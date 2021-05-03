***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.800.000 0 0 374 40.908 -1.082 861.053 0 20.714 28.008 0 0 1.215.276 701.645 0 5.666.896 0 5.666.896TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 -826.726 0 0 0 23.468 0 229.066 74.439 0 -499.753 0 -499.753Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 -826.726 0 0 0 23.468 0 229.066 74.439 0 -499.753 0 -499.753Yeni Bakiye2.800.000 0 0 374 40.908 -1.082 34.327 0 20.714 28.008 23.468 0 1.444.342 776.084 0 5.167.143 0 5.167.143Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 -1.633 0 5.042 -174.757 -2.586 0 0 0 153.736 -20.198 0 -20.198Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.870 -74.439 0 2.431 0 2.431Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701.645 -701.645 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701.645 -701.645 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.800.000 0 0 374 40.908 -1.082 32.694 0 25.756 -146.749 20.882 0 2.222.857 0 153.736 5.149.376 0 5.149.376Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.800.000 0 0 374 50.809 1.664 70.966 0 39.852 74.928 110.894 0 2.222.240 732.829 0 6.104.556 0 6.104.556TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.800.000 0 0 374 50.809 1.664 70.966 0 39.852 74.928 110.894 0 2.222.240 732.829 0 6.104.556 0 6.104.556Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 757 0 6.025 -210.644 -16.476 0 0 0 225.907 5.569 0 5.569Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 -955 0 0 0 0 0 0 0 660.501 -732.829 0 -73.283 0 -73.283Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -73.283 0 -73.283 0 -73.283Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 -955 0 0 0 0 0 0 0 620.501 -619.546 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 -40.000 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.800.000 0 0 374 49.854 1.664 71.723 0 45.877 -135.716 94.418 0 2.882.741 0 225.907 6.036.842 0 6.036.842Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER8.074.182 70.074.639 78.148.821 6.358.023 60.441.052 66.799.075GARANTİ VE KEFALETLER(1) 471.405 4.870.998 5.342.403 356.059 4.582.781 4.938.840Teminat Mektupları309.531 1.635.169 1.944.700 356.059 1.730.105 2.086.164Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları309.531 1.635.169 1.944.700 356.059 1.730.105 2.086.164Banka Kredileri0 98.667 98.667 0 170.915 170.915İthalat Kabul Kredileri0 98.667 98.667 0 170.915 170.915Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler161.874 3.137.162 3.299.036 0 2.681.761 2.681.761Belgeli Akreditifler161.874 3.137.162 3.299.036 0 2.681.761 2.681.761Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1) 620.988 6.236.957 6.857.945 674.463 5.268.401 5.942.864Cayılamaz Taahhütler126.374 592.340 718.714 124.557 553.859 678.416Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri16.474 132.486 148.960 9.512 90.579 100.091Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri4.060 131.556 135.616 0 127.172 127.172Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler105.840 328.298 434.138 115.045 336.108 451.153Cayılabilir Taahhütler494.614 5.644.617 6.139.231 549.906 4.714.542 5.264.448Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri494.614 5.644.617 6.139.231 549.906 4.714.542 5.264.448Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 6.981.789 58.966.684 65.948.473 5.327.501 50.589.870 55.917.371Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 22.137.069 22.137.069 0 19.840.766 19.840.766Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 22.137.069 22.137.069 0 19.840.766 19.840.766Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler6.981.789 36.829.615 43.811.404 5.327.501 30.749.104 36.076.605Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.176.268 1.346.478 2.522.746 551.948 799.850 1.351.798Vadeli Döviz Alım İşlemleri576.861 684.737 1.261.598 283.382 393.739 677.121Vadeli Döviz Satım İşlemleri599.407 661.741 1.261.148 268.566 406.111 674.677Para ve Faiz Swap İşlemleri5.757.391 35.168.995 40.926.386 4.632.583 29.814.290 34.446.873Swap Para Alım İşlemleri316.866 9.281.890 9.598.756 264.164 6.861.632 7.125.796Swap Para Satım İşlemleri5.102.303 3.891.643 8.993.946 4.368.419 2.503.402 6.871.821Swap Faiz Alım İşlemleri169.111 10.997.731 11.166.842 0 10.224.628 10.224.628Swap Faiz Satım İşlemleri169.111 10.997.731 11.166.842 0 10.224.628 10.224.628Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları48.130 314.142 362.272 142.970 134.964 277.934Para Alım Opsiyonları24.065 157.071 181.136 71.485 67.482 138.967Para Satım Opsiyonları24.065 157.071 181.136 71.485 67.482 138.967Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER66.094.962 458.919.307 525.014.269 66.624.295 416.277.357 482.901.652EMANET KIYMETLER552.241 90.762 643.003 821.679 143.519 965.198Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler20.081 90.762 110.843 24.389 143.519 167.908Tahsile Alınan Çekler248 0 248 248 0 248Tahsile Alınan Ticari Senetler6.145 0 6.145 0 0 0Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar525.767 0 525.767 797.042 0 797.042REHİNLİ KIYMETLER58.521.737 362.033.210 420.554.947 59.072.459 327.909.328 386.981.787Menkul Kıymetler456.247 0 456.247 456.248 0 456.248Teminat Senetleri89.716 1.683.035 1.772.751 80.240 1.616.133 1.696.373Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul8.297.717 97.821.580 106.119.297 8.235.107 89.251.431 97.486.538Diğer Rehinli Kıymetler49.678.057 262.528.595 312.206.652 50.300.864 237.041.764 287.342.628Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER7.020.984 96.795.335 103.816.319 6.730.157 88.224.510 94.954.667BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI74.169.144 528.993.946 603.163.090 72.982.318 476.718.409 549.700.727Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı857.609 205.798Alınan Faizler889.958 642.583Ödenen Faizler-388.985 -222.321Alınan Temettüler8.790 7.315Alınan Ücret ve Komisyonlar13.656 23.199Elde Edilen Diğer Kazançlar30.634 1.453Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar78.272 184Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-65.913 -54.686Ödenen Vergiler-135.332 -70.705Diğer426.529 -121.224Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-1.637.716 -943.389Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış0 0Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.210.239 250.211Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-104.575 -242.298Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)290.136 -861.159Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-613.038 -90.143Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-780.107 -737.591YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-218.991 -483.396İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-930 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-131 -360Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller86 77Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-785.305 -761.677Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar405.722 387.643Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 -108.212Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar162.446 285Diğer-879 -1.152FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit2.480.796 2.340.893Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit2.558.789 2.345.478Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri-73.283 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-4.710 -4.585Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi134.980 115.022Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.616.678 1.234.928Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.641.385 599.585Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.258.063 1.834.513Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)225.907 153.736DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-220.338 -173.934Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar757 -1.633Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları757 -1.633Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-221.095 -172.301Yabancı Para Çevrim Farkları6.025 5.042Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-263.224 -224.041Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-16.476 -2.586Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler52.580 49.284TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.569 -20.198Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)5.234.249 6.219.834 11.454.083 3.999.712 4.873.494 8.873.206Nakit ve Nakit Benzerleri2.077.921 2.538.783 4.616.704 1.480.897 1.190.161 2.671.058Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 6.859 1.319.396 1.326.255 2.244 1.021.382 1.023.626Bankalar(3) 80.383 1.220.214 1.300.597 55.795 169.352 225.147Para Piyasalarından Alacaklar1.990.889 0 1.990.889 1.422.996 0 1.422.996Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-210 -827 -1.037 -138 -573 -711Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 0 263.097 263.097 0 263.097 263.097Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 263.097 263.097 0 263.097 263.097Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 2.248.278 2.822.294 5.070.572 1.906.122 2.696.730 4.602.852Devlet Borçlanma Senetleri1.985.342 2.732.264 4.717.606 1.695.394 2.619.578 4.314.972Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler59.894 90.030 149.924 62.062 77.152 139.214Diğer Finansal Varlıklar203.042 0 203.042 148.666 0 148.666Türev Finansal Varlıklar(2) 908.050 595.660 1.503.710 612.693 723.506 1.336.199Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı908.050 595.660 1.503.710 612.693 723.506 1.336.199Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6.902.655 38.026.255 44.928.910 7.705.331 32.745.881 40.451.212Krediler(5) 4.986.602 38.823.272 43.809.874 5.514.640 33.400.020 38.914.660Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 0 220.209 220.209 0 205.726 205.726Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 2.483.208 398.760 2.881.968 2.719.902 363.157 3.083.059Devlet Borçlanma Senetleri2.483.208 398.760 2.881.968 2.719.902 363.157 3.083.059Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-567.155 -1.415.986 -1.983.141 -529.211 -1.223.022 -1.752.233SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 64.403 0 64.403 64.403 0 64.403Satış Amaçlı64.403 0 64.403 64.403 0 64.403Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI1.267.179 0 1.267.179 1.232.821 0 1.232.821İştirakler (Net)(7) 647.980 0 647.980 625.893 0 625.893Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler647.980 0 647.980 625.893 0 625.893Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 619.199 0 619.199 606.928 0 606.928Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar594.441 0 594.441 581.897 0 581.897Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar24.758 0 24.758 25.031 0 25.031Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 89.270 0 89.270 89.720 0 89.720MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 3.610 0 3.610 3.304 0 3.304Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer3.610 0 3.610 3.304 0 3.304YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI385 0 385 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 179.444 0 179.444 175.421 0 175.421DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 141.708 156.485 298.193 117.404 458.868 576.272VARLIKLAR TOPLAMI13.882.903 44.402.574 58.285.477 13.388.116 38.078.243 51.466.359YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(3) 175.556 35.682.278 35.857.834 119.985 32.176.978 32.296.963PARA PİYASALARINA BORÇLAR23.256 450.774 474.030 721.536 323.705 1.045.241İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(3) 0 11.847.091 11.847.091 0 8.021.275 8.021.275Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 11.847.091 11.847.091 0 8.021.275 8.021.275FONLAR7.960 66.980 74.940 6.275 115.830 122.105Müstakrizlerin Fonları7.960 66.980 74.940 6.275 115.830 122.105Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 228.364 372.093 600.457 326.364 548.616 874.980Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı228.364 372.093 600.457 326.364 548.616 874.980Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5) 26.663 0 26.663 26.425 0 26.425KARŞILIKLAR(7) 273.095 30.206 303.301 240.684 29.593 270.277Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı19.038 0 19.038 17.096 0 17.096Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar254.057 30.206 284.263 223.588 29.593 253.181CARİ VERGİ BORCU(8) 24.138 0 24.138 147.991 0 147.991ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(8) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(10) 0 2.528.944 2.528.944 0 2.299.503 2.299.503Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 2.528.944 2.528.944 0 2.299.503 2.299.503DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER171.813 339.424 511.237 141.233 115.810 257.043ÖZKAYNAKLAR6.122.743 -85.901 6.036.842 5.981.463 123.093 6.104.556Ödenmiş Sermaye(11) 2.800.000 0 2.800.000 2.800.000 0 2.800.000Sermaye Yedekleri374 0 374 374 0 374Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri374 0 374 374 0 374Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler121.614 1.627 123.241 124.204 -765 123.439Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler92.107 -87.528 4.579 101.816 123.858 225.674Kar Yedekleri2.882.741 0 2.882.741 2.222.240 0 2.222.240Yasal Yedekler374.794 0 374.794 338.153 0 338.153Statü Yedekleri75.641 0 75.641 75.641 0 75.641Olağanüstü Yedekler2.429.386 0 2.429.386 1.805.526 0 1.805.526Diğer Kar Yedekleri2.920 0 2.920 2.920 0 2.920Kar veya Zarar225.907 0 225.907 732.829 0 732.829Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı225.907 0 225.907 732.829 0 732.829Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI7.053.588 51.231.889 58.285.477 7.711.956 43.754.403 51.466.359Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 905.416 776.854Kredilerden Alınan Faizler617.048 559.699Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler99 0Bankalardan Alınan Faizler2.967 6.875Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler89.775 14.160Menkul Değerlerden Alınan Faizler192.946 192.555Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 5Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar102.946 112.057İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler90.000 80.493Finansal Kiralama Faiz Gelirleri1.851 2.084Diğer Faiz Gelirleri730 1.481FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -353.251 -328.707Mevduata Verilen Faizler0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-129.530 -157.875Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-4.949 -3.501İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-213.346 -164.419Kiralama Faiz Giderleri-1.717 -2.336Diğer Faiz Giderleri-3.709 -576NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ552.165 448.147NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ10.717 21.549Alınan Ücret ve Komisyonlar13.656 23.199Gayri Nakdi Kredilerden6.780 13.603Diğer6.876 9.596Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-2.939 -1.650Gayri Nakdi Kredilere-340 -427Diğer-2.599 -1.223TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 2.708 4.274TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 33.385 7.986Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)1.316 557Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)553.663 155.822Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-521.594 -148.393DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 29.392 1.043FAALİYET BRÜT KÂRI628.367 482.999BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -316.497 -223.342DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -30.000 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-41.537 -33.574DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -21.311 -23.780NET FAALİYET KARI (ZARARI)219.022 202.303BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)55.442 -3.446NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)274.464 198.857SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(8) -48.557 -45.121Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-119.694 -165.937Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi71.137 120.816SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(9) 225.907 153.736DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(10) 225.907 153.736Grubun Karı (Zararı)225.907 153.736Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,08100000 0,05500000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934214BIST