***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.800.000 0 0 374 40.908 -1.082 34.327 0 20.714 28.008 23.468 0 1.444.342 776.084 0 5.167.143 0 5.167.143TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.800.000 0 0 374 40.908 -1.082 34.327 0 20.714 28.008 23.468 0 1.444.342 776.084 0 5.167.143 0 5.167.143Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 11.759 0 8.279 -15.171 11.881 0 0 0 322.024 338.772 0 338.772Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.918 -74.439 0 2.479 0 2.479Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701.645 -701.645 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701.645 -701.645 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.800.000 0 0 374 40.908 -1.082 46.086 0 28.993 12.837 35.349 0 2.222.905 0 322.024 5.508.394 0 5.508.394Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.800.000 0 0 374 50.809 1.664 70.966 0 39.852 74.928 110.894 0 2.222.240 732.829 0 6.104.556 0 6.104.556TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.800.000 0 0 374 50.809 1.664 70.966 0 39.852 74.928 110.894 0 2.222.240 732.829 0 6.104.556 0 6.104.556Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 -11.731 0 12.226 -65.615 -25.637 0 0 0 478.752 387.995 0 387.995Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 -955 0 0 0 0 0 0 0 660.501 -732.829 0 -73.283 0 -73.283Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -73.283 0 -73.283 0 -73.283Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 -955 0 0 0 0 0 0 0 620.501 -619.546 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 -40.000 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.800.000 0 0 374 49.854 1.664 59.235 0 52.078 9.313 85.257 0 2.882.741 0 478.752 6.419.268 0 6.419.268Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER7.098.125 66.974.872 74.072.997 6.358.023 60.441.052 66.799.075GARANTİ VE KEFALETLER(1) 453.152 6.216.374 6.669.526 356.059 4.582.781 4.938.840Teminat Mektupları258.110 1.793.267 2.051.377 356.059 1.730.105 2.086.164Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları258.110 1.793.267 2.051.377 356.059 1.730.105 2.086.164Banka Kredileri0 120.922 120.922 0 170.915 170.915İthalat Kabul Kredileri0 120.922 120.922 0 170.915 170.915Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler195.042 4.302.185 4.497.227 0 2.681.761 2.681.761Belgeli Akreditifler195.042 4.302.185 4.497.227 0 2.681.761 2.681.761Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1) 782.444 6.542.619 7.325.063 674.463 5.268.401 5.942.864Cayılamaz Taahhütler280.657 656.531 937.188 124.557 553.859 678.416Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri37.145 264.412 301.557 9.512 90.579 100.091Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 135.391 135.391 0 127.172 127.172Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler243.512 256.728 500.240 115.045 336.108 451.153Cayılabilir Taahhütler501.787 5.886.088 6.387.875 549.906 4.714.542 5.264.448Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri501.787 5.886.088 6.387.875 549.906 4.714.542 5.264.448Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 5.862.529 54.215.879 60.078.408 5.327.501 50.589.870 55.917.371Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 18.104.867 18.104.867 0 19.840.766 19.840.766Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 18.104.867 18.104.867 0 19.840.766 19.840.766Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler5.862.529 36.111.012 41.973.541 5.327.501 30.749.104 36.076.605Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri551.104 584.205 1.135.309 551.948 799.850 1.351.798Vadeli Döviz Alım İşlemleri292.039 278.206 570.245 283.382 393.739 677.121Vadeli Döviz Satım İşlemleri259.065 305.999 565.064 268.566 406.111 674.677Para ve Faiz Swap İşlemleri5.212.597 35.155.229 40.367.826 4.632.583 29.814.290 34.446.873Swap Para Alım İşlemleri306.360 9.032.309 9.338.669 264.164 6.861.632 7.125.796Swap Para Satım İşlemleri4.591.349 4.256.054 8.847.403 4.368.419 2.503.402 6.871.821Swap Faiz Alım İşlemleri157.444 10.933.433 11.090.877 0 10.224.628 10.224.628Swap Faiz Satım İşlemleri157.444 10.933.433 11.090.877 0 10.224.628 10.224.628Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları98.828 371.578 470.406 142.970 134.964 277.934Para Alım Opsiyonları49.414 185.789 235.203 71.485 67.482 138.967Para Satım Opsiyonları49.414 185.789 235.203 71.485 67.482 138.967Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER68.884.310 493.752.564 562.636.874 66.624.295 416.277.357 482.901.652EMANET KIYMETLER326.004 811.340 1.137.344 821.679 143.519 965.198Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler24.650 811.340 835.990 24.389 143.519 167.908Tahsile Alınan Çekler248 0 248 248 0 248Tahsile Alınan Ticari Senetler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar301.106 0 301.106 797.042 0 797.042REHİNLİ KIYMETLER61.262.290 389.007.877 450.270.167 59.072.459 327.909.328 386.981.787Menkul Kıymetler456.247 0 456.247 456.248 0 456.248Teminat Senetleri84.817 1.563.602 1.648.419 80.240 1.616.133 1.696.373Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul8.612.827 108.733.267 117.346.094 8.235.107 89.251.431 97.486.538Diğer Rehinli Kıymetler52.108.399 278.711.008 330.819.407 50.300.864 237.041.764 287.342.628Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER7.296.016 103.933.347 111.229.363 6.730.157 88.224.510 94.954.667BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI75.982.435 560.727.436 636.709.871 72.982.318 476.718.409 549.700.727Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.792.144 1.250.581Alınan Faizler1.668.240 1.387.931Ödenen Faizler-633.797 -535.568Alınan Temettüler9.055 7.433Alınan Ücret ve Komisyonlar40.607 33.337Elde Edilen Diğer Kazançlar37.040 3.111Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar93.767 28.451Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-101.792 -83.120Ödenen Vergiler-135.332 -63.079Diğer814.356 472.085Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-1.259.410 536.529Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış0 0Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.241.660 714.577Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-83.785 665.553Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)513.141 -861.596Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-447.106 17.995Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı532.734 1.787.110YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-148.302 -135.485İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-930 -7.702Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-192 -716Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller119 88Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-935.005 -896.987Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar626.396 877.658Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 -108.212Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar162.446 1.577Diğer-1.136 -1.191FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit15.778 -84.498Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit2.558.789 2.345.479Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-2.460.308 -2.420.808İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri-73.283 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-9.420 -9.169Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi28.868 55.577Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)429.078 1.622.704Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.641.385 599.585Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.070.463 2.222.289Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)478.752 322.024DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-90.757 16.748Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-11.731 11.759Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-11.731 11.759Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-79.026 4.989Yabancı Para Çevrim Farkları12.226 8.279Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-82.558 -19.499Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-25.637 11.881Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler16.943 4.328TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)387.995 338.772Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)4.675.754 5.646.157 10.321.911 3.999.712 4.873.494 8.873.206Nakit ve Nakit Benzerleri1.775.062 1.630.126 3.405.188 1.480.897 1.190.161 2.671.058Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 23.857 1.285.470 1.309.327 2.244 1.021.382 1.023.626Bankalar(3) 82.539 345.489 428.028 55.795 169.352 225.147Para Piyasalarından Alacaklar1.668.830 0 1.668.830 1.422.996 0 1.422.996Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-164 -833 -997 -138 -573 -711Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 0 263.097 263.097 0 263.097 263.097Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 263.097 263.097 0 263.097 263.097Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 2.208.618 3.126.868 5.335.486 1.906.122 2.696.730 4.602.852Devlet Borçlanma Senetleri1.891.960 3.025.199 4.917.159 1.695.394 2.619.578 4.314.972Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler49.396 101.669 151.065 62.062 77.152 139.214Diğer Finansal Varlıklar267.262 0 267.262 148.666 0 148.666Türev Finansal Varlıklar(2) 692.074 626.066 1.318.140 612.693 723.506 1.336.199Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı692.074 626.066 1.318.140 612.693 723.506 1.336.199Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7.523.107 39.715.515 47.238.622 7.705.331 32.745.881 40.451.212Krediler(5) 5.555.793 40.622.290 46.178.083 5.514.640 33.400.020 38.914.660Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 0 243.304 243.304 0 205.726 205.726Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 2.574.156 424.884 2.999.040 2.719.902 363.157 3.083.059Devlet Borçlanma Senetleri2.574.156 424.884 2.999.040 2.719.902 363.157 3.083.059Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-606.842 -1.574.963 -2.181.805 -529.211 -1.223.022 -1.752.233SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 64.403 0 64.403 64.403 0 64.403Satış Amaçlı64.403 0 64.403 64.403 0 64.403Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI1.292.826 0 1.292.826 1.232.821 0 1.232.821İştirakler (Net)(7) 659.090 0 659.090 625.893 0 625.893Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler659.090 0 659.090 625.893 0 625.893Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 633.736 0 633.736 606.928 0 606.928Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar601.537 0 601.537 581.897 0 581.897Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar32.199 0 32.199 25.031 0 25.031Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 85.480 0 85.480 89.720 0 89.720MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 3.295 0 3.295 3.304 0 3.304Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer3.295 0 3.295 3.304 0 3.304YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 221.836 0 221.836 175.421 0 175.421DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 128.240 209.151 337.391 117.404 458.868 576.272VARLIKLAR TOPLAMI13.994.941 45.570.823 59.565.764 13.388.116 38.078.243 51.466.359YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(3) 581.128 37.560.293 38.141.421 119.985 32.176.978 32.296.963PARA PİYASALARINA BORÇLAR37.912 694.391 732.303 721.536 323.705 1.045.241İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(3) 0 9.927.427 9.927.427 0 8.021.275 8.021.275Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 9.927.427 9.927.427 0 8.021.275 8.021.275FONLAR5.560 109.743 115.303 6.275 115.830 122.105Müstakrizlerin Fonları5.560 109.743 115.303 6.275 115.830 122.105Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 165.439 422.421 587.860 326.364 548.616 874.980Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı165.439 422.421 587.860 326.364 548.616 874.980Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5) 23.494 0 23.494 26.425 0 26.425KARŞILIKLAR(7) 307.444 36.988 344.432 240.684 29.593 270.277Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı17.995 0 17.995 17.096 0 17.096Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar289.449 36.988 326.437 223.588 29.593 253.181CARİ VERGİ BORCU(8) 172.930 0 172.930 147.991 0 147.991ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(8) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(10) 0 2.695.593 2.695.593 0 2.299.503 2.299.503Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 2.695.593 2.695.593 0 2.299.503 2.299.503DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER128.921 276.812 405.733 141.233 115.810 257.043ÖZKAYNAKLAR6.347.352 71.916 6.419.268 Sermaye(11) 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000Sermaye Yedekleri374 0 374 374 0 374Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri374 0 374 374 0 374Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler108.705 2.048 110.753 124.204 -765 123.439Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler76.780 69.868 146.648 101.816 123.858 225.674Kar Yedekleri2.882.741 0 2.882.741 2.222.240 0 2.222.240Yasal Yedekler374.794 0 374.794 338.153 0 338.153Statü Yedekleri75.641 0 75.641 75.641 0 75.641Olağanüstü Yedekler2.429.386 0 2.429.386 1.805.526 0 1.805.526Diğer Kar Yedekleri2.920 0 2.920 2.920 0 2.920Kar veya Zarar478.752 0 478.752 732.829 0 732.829Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı478.752 0 478.752 732.829 0 732.829Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI7.770.180 51.795.584 59.565.764 7.711.956 43.754.403 51.466.359Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 1.925.216 1.557.319 1.019.800 780.465Kredilerden Alınan Faizler1.324.749 1.138.762 707.701 579.063Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler371 0 272 0Bankalardan Alınan Faizler3.897 12.139 930 5.264Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler419.412 372.763 226.466 180.208Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 5 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar219.237 222.244 116.291 110.187İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler200.175 150.514 110.175 70.021Finansal Kiralama Faiz Gelirleri4.020 4.346 2.169 2.262Diğer Faiz Gelirleri1.515 2.755 785 1.274FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -741.971 -641.094 -388.720 -312.387Mevduata Verilen Faizler0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-275.337 -304.736 -145.807 -146.861Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-25.699 -8.636 -20.750 -5.135İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-433.578 -322.394 -220.232 -157.975Kiralama Faiz Giderleri-3.258 -4.524 -1.541 -2.188Diğer Faiz Giderleri-4.099 -804 -390 -228NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ1.183.245 916.225 631.080 468.078NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ35.557 29.622 24.840 8.073Alınan Ücret ve Komisyonlar40.607 33.337 26.951 10.138Gayri Nakdi Kredilerden13.708 20.267 6.928 6.664Diğer26.899 13.070 20.023 3.474Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-5.050 -3.715 -2.111 -2.065Gayri Nakdi Kredilere-679 -714 -339 -287Diğer-4.371 -3.001 -1.772 -1.778TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 2.973 4.392 265 118TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 4.121 24.665 -29.264 16.679Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)4.654 1.422 3.338 865Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)503.317 123.076 -50.346 -32.746Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-503.850 -99.833 17.744 48.560DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 32.465 2.004 3.073 961FAALİYET BRÜT KÂRI1.258.361 976.908 629.994 493.909BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -553.581 -452.447 -237.084 -229.105DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -65.000 0 -35.000 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-86.568 -69.046 -45.031 -35.472DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -40.164 -40.373 -18.853 -16.593NET FAALİYET KARI (ZARARI)513.048 415.042 294.026 212.739BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)89.504 1.357 34.062 4.803NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)602.552 416.399 328.088 217.542SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(8) -123.800 -94.375 -75.243 -49.254Cari Vergi Karşılığı-153.272 -193.847 -153.272 -193.847Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-184.434 -200.020 -64.740 -34.083Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi213.906 299.492 142.769 178.676SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(9) 478.752 322.024 252.845 168.288DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(10) 478.752 322.024 252.845 168.288Grubun Karı (Zararı)478.752 322.024 252.845 168.288Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,17100000 0,11500000 0,09000000 0,06000000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954766BIST