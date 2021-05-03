***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.800.000 0 0 374 40.908 -1.082 861.053 0 20.714 28.008 0 0 1.215.276 701.645 0 5.666.896 0 5.666.896TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 -826.726 0 0 0 23.468 0 229.066 74.439 0 -499.753 0 -499.753Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 -826.726 0 0 0 23.468 0 229.066 74.439 0 -499.753 0 -499.753Yeni Bakiye2.800.000 0 0 374 40.908 -1.082 34.327 0 20.714 28.008 23.468 0 1.444.342 776.084 0 5.167.143 0 5.167.143Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 -1.633 0 5.042 -174.757 -2.586 0 0 0 153.736 -20.198 0 -20.198Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.870 -74.439 0 2.431 0 2.431Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701.645 -701.645 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701.645 -701.645 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.800.000 0 0 374 40.908 -1.082 32.694 0 25.756 -146.749 20.882 0 2.222.857 0 153.736 5.149.376 0 5.149.376Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.800.000 0 0 374 50.809 1.664 70.966 0 39.852 74.928 110.894 0 2.222.240 732.829 0 6.104.556 0 6.104.556TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.800.000 0 0 374 50.809 1.664 70.966 0 39.852 74.928 110.894 0 2.222.240 732.829 0 6.104.556 595.660 1.503.710 612.693 723.506 1.336.199Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı908.050 595.660 1.503.710 612.693 723.506 1.336.199Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6.902.655 38.026.255 44.928.910 7.705.331 32.745.881 40.451.212Krediler(5) 4.986.602 38.823.272 43.809.874 5.514.640 33.400.020 38.914.660Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 0 220.209 220.209 0 205.726 205.726Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 2.483.208 398.760 2.881.968 2.719.902 363.157 3.083.059Devlet Borçlanma Senetleri2.483.208 398.760 2.881.968 2.719.902 363.157 3.083.059Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-567.155 -1.415.986 -1.983.141 -529.211 -1.223.022 -1.752.233SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 64.403 0 64.403 64.403 0 64.403Satış Amaçlı64.403 0 64.403 64.403 0 64.403Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI1.267.179 0 1.267.179 1.232.821 0 1.232.821İştirakler (Net)(7) 647.980 0 647.980 625.893 0 625.893Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler647.980 0 647.980 625.893 0 625.893Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 619.199 0 619.199 606.928 0 606.928Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar594.441 0 594.441 581.897 0 581.897Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar24.758 0 24.758 25.031 0 25.031Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 89.270 0 89.270 89.720 0 89.720MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 3.610 0 3.610 3.304 0 3.304Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer3.610 0 3.610 3.304 0 3.304YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI385 0 385 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 179.444 0 179.444 175.421 0 175.421DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 141.708 156.485 298.193 117.404 458.868 576.272VARLIKLAR TOPLAMI13.882.903 44.402.574 58.285.477 13.388.116 38.078.243 51.466.359YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(3) 175.556 35.682.278 35.857.834 119.985 32.176.978 32.296.963PARA PİYASALARINA BORÇLAR23.256 450.774 474.030 721.536 323.705 1.045.241İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(3) 0 11.847.091 11.847.091 0 8.021.275 8.021.275Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 11.847.091 11.847.091 0 8.021.275 8.021.275FONLAR7.960 66.980 74.940 6.275 115.830 122.105Müstakrizlerin Fonları7.960 66.980 74.940 6.275 115.830 122.105Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 228.364 372.093 600.457 326.364 548.616 874.980Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı228.364 372.093 600.457 326.364 548.616 874.980Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5) 26.663 0 26.663 26.425 0 26.425KARŞILIKLAR(7) 273.095 30.206 303.301 240.684 29.593 270.277Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı19.038 0 19.038 17.096 0 17.096Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar254.057 30.206 284.263 223.588 29.593 253.181CARİ VERGİ BORCU(8) 24.138 0 24.138 147.991 0 147.991ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(8) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(10) 0 2.528.944