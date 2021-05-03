***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Plan 1.226.589 704.226 0 5.140.899 38.090 5.178.989TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye927.732 655.319Ödenen Faizler-416.460 -231.680Alınan Temettüler4.223 5.944Alınan Ücret ve Komisyonlar40.219 39.706Elde Edilen Diğer Kazançlar47.308 11.006Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar78.667 631Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-83.761 -69.309Ödenen Vergiler-125.524 -68.571Diğer422.336 -144.874Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-1.849.601 -913.225Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-2.973 -7.212Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.243.818 203.345Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-150.774 -230.233Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)298.793 -868.044Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-750.829 -11.081Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-954.861 -715.053YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-190.742 -484.917İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)14.523 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-6.436 -1.165Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller86 241Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-766.202 -761.677Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar405.722 386.777Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 -107.927Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar162.446 0Diğer-881 -1.166FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit2.768.767 2.236.413Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit2.843.068 2.236.816Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri-73.551 -134Kiralamaya İlişkin Ödemeler-750 -269Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi131.448 115.007Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.754.612 1.151.450Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.864.624 779.802Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.619.236 1.931.252Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)227.146 150.329DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-210.111 -169.151Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar11.042 3.169Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları11.042 3.169Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-221.153 -172.320Yabancı Para Çevrim Farkları6.025 5.042Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-263.282 -224.060Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-16.476 -2.583Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler52.580 49.281TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.035 -18.822Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net) 5.066Şerefiye1.005 0 1.005 1.005 0 1.005Diğer4.295 0 4.295 4.061 0 4.061YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 280.057 0 280.057 279.523 0 279.523CARİ VERGİ VARLIĞI469 0 469 78 0 78ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 184.078 0 184.078 175.419 0 175.419DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 900.069 161.691 1.061.760 614.639 458.863 1.073.502VARLIKLAR TOPLAMI15.064.536 44.618.198 59.682.734 14.279.858 38.151.062 52.430.920YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(3) 175.556 35.718.611 35.894.167 119.985 32.212.225 32.332.210PARA PİYASALARINA BORÇLAR145.284 447.825 593.109 1.066.421 323.705 1.390.126İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(3) 972.881 11.847.091 12.819.972 441.111 8.021.275 8.462.386Bonolar335.246 0 335.246 35.907 0 35.907Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler637.635 0 637.635 405.204 0 405.204Tahviller0 11.847.091 11.847.091 0 8.021.275 8.021.275FONLAR7.960 66.980 74.940 6.275 115.830 122.105Müstakrizlerin Fonları7.960 66.980 74.940 6.275 115.830 122.105Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 241.979 372.429 614.408 326.364 548.616 874.980Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı241.979 372.429 614.408 326.364 548.616 874.980Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5) 4.673 0 4.673 4.394 0 4.394KARŞILIKLAR(7) 278.114 30.206 308.320 245.185 29.593 274.778Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı23.790 0 23.790 21.141 0 21.141Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar254.324 30.206 284.530 224.044 29.593 253.637CARİ VERGİ BORCU(8) 38.966 0 38.966 155.129 0 155.129ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(8) 0 0 0 1.508 0 1.508SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(10) 0 2.528.944 2.528.944 0 2.299.503 2.299.503Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 2.528.944 2.528.944 0 2.299.503 2.299.503DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER