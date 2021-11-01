***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.800.000 530 0 374 310.599 -1.393 27.781 0 20.714 28.010 23.469 0 1.226.589 704.226 0 5.140.899 38.090 5.178.989TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.800.000 530 0 374 310.599 -1.393 27.781 0 20.714 28.010 23.469 0 1.226.589 704.226 0 5.140.899 38.090 5.178.989Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 12.449 0 19.989 -91.907 31.809 0 0 0 528.164 500.504 -5.875 494.629Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.845 -923 0 17.168 18.864 36.032Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 702.644 -702.778 0 -134 0 -134Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -134 0 -134 0 -134Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 702.644 -702.644 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.800.000 776 0 374 310.599 -1.393 40.230 0 40.703 -63.897 55.278 0 1.947.078 525 528.164 5.658.437 51.079 5.709.516Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.800.000 776 0 374 342.425 1.392 45.975 0 39.852 75.014 110.895 0 1.947.077 712.819 0 6.076.599 54.170 6.130.769TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.800.000 776 0 374 342.425 1.392 45.975 0 39.852 75.014 110.895 0 1.947.077 712.819 0 6.076.599 54.170 6.130.769Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 9.639 0 6.871 0 12.108 -96.579 -31.762 0 0 0 774.602 674.879 175 675.054Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29 288 0 495 18.688 19.183Kar Dağıtımı0 0 0 0 -955 0 0 0 0 0 0 0 662.573 -735.260 0 -73.642 0 -73.642Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -73.551 0 -73.551 0 -73.551Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 -955 0 0 0 0 0 0 0 622.573 -621.709 0 -91 0 -91Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 -40.000 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.800.000 1.012 0 374 351.109 1.392 52.846 0 51.960 -21.565 79.133 0 2.609.621 -22.153 774.602 6.678.331 73.033 6.751.364Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER7.199.452 66.220.453 73.419.905 7.373.851 60.513.309 67.887.160GARANTİ VE KEFALETLER(1) 421.242 5.330.162 5.751.404 356.057 4.582.781 4.938.838Teminat Mektupları278.856 1.821.281 2.100.137 356.057 1.730.105 2.086.162Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları278.856 1.821.281 2.100.137 356.057 1.730.105 2.086.162Banka Kredileri0 113.110 113.110 0 170.915 170.915İthalat Kabul Kredileri0 113.110 113.110 0 170.915 170.915Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler142.386 3.395.771 3.538.157 0 2.681.761 2.681.761Belgeli Akreditifler142.386 3.395.771 3.538.157 0 2.681.761 2.681.761Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1) 1.844.968 7.255.402 9.100.370 1.600.166 5.267.924 6.868.090Cayılamaz Taahhütler1.302.824 508.605 1.811.429 1.050.260 553.382 1.603.642Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri40.265 147.007 187.272 9.028 90.102 99.130Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 114.138 114.138 0 127.172 127.172Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler1.262.559 247.460 1.510.019 1.041.232 336.108 1.377.340Cayılabilir Taahhütler542.144 6.746.797 7.288.941 549.906 4.714.542 5.264.448Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri542.144 6.746.797 7.288.941 549.906 4.714.542 5.264.448Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 4.933.242 53.634.889 58.568.131 5.417.628 50.662.604 56.080.232Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 18.323.690 18.323.690 0 19.840.766 19.840.766Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 18.323.690 18.323.690 0 19.840.766 19.840.766Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler4.933.242 35.311.199 40.244.441 5.417.628 30.821.838 36.239.466Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri406.424 926.345 1.332.769 551.948 799.850 1.351.798Vadeli Döviz Alım İşlemleri340.686 330.842 671.528 283.382 393.739 677.121Vadeli Döviz Satım İşlemleri65.738 595.503 661.241 268.566 406.111 674.677Para ve Faiz Swap İşlemleri4.431.861 34.009.336 38.441.197 4.710.136 29.887.024 34.597.160Swap Para Alım İşlemleri423.338 8.100.648 8.523.986 341.717 6.861.632 7.203.349Swap Para Satım İşlemleri3.722.967 4.346.918 8.069.885 4.368.419 2.576.136 6.944.555Swap Faiz Alım İşlemleri142.778 10.780.885 10.923.663 0 10.224.628 10.224.628Swap Faiz Satım İşlemleri142.778 10.780.885 10.923.663 0 10.224.628 10.224.628Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları94.924 375.518 470.442 142.970 134.964 277.934Para Alım Opsiyonları47.462 187.759 235.221 71.485 67.482 138.967Para Satım Opsiyonları47.462 187.759 235.221 71.485 67.482 138.967Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer33 0 33 12.574 0 12.574EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER71.181.515 494.254.097 565.435.612 68.853.512 416.411.119 485.264.631EMANET KIYMETLER2.173.952 789.938 2.963.890 3.048.106 276.873 3.324.979Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler2.116.740 789.938 2.906.678 2.250.816 276.873 2.527.689Tahsile Alınan Çekler248 0 248 248 0 248Tahsile Alınan Ticari Senetler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar56.964 0 56.964 797.042 0 797.042REHİNLİ KIYMETLER61.516.071 388.196.237 449.712.308 59.075.249 327.909.736 386.984.985Menkul Kıymetler456.247 0 456.247 456.248 0 456.248Teminat Senetleri96.485 1.562.390 1.658.875 80.666 1.616.541 1.697.207Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul8.646.772 104.510.925 113.157.697 8.235.352 89.251.431 97.486.783Diğer Rehinli Kıymetler52.316.567 282.122.922 334.439.489 50.302.983 237.041.764 287.344.747Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER7.491.492 105.267.922 112.759.414 6.730.157 88.224.510 94.954.667BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI78.380.967 560.474.550 638.855.517 76.227.363 476.924.428 553.151.791Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.716.192 1.827.910Alınan Faizler2.639.451 2.254.317Ödenen Faizler-1.233.817 -960.527Alınan Temettüler8.243 10.801Alınan Ücret ve Komisyonlar119.041 96.127Elde Edilen Diğer Kazançlar84.577 28.120Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar112.111 29.081Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-193.515 -157.588Ödenen Vergiler-177.941 -253.573Diğer358.042 781.152Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim27.677 -759.981Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış2.027 1.524Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış535.269 615.448Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-15.713 -339.155Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)243.814 -1.328.974Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-737.720 291.176Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.743.869 1.067.929YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-874.143 -110.482İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)15.816 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-9.323 -10.029Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller818 98Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-1.850.575 -963.757Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar809.223 971.231Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 -108.212Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar162.446 1.577Diğer-2.548 -1.390FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit230.462 -59.953Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit3.380.815 2.336.209Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-3.090.213 -2.414.575İhraç Edilen Sermaye Araçları15.862 20.534Temettü Ödemeleri-73.551 -134Kiralamaya İlişkin Ödemeler-2.451 -1.987Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi150.245 31.725Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.250.433 929.219Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.864.624 779.802Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.115.057 1.709.021Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)774.777 522.289DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-99.723 -27.660Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar16.510 12.449Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)10.661 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları6.871 12.449Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.022 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-116.233 -40.109Yabancı Para Çevrim Farkları12.108 19.989Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-121.155 -117.768Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-31.762 31.809Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler24.576 25.861TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)675.054 494.629Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)3.751.392 8.251.029 12.002.421 4.051.419 5.046.636 9.098.055Nakit ve Nakit Benzerleri732.216 3.741.044 4.473.260 1.512.256 1.363.303 2.875.559Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 26.563 1.334.263 1.360.826 2.247 1.021.382 1.023.629Bankalar(3) 57.900 2.408.953 2.466.853 86.932 342.533 429.465Para Piyasalarından Alacaklar648.627 0 648.627 1.424.176 0 1.424.176Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-874 -2.172 -3.046 -1.099 -612 -1.711Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 14.950 263.097 278.047 16.754 263.097 279.851Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler1.367 0 1.367 4.152 0 4.152Diğer Finansal Varlıklar13.583 263.097 276.680 12.602 263.097 275.699Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 2.421.129 3.731.882 6.153.011 1.905.409 2.696.730 4.602.139Devlet Borçlanma Senetleri2.053.195 3.608.458 5.661.653 1.695.394 2.619.578 4.314.972Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler78.461 123.424 201.885 88.595 77.152 165.747Diğer Finansal Varlıklar289.473 0 289.473 121.420 0 121.420Türev Finansal Varlıklar(2) 583.097 515.006 1.098.103 617.000 723.506 1.340.506Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı583.097 515.006 1.098.103 617.000 723.506 1.340.506Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7.833.102 38.888.804 46.721.906 8.056.807 32.645.563 40.702.370Krediler(5) 5.683.223 39.969.169 45.652.392 5.875.096 33.299.702 39.174.798Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 0 227.747 227.747 0 205.726 205.726Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 2.742.749 422.718 3.165.467 2.719.902 363.157 3.083.059Devlet Borçlanma Senetleri2.742.749 422.718 3.165.467 2.719.902 363.157 3.083.059Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-592.870 -1.730.830 -2.323.700 -538.191 -1.223.022 -1.761.213SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 64.403 0 64.403 64.403 0 64.403Satış Amaçlı64.403 0 64.403 64.403 0 64.403Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI721.654 0 721.654 651.842 0 651.842İştirakler (Net)(7) 686.960 0 686.960 625.893 0 625.893Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler686.960 0 686.960 625.893 0 625.893Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 33.468 0 33.468 25.352 0 25.352Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar1 0 1 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar33.467 0 33.467 25.352 0 25.352Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)1.226 0 1.226 597 0 597Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 597 0 597Konsolide Edilmeyenler1.226 0 1.226 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 390.612 0 390.612 380.662 0 380.662MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 4.433 0 4.433 5.066 0 5.066Şerefiye1.005 0 1.005 1.005 0 1.005Diğer3.428 0 3.428 4.061 0 4.061YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 280.367 0 280.367 279.523 0 279.523CARİ VERGİ VARLIĞI190 0 190 78 0 78ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 255.954 0 255.954 175.419 0 175.419DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 1.184.811 148.936 1.333.747 614.639 458.863 1.073.502VARLIKLAR TOPLAMI14.486.918 47.288.769 61.775.687 14.279.858 38.151.062 52.430.920YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(3) 440.541 37.839.525 38.280.066 119.985 32.212.225 32.332.210PARA PİYASALARINA BORÇLAR283.243 443.427 726.670 1.066.421 323.705 1.390.126İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(3) 1.169.213 9.983.503 11.152.716 441.111 8.021.275 8.462.386Bonolar246.853 0 246.853 35.907 0 35.907Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler922.360 0 922.360 405.204 0 405.204Tahviller0 9.983.503 9.983.503 0 8.021.275 8.021.275FONLAR12.195 514.453 526.648 6.275 115.830 122.105Müstakrizlerin Fonları12.195 514.453 526.648 6.275 115.830 122.105Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 145.947 311.965 457.912 326.364 548.616 874.980Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı145.947 311.965 457.912 326.364 548.616 874.980Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5) 5.036 0 5.036 4.394 0 4.394KARŞILIKLAR(7) 432.636 37.744 470.380 245.185 29.593 274.778Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı23.151 0 23.151 21.141 0 21.141Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar409.485 37.744 447.229 224.044 29.593 253.637CARİ VERGİ BORCU(8) 163.931 0 163.931 155.129 0 155.129ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(8) 0 0 0 1.508 0 1.508SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(10) 0 2.686.742 2.686.742 0 2.299.503 2.299.503Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 2.686.742 2.686.742 0 2.299.503 2.299.503DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER190.402 363.820 554.222 175.204 207.828 383.032ÖZKAYNAKLAR6.721.557 29.807 6.751.364 6.007.676 123.093 6.130.769Ödenmiş Sermaye(11) 2.800.000 0 2.800.000 2.800.000 0 2.800.000Sermaye Yedekleri1.386 0 1.386 1.150 0 1.150Hisse Senedi İhraç Primleri1.012 0 1.012 776 0 776Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri374 0 374 374 0 374Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler401.603 3.744 405.347 390.557 -765 389.792Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler83.465 26.063 109.528 101.903 123.858 225.761Kar Yedekleri2.609.621 0 2.609.621 1.947.077 0 1.947.077Yasal Yedekler381.427 0 381.427 342.716 0 342.716Statü Yedekleri75.641 0 75.641 75.641 0 75.641Olağanüstü Yedekler2.149.633 0 2.149.633 1.525.800 0 1.525.800Diğer Kar Yedekleri2.920 0 2.920 2.920 0 2.920Kar veya Zarar752.449 0 752.449 712.819 0 712.819Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-22.153 0 -22.153 525 0 525Dönem Net Kâr veya Zararı774.602 0 774.602 712.294 0 712.294Azınlık Payları73.033 0 73.033 54.170 0 54.170YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI9.564.701 52.210.986 61.775.687 8.549.252 43.881.668 52.430.920Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 3.111.966 2.492.675 1.117.601 908.376Kredilerden Alınan Faizler2.107.342 1.811.355 726.472 651.279Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler696 32 325 32Bankalardan Alınan Faizler14.953 23.974 4.110 7.906Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler221.258 55.219 49.572 28.665Menkul Değerlerden Alınan Faizler754.013 590.110 332.702 216.657Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar2.940 1.099 1.041 302Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar358.172 327.712 138.935 105.570İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler392.901 261.299 192.726 110.785Finansal Kiralama Faiz Gelirleri5.933 6.281 1.913 1.935Diğer Faiz Gelirleri7.771 5.704 2.507 1.902FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -1.163.209 -1.003.993 -371.859 -342.930Mevduata Verilen Faizler0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-420.858 -474.987 -142.640 -158.320Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-73.851 -31.435 -21.523 -12.273İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-663.632 -495.573 -207.249 -171.841Kiralama Faiz Giderleri-413 -155 -91 -45Diğer Faiz Giderleri-4.455 -1.843 -356 -451NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ1.948.757 1.488.682 745.742 565.446NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ105.899 85.533 29.241 26.889Alınan Ücret ve Komisyonlar119.041 96.127 33.025 34.959Gayri Nakdi Kredilerden21.538 27.736 7.830 7.610Diğer97.503 68.391 25.195 27.349Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-13.142 -10.594 -3.784 -8.070Gayri Nakdi Kredilere-2.390 -2.184 -771 -598Diğer-10.752 -8.410 -3.013 -7.472TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 8.243 10.801 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) -53.065 65.959 -49.637 76.465Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)447 3.765 13 2.290Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)500.872 458.263 -16.847 323.735Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-554.384 -396.069 -32.803 -249.560DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 245.065 35.477 43.302 17.158FAALİYET BRÜT KÂRI2.254.899 1.686.452 768.648 685.958BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -716.526 -829.442 -162.081 -375.374DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -180.000 0 -115.000 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-160.932 -129.059 -53.669 -43.624DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -258.850 -100.889 -53.013 -34.774NET FAALİYET KARI (ZARARI)938.591 627.062 384.885 232.186BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)97.840 50.048 35.874 27.399NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 1.036.431 677.110 420.759 259.585SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -261.654 -154.821 -125.316 -56.272Cari Vergi Karşılığı-320.143 -235.786 -150.284 -37.829Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-246.144 -349.473 -65.749 -149.376Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi304.633 430.438 90.717 130.933SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 774.777 522.289 295.443 203.313DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 774.777 522.289 295.443 203.313Grubun Karı (Zararı)774.602 528.164 295.311 205.407Azınlık Payları Karı (Zararı)175 -5.875 132 -2.094Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,27700000 0,18900000 0,10500000 0,07300000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973500BIST