Tescil Tarihi
15.04.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
17.04.2023 tarih ve 10813 sayı
Açıklamalar
2023 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi 15.04.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139233
BIST
16:035.093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,15
|Açılış
|: 5.112
|
|Önceki Kapanış
|: 5.093
|
5.138
En Düşük
5.068
16:0319,3822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0319
|Açılış
|: 20,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0750
|
19,5831
En Düşük
19,3356
16:0321,2525
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0313
|Açılış
|: 21,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0400
|
21,5489
En Düşük
21,2400
16:031.246,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,26
|Açılış
|: 1.246,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,12
|
1.262,33
En Düşük
1.243,57
BIST En Aktif Hisseler16:03
|KOZAL
|24,64
|2.744.436.525
|% 10,00
|
|CVKMD
|139,70
|4.988.827
|% 10,00
|
|KOZAA
|49,54
|1.362.721.351
|% 9,99
|
|KOPOL
|32,58
|4.058.425
|% 9,99
|
|BURCE
|82,15
|132.029.830
|% 9,97
|
|LIDER
|108,00
|35.308.945
|% -10,00
|
|DGGYO
|34,56
|19.921.868
|% -8,18
|
|IMASM
|405,00
|97.049.524
|% -8,06
|
|BALAT
|17,00
|1.378.328
|% -8,06
|
|ATSYH
|100,00
|2.093.540
|% -7,41
|
|KOZAL
|24,64
|2.744.436.525
|% 10,00
|
|THYAO
|134,50
|2.691.934.102
|% 0,07
|
|KOZAA
|49,54
|1.362.721.351
|% 9,99
|
|HEKTS
|29,48
|1.189.463.332
|% 3,80
|
|EREGL
|35,40
|1.185.584.444
|% -0,84
|
|KOZAL
|24,64
|2.744.436.525
|% 10,00
|
|EKGYO
|6,83
|745.959.287
|% -0,58
|
|ISCTR
|12,13
|952.273.444
|% 0,08
|
|SKBNK
|2,47
|177.681.868
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,22
|714.744.842
|% -0,39
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3783
|19,3822
|% 0,16
|
|Euro
|21,2381
|21,2525
|% -0,15
|
|Sterlin
|23,9798
|24,1001
|% 0,12
|
|Frank
|21,5530
|21,6828
|% -0,05
|
|Riyal
|5,1513
|5,1771
|% 0,16
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.000
|2.000
|-3,94
|
|Altın Gr.
|1.247
|1.247
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|8.738
|8.870
|-28,00
|
|Tam
|8.768
|8.850
|59,00
|
|Yarım
|4.282
|4.331
|29,00
|
|Çeyrek
|2.141
|2.165
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,36
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,81
|15,82
|0,04
|
|B. Petrol
|85,70
|85,70
|-0,61
|