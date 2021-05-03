***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Plan 1.226.589 704.226 0 5.140.899 38.090 5.178.989TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye927.732 655.319Ödenen Faizler-416.460 -231.680Alınan Temettüler4.223 5.944Alınan Ücret ve Komisyonlar40.219 39.706Elde Edilen Diğer Kazançlar47.308 11.006Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar78.667 631Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-83.761 -69.309Ödenen Vergiler-125.524 -68.571Diğer422.336 -144.874Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-1.849.601 -913.225Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-2.973 -7.212Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.243.818 203.345Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-150.774 -230.233Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)298.793 -868.044Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-750.829 -11.081Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-954.861 -715.053YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-190.742 -484.917İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)14.523 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-6.436 -1.165Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller86 241Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-766.202 -761.677Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar405.722 386.777Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 -107.927Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar162.446 0Diğer-881 -1.166FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit2.768.767 2.236.413Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit2.843.068 2.236.816Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri-73.551 -134Kiralamaya İlişkin Ödemeler-750 -269Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi131.448 115.007Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.754.612 1.151.450Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.864.624 779.802Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.619.236 1.931.252Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)227.146 150.329DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-210.111 -169.151Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar11.042 3.169Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları11.042 3.169Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-221.153 -172.320Yabancı Para Çevrim Farkları6.025 5.042Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-263.282 -224.060Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-16.476 -2.583Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler52.580 49.281TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.035 -18.822Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)5.288.812 6.539.246 11.828.058 4.051.419 5.046.636 9.098.055Nakit ve Nakit Benzerleri2.118.726 2.857.859 4.976.585 1.512.256 1.363.303 2.875.559Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 6.864 1.319.396 1.326.260 2.247 1.021.382 1.023.629Bankalar(3) 119.500 1.539.290 1.658.790 86.932 342.533 429.465Para Piyasalarından Alacaklar1.994.441 0 1.994.441 1.424.176 0 1.424.176Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-2.079 -827 -2.906 -1.099 -612 -1.711Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 18.987 263.097 282.084 16.754 263.097 279.851Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.917 0 7.917 4.152 0 4.152Diğer Finansal Varlıklar11.070 263.097 274.167 12.602 263.097 275.699Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 2.243.049 2.822.294 5.065.343 1.905.409 2.696.730 4.602.139Devlet Borçlanma Senetleri1.985.342 2.732.264 4.717.606 1.695.394 2.619.578 4.314.972Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler85.197 90.030 175.227 88.595 77.152 165.747Diğer Finansal Varlıklar172.510 0 172.510 121.420 0 121.420Türev Finansal Varlıklar(2) 908.050 595.996 1.504.046 617.000 723.506 1.340.506Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı908.050 595.996 1.504.046 617.000 723.506 1.340.506Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7.287.437 37.917.261 45.204.698 8.056.807 32.645.563 40.702.370Krediler(5) 5.380.152 38.714.278 44.094.430 5.875.096 33.299.702 39.174.798Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 0 220.209 220.209 0 205.726 205.726Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 2.483.208 398.760 2.881.968 2.719.902 363.157 3.083.059Devlet Borçlanma Senetleri2.483.208 398.760 2.881.968 2.719.902 363.157 3.083.059Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-575.923 -1.415.986 -1.991.909 -538.191 -1.223.022 -1.761.213SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 64.403 0 64.403 64.403 0 64.403Satış Amaçlı64.403 0 64.403 64.403 0 64.403Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI673.321 0 673.321 651.842 0 651.842İştirakler (Net)(7) 647.980 0 647.980 625.893 0 625.893Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler647.980 0 647.980 625.893 0 625.893Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 24.758 0 24.758 25.352 0 25.352Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar24.758 0 24.758 25.352 0 25.352Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)583 0 583 597 0 597Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler583 0 583 597 0 597Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 380.590 0 380.590 380.662 0 380.662MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 5.300 0 5.300 5.066 0 5.066Şerefiye1.005 0 1.005 1.005 0 1.005Diğer4.295 0 4.295 4.061 0 4.061YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 280.057 0 280.057 279.523 0 279.523CARİ VERGİ VARLIĞI469 0 469 78 0 78ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 184.078 0 184.078 175.419 0 175.419DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 900.069 161.691 1.061.760 614.639 458.863 1.073.502VARLIKLAR TOPLAMI15.064.536 44.618.198 59.682.734 14.279.858 38.151.062 52.430.920YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(3) 175.556 35.718.611 35.894.167 119.985 32.212.225 32.332.210PARA PİYASALARINA BORÇLAR145.284 447.825 593.109 1.066.421 323.705 1.390.126İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(3) 972.881 11.847.091 12.819.972 441.111 8.021.275 8.462.386Bonolar335.246 0 335.246 35.907 0 35.907Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler637.635 0 637.635 405.204 0 405.204Tahviller0 11.847.091 11.847.091 0 8.021.275 8.021.275FONLAR7.960 66.980 74.940 6.275 115.830 122.105Müstakrizlerin Fonları7.960 66.980 74.940 6.275 115.830 122.105Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 241.979 372.429 614.408 326.364 548.616 874.980Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı241.979 372.429 614.408 326.364 548.616 874.980Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5) 4.673 0 4.673 4.394 0 4.394KARŞILIKLAR(7) 278.114 30.206 308.320 245.185 29.593 274.778Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı23.790 0 23.790 21.141 0 21.141Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar254.324 30.206 284.530 224.044 29.593 253.637CARİ VERGİ BORCU(8) 38.966 0 38.966 155.129 0 155.129ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(8) 0 0 0 1.508 0 1.508SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(10) 0 2.528.944 2.528.944 0 2.299.503 2.299.503Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 2.528.944 2.528.944 0 2.299.503 2.299.503DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER204.889 523.063 727.952 175.204 207.828 383.032ÖZKAYNAKLAR6.163.184 -85.901 6.077.283 6.007.676 123.093 6.130.769Ödenmiş Sermaye(11) 2.800.000 0 2.800.000 2.800.000 0 2.800.000Sermaye Yedekleri1.143 0 1.143 1.150 0 1.150Hisse Senedi İhraç Primleri769 0 769 776 0 776Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri374 0 374 374 0 374Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler398.252 1.627 399.879 390.557 -765 389.792Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler92.136 -87.528 4.608 101.903 123.858 225.761Kar Yedekleri2.609.621 0 2.609.621 1.947.077 0 1.947.077Yasal Yedekler381.427 0 381.427 342.716 0 342.716Statü Yedekleri75.641 0 75.641 75.641 0 75.641Olağanüstü Yedekler2.149.633 0 2.149.633 1.525.800 0 1.525.800Diğer Kar Yedekleri2.920 0 2.920 2.920 0 2.920Kar veya Zarar205.231 0 205.231 712.819 0 712.819Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-21.879 0 -21.879 525 0 525Dönem Net Kâr veya Zararı227.110 0 227.110 712.294 0 712.294Azınlık Payları56.801 0 56.801 54.170 0 54.170YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI8.233.486 51.449.248 59.682.734 8.549.252 43.881.668 52.430.920Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 937.063 788.893Kredilerden Alınan Faizler643.909 570.650Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler99 0Bankalardan Alınan Faizler4.744 7.242Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler90.207 14.160Menkul Değerlerden Alınan Faizler193.721 192.811Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar775 522Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar102.946 111.796İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler90.000 80.493Finansal Kiralama Faiz Gelirleri1.851 2.084Diğer Faiz Gelirleri2.532 1.946FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -378.533 -339.203Mevduata Verilen Faizler0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-131.648 -164.788Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-17.939 -7.640İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-225.015 -165.757Kiralama Faiz Giderleri-222 -96Diğer Faiz Giderleri-3.709 -922NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ558.530 449.690NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ35.206 36.403Alınan Ücret ve Komisyonlar40.219 39.706Gayri Nakdi Kredilerden6.780 13.462Diğer33.439 26.244Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-5.013 -3.303Gayri Nakdi Kredilere-803 -823Diğer-4.210 -2.480TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 4.223 5.944TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 29.024 -10.694Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)-295 -508Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)563.335 163.311Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-534.016 -173.497DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 187.239 9.558FAALİYET BRÜT KÂRI814.222 490.901BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -317.492 -223.952DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -30.000 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-51.697 -41.350DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -171.493 -36.018NET FAALİYET KARI (ZARARI)243.540 189.581BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)37.336 8.142NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)280.876 197.723SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(8) -53.730 -47.394Cari Vergi Karşılığı-11.317 -2.134Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-113.550 -166.076Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi71.137 120.816SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 227.146 150.329DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 227.146 150.329Grubun Karı (Zararı)227.110 152.411Azınlık Payları Karı (Zararı)36 -2.082Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,08100000 0,05400000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934232BIST