***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.800.000 776 0 374 342.425 1.392 45.975 0 39.852 75.014 110.895 0 1.947.077 712.819 0 6.076.599 54.170 6.130.769TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.800.000 776 0 374 342.425 1.392 45.975 0 39.852 75.014 110.895 0 1.947.077 712.819 0 6.076.599 54.170 6.130.769Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 11.042 0 6.025 -210.702 -16.476 0 0 0 227.110 16.999 36 17.035Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29 562 0 526 2.595 3.121Kar Dağıtımı0 0 0 0 -955 0 0 0 0 0 0 0 662.573 -735.260 0 -73.642 0 -73.642Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -73.551 0 -73.551 0 -73.551Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 -955 0 0 0 0 0 0 0 622.573 -621.709 0 -91 0 -91Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 -40.000 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.800.000 769 0 374 341.470 1.392 57.017 0 45.877 -135.688 94.419 0 2.609.621 -21.879 227.110 6.020.482 56.801 6.077.283Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.800.000 1.012 0 374 433.530 -4.635 70.849 0 104.425 -283.293 141.817 0 2.609.620 1.058.956 0 6.932.655 89.111 7.021.766TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.800.000 1.012 0 374 433.530 -4.635 70.849 0 104.425 -283.293 141.817 0 2.609.620 1.058.956 0 6.932.655 89.111 7.021.766Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -981 277 12.119 0 17.725 28.832 -24.273 0 0 0 605.031 638.730 1.357 640.087Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 352 0 344 872 1.216Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.093.336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -268 0 -268 0 -268Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.050.211 -1.050.402 0 -191 0 -191Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.125 -43.125 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.800.000 1.012 0 374 432.549 -4.358 82.968 0 122.150 -254.461 117.544 0 3.702.948 -34.487 605.031 7.571.270 91.340 7.662.610Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER11.575.248 93.638.835 105.214.083 10.087.461 98.584.719 108.672.180GARANTİ VE KEFALETLER(1) 817.069 7.634.702 8.451.771 337.754 7.945.061 8.282.815Teminat Mektupları817.069 2.272.453 3.089.522 251.849 2.660.952 2.912.801Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları817.069 2.272.453 3.089.522 251.849 2.660.952 2.912.801Banka Kredileri0 211.643 211.643 0 170.742 170.742İthalat Kabul Kredileri0 211.643 211.643 0 170.742 170.742Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 5.150.606 5.150.606 85.905 5.113.367 5.199.272Belgeli Akreditifler0 5.150.606 5.150.606 85.905 5.113.367 5.199.272Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1) 3.345.556 10.772.279 14.117.835 2.124.218 9.400.185 11.524.403Cayılamaz Taahhütler2.567.342 1.049.005 3.616.347 1.567.024 795.425 2.362.449Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri43.403 475.560 518.963 84.156 294.071 378.227Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 164.430 164.430 0 157.380 157.380Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler2.523.939 409.015 2.932.954 1.482.868 343.974 1.826.842Cayılabilir Taahhütler778.214 9.723.274 10.501.488 557.194 8.604.760 9.161.954Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri778.214 9.723.274 10.501.488 557.194 8.604.760 9.161.954Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 7.412.623 75.231.854 82.644.477 7.625.489 81.239.473 88.864.962Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 21.099.636 21.099.636 0 27.012.103 27.012.103Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 21.099.636 21.099.636 0 27.012.103 27.012.103Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler7.412.623 54.132.218 61.544.841 7.625.489 54.227.370 61.852.859Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri640.397 810.721 1.451.118 652.330 1.633.747 2.286.077Vadeli Döviz Alım İşlemleri561.425 160.545 721.970 573.527 490.868 1.064.395Vadeli Döviz Satım İşlemleri78.972 650.176 729.148 78.803 1.142.879 1.221.682Para ve Faiz Swap İşlemleri6.675.627 53.238.601 59.914.228 6.913.070 52.562.061 59.475.131Swap Para Alım İşlemleri923.363 11.306.854 12.230.217 714.846 13.556.545 14.271.391Swap Para Satım İşlemleri5.519.376 5.646.835 11.166.211 5.936.002 7.167.646 13.103.648Swap Faiz Alım İşlemleri116.444 18.142.456 18.258.900 131.111 15.918.935 16.050.046Swap Faiz Satım İşlemleri116.444 18.142.456 18.258.900 131.111 15.918.935 16.050.046Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları53.298 82.896 136.194 8.540 16.170 24.710Para Alım Opsiyonları26.649 41.448 68.097 4.270 8.085 12.355Para Satım Opsiyonları26.649 41.448 68.097 4.270 8.085 12.355Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 16.214 15.392 31.606Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 8.247 7.696 15.943Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 7.967 7.696 15.663Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer43.301 0 43.301 35.335 0 35.335EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER154.251.769 938.780.636 1.093.032.405 78.243.073 766.859.683 845.102.756EMANET KIYMETLER2.563.111 1.500.337 4.063.448 2.057.418 1.235.367 3.292.785Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler1.933.509 1.500.337 3.433.846 1.928.041 1.235.367 3.163.408Tahsile Alınan Çekler248 0 248 248 0 248Tahsile Alınan Ticari Senetler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar629.354 0 629.354 129.129 0 129.129REHİNLİ KIYMETLER143.961.649 750.923.160 894.884.809 68.482.225 599.876.328 668.358.553Menkul Kıymetler456.247 0 456.247 456.247 0 456.247Teminat Senetleri68.775 2.445.228 2.514.003 111.006 2.181.577 2.292.583Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul54.426.395 201.458.443 255.884.838 8.875.479 152.961.497 161.836.976Diğer Rehinli Kıymetler89.010.232 547.019.489 636.029.721 59.039.493 444.733.254 503.772.747Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER7.727.009 186.357.139 194.084.148 7.703.430 165.747.988 173.451.418BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI165.827.017 1.032.419.471 1.198.246.488 88.330.534 865.444.402 953.774.936Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı41.705.424 894.740Alınan Faizler3.319.719 927.732Ödenen Faizler-879.321 -416.460Alınan Temettüler7.068 4.223Alınan Ücret ve Komisyonlar67.472 40.219Elde Edilen Diğer Kazançlar23.553 47.308Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar36.578 78.667Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-129.719 -83.761Ödenen Vergiler-524.859 -125.524Diğer39.784.933 422.336Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-33.987.540 -1.849.601Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.316.708 -2.973Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-32.542.440 -1.243.818Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış263.335 -150.774Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-872.076 298.793Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)480.349 -750.829Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı7.717.884 -954.861YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.406.045 -190.742İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)721 14.523Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-5.115 -6.436Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller43 86Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-1.853.334 -766.202Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.136.162 405.722Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-1.029.323 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar342.977 162.446Diğer1.824 -881FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-1.462.683 2.768.767Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit3.152.058 2.843.068Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-4.578.525 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri-268 -73.551Kiralamaya İlişkin Ödemeler-35.948 -750Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi162.027 131.448Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)5.011.183 1.754.612Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.661.119 1.864.624Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar8.672.302 3.619.236Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)606.388 227.146DİĞER KAPSAMLI GELİRLER33.699 -210.111Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar11.415 11.042Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)109 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları12.119 11.042Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-813 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar22.284 -221.153Yabancı Para Çevrim Farkları17.725 6.025Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri23.324 -263.282Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-24.273 -16.476Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.508 52.580TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)640.087 17.035Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)7.631.149 15.602.767 23.233.916 6.180.962 11.181.611 17.362.573Nakit ve Nakit Benzerleri3.569.219 7.139.451 10.708.670 1.726.208 3.945.944 5.672.152Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 34.728 2.012.803 2.047.531 14.716 2.023.420 2.038.136Bankalar(3) 5.572 5.129.463 5.135.035 282.457 1.925.304 2.207.761Para Piyasalarından Alacaklar3.529.238 0 3.529.238 1.429.167 0 1.429.167Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-319 -2.815 -3.134 -132 -2.780 -2.912Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 77.188 0 77.188 42.759 263.097 305.856Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler53.465 0 53.465 32.276 0 32.276Diğer Finansal Varlıklar23.723 0 23.723 10.483 263.097 273.580Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 2.518.739 8.035.340 10.554.079 2.642.160 6.293.117 8.935.277Devlet Borçlanma Senetleri2.186.788 7.805.977 9.992.765 2.254.125 6.096.386 8.350.511Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler86.315 229.363 315.678 83.751 196.731 280.482Diğer Finansal Varlıklar245.636 0 245.636 304.284 0 304.284Türev Finansal Varlıklar(2) 1.466.003 427.976 1.893.979 1.769.835 679.453 2.449.288Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.466.003 427.976 1.893.979 1.769.835 679.453 2.449.288Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)8.414.005 57.618.606 66.032.611 8.969.119 56.330.165 65.299.284Krediler(5) 5.170.665 59.443.675 64.614.340 6.230.754 57.889.759 64.120.513Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 10.788 345.647 356.435 10.238 336.329 346.567Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 3.848.527 687.048 4.535.575 3.321.632 634.071 3.955.703Devlet Borçlanma Senetleri3.848.527 687.048 4.535.575 3.321.632 634.071 3.955.703Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-615.975 -2.857.764 -3.473.739 -593.505 -2.529.994 -3.123.499SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 0 0 0 64.403 0 64.403Satış Amaçlı0 0 0 64.403 0 64.403Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI841.508 0 841.508 815.503 0 815.503İştirakler (Net)(7) 801.082 0 801.082 777.551 0 777.551Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler801.082 0 801.082 777.551 0 777.551Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 38.305 0 38.305 36.116 0 36.116Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar38.305 0 38.305 36.116 0 36.116Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)2.121 0 2.121 1.836 0 1.836Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler2.121 0 2.121 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 1.836 0 1.836MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 479.624 0 479.624 479.361 0 479.361MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 4.023 0 4.023 4.514 0 4.514Şerefiye1.005 0 1.005 1.005 0 1.005Diğer3.018 0 3.018 3.509 0 3.509YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 336.177 0 336.177 336.177 0 336.177CARİ VERGİ VARLIĞI218 0 218 209 0 209ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 872.684 0 872.684 396.583 0 396.583DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 832.671 40.448 873.119 1.222.133 111.795 1.333.928VARLIKLAR TOPLAMI19.412.059 73.261.821 92.673.880 18.468.964 67.623.571 86.092.535YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(3) 92.786 59.090.720 59.183.506 119.231 54.154.809 54.274.040PARA PİYASALARINA BORÇLAR1.434.060 900.135 2.334.195 713.079 698.140 1.411.219İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(3) 783.028 16.217.438 17.000.466 879.492 14.927.941 15.807.433Bonolar191.318 0 191.318 93.237 0 93.237Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler591.710 0 591.710 786.255 0 786.255Tahviller0 16.217.438 16.217.438 0 14.927.941 14.927.941FONLAR18.443 249.267 267.710 11.191 680.513 691.704Müstakrizlerin Fonları18.443 249.267 267.710 11.191 680.513 691.704Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 442.500 215.590 658.090 801.270 320.009 1.121.279Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı442.500 215.590 658.090 801.270 320.009 1.121.279Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5) 3.992 0 3.992 4.678 0 4.678KARŞILIKLAR(7) 766.241 61.170 827.411 488.689 58.780 547.469Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı47.224 0 47.224 33.367 0 33.367Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar719.017 61.170 780.187 455.322 58.780 514.102CARİ VERGİ BORCU(8) 732.475 0 732.475 225.072 0 225.072ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(8) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(10) 0 2.916.300 2.916.300 0 4.029.204 4.029.204Krediler0 2.916.300 2.916.300 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 4.029.204 4.029.204DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER242.679 844.446 1.087.125 409.935 548.736 958.671ÖZKAYNAKLAR7.907.551 -244.941 7.662.610 7.238.548 -216.782 7.021.766Ödenmiş Sermaye(11) 2.800.000 0 2.800.000 2.800.000 0 2.800.000Sermaye Yedekleri1.386 0 1.386 1.386 0 1.386Hisse Senedi İhraç Primleri1.012 0 1.012 1.012 0 1.012Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri374 0 374 374 0 374Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler487.562 23.597 511.159 483.242 16.502 499.744Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler253.771 -268.538 -14.767 196.233 -233.284 -37.051Kar Yedekleri3.702.948 0 3.702.948 2.609.620 0 2.609.620Yasal Yedekler440.208 0 440.208 381.427 0 381.427Statü Yedekleri75.641 0 75.641 75.641 0 75.641Olağanüstü Yedekler3.184.179 0 3.184.179 2.149.632 0 2.149.632Diğer Kar Yedekleri2.920 0 2.920 2.920 0 2.920Kar veya Zarar570.544 0 570.544 1.058.956 0 1.058.956Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-34.487 0 -34.487 -22.153 0 -22.153Dönem Net Kâr veya Zararı605.031 0 605.031 1.081.109 0 1.081.109Azınlık Payları91.340 0 91.340 89.111 0 89.111YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI12.423.755 80.250.125 92.673.880 10.891.185 75.201.350 86.092.535Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 1.879.019 937.063Kredilerden Alınan Faizler1.064.069 643.909Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler237 99Bankalardan Alınan Faizler8.557 4.744Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler166.367 90.207Menkul Değerlerden Alınan Faizler632.769 193.721Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar1.072 775Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar234.820 102.946İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler396.877 90.000Finansal Kiralama Faiz Gelirleri3.611 1.851Diğer Faiz Gelirleri3.409 2.532FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -618.661 -378.533Mevduata Verilen Faizler0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-240.061 -131.648Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-32.042 -17.939İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-345.736 -225.015Kiralama Faiz Giderleri-91 -222Diğer Faiz Giderleri-731 -3.709NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ1.260.358 558.530NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ60.041 35.206Alınan Ücret ve Komisyonlar67.472 40.219Gayri Nakdi Kredilerden10.914 6.780Diğer56.558 33.439Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-7.431 -5.013Gayri Nakdi Kredilere-1.967 -803Diğer-5.464 -4.210TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 7.068 4.223TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 291.675 29.024Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)10.578 -295Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)891.561 563.335Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-610.464 -534.016DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 71.499 187.239FAALİYET BRÜT KÂRI1.690.641 814.222BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -412.231 -317.492DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -319.403 -30.000PERSONEL GİDERLERİ (-)-84.837 -51.697DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -94.410 -171.493NET FAALİYET KARI (ZARARI)779.760 243.540BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)50.286 37.336NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)830.046 280.876SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(8) -223.658 -53.730Cari Vergi Karşılığı-695.065 -11.317Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-135.806 -113.550Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi607.213 71.137SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 606.388 227.146DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 606.388 227.146Grubun Karı (Zararı)605.031 227.110Azınlık Payları Karı (Zararı)1.357 36Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,21600000 0,08100000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025900BIST