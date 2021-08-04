***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.800.000 0 0 374 40.908 -1.082 34.327 0 20.714 28.008 23.468 0 1.444.342 776.084 0 5.167.143 0 5.167.143TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.800.000 0 0 374 40.908 -1.082 34.327 0 20.714 28.008 23.468 0 1.444.342 776.084 0 5.167.143 0 0 0 11.759 0 8.279 -15.171 11.881 0 0 0 322.024 338.772 0 338.772Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.918 -74.439 0 2.479 0 2.479Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701.645 -701.645 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701.645 -701.645 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.800.000 0 0 374 40.908 -1.082 46.086 0 28.993 12.837 35.349 0 2.222.905 0 322.024 5.508.394 0 5.508.394Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.800.000 0 0 374 50.809 1.664 70.966 0 39.852 74.928 110.894 0 2.222.240 732.829 0 6.104.556 0 6.104.556TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.800.000 0 0 374 50.809 1.664 70.966 0 39.852 74.928 110.894 0 2.222.240 732.829 0 6.104.556 0 6.104.556Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 -11.731 0 12.226 -65.615 -25.637 0 0 0 478.752 387.995 0 387.995Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 -955 0 0 0 0 0 0 0 660.501 -732.829 0 -73.283 0 -73.283Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -73.283 0 -73.283 0 -73.283Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 -955 0 0 0 0 0 0 0 620.501 -619.546 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 -40.000 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.800.000 0 0 374 49.854 1.664 59.235 0 52.078 9.313 85.257 0 2.882.741 0 478.752 6.419.268 0 6.419.268Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER7.098.125 66.974.872 74.072.997 6.358.023 60.441.052 66.799.075GARANTİ VE KEFALETLER(1) 453.1Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-606.842 -1.574.963 -2.181.805 -529.211 -1.223.022 -1.752.233SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 64.403 0 64.403 64.403 0 64.403Satış Amaçlı64.403 0 64.403 64.403 0 64.403Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI1.292.826 0 1.292.826 1.232.821 0 1.232.821İştirakler (Net)(7) 659.090 0 659.090 625.893 0 625.893Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler659.090 0 659.090 625.893 0 625.893Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 633.736 0 633.736 606.928 0 606.928Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar601.537 0 601.537 581.897 0 581.897Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar32.199 0 32.199 25.031 0 25.031Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 85.480 0 85.480 89.720 0 89.720MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 3.295 0 3.295 3.304 0 3.304Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer3.295 0 3.295 3.304 0 3.304YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 221.836 0 221.836 175.421 0 175.421DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 128.240 209.151 337.391 117.404 458.868 576.272VARLIKLAR TOPLAMI13.994.941 45.570.823 59.565.764 13.388.116 38.078.243 51.466.359YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(3) 581.128 37.560.293 38.141.421 119.985 32.176.978 32.296.963PARA PİYASALARINA BORÇLAR37.912 694.391 732.303 721.536 323.705 1.045.241İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(3) 0 9.927.427 9.927.427 0 8.021.275 8.021.275Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 9.927.427 9.927.427 0 8.021.275 8.021.275FONLAR5.560 109.743 115.303 6.275 115.830 122.105Müstakrizlerin Fonları5.560 109.743 115.303 6.275 115.830 122.105Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 165.439 422.421 587.860 326.364 548.616 874.980Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı165.439 422.421 587.860 326.364 548.616 874.980Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5) 23.494 0 23.494 26.425 0 26.425KARŞILIKLAR(7) 307.444 36.988 344.432 240.684 29.593 270.277Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı17.995 0 17.995 17.096 0 17.096Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar289.449 36.988 326.437 223.588 29.593 253.181CARİ VERGİ BORCU(8) 172.930 0 172.930 147.991 0 147.991ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(8) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin