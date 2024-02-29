***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2024-31.12.2024Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarBankamız ile Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young Global Limited) arasındaki sözleşmenin 2023 sonu itibarıyla sona erecek olması nedeniyle, ilgili mevzuat uyarınca 2024 hesap dönemi itibarıyla Bankamız, bağımsız denetim şirketini değiştirmekle yükümlüdür. Bu sebeple Yönetim Kurulumuz 29.02.2024 tarihinde PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.`nin 2024, 2025 ve 2026 yıllarını kapsayacak 3 yıllık süreye kadar bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253092BIST