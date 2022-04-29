***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
29.04.2022 18:44
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.800.000 776 0 374 342.425 1.392 45.975 0 39.852 75.014 110.895 0 1.947.077 712.819 0 6.076.599 54.170 6.130.769
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.800.000 776 0 374 342.425 1.392 45.975 0 39.852 75.014 110.895 0 1.947.077 712.819 0 6.076.599 54.170 6.130.769
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 11.042 0 6.025 -210.702 -16.476 0 0 0 227.110 16.999 36 17.035
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29 562 0 526 2.595 3.121
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 -955 0 0 0 0 0 0 0 662.573 -735.260 0 -73.642 0 -73.642
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -73.551 0 -73.551 0 -73.551
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 -955 0 0 0 0 0 0 0 622.573 -621.709 0 -91 0 -91
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 -40.000 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.800.000 769 0 374 341.470 1.392 57.017 0 45.877 -135.688 94.419 0 2.609.621 -21.879 227.110 6.020.482 56.801 6.077.283
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.800.000 1.012 0 374 433.530 -4.635 70.849 0 104.425 -283.293 141.817 0 2.609.620 1.058.956 0 6.932.655 89.111 7.021.766
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.800.000 1.012 0 374 433.530 -4.635 70.849 0 104.425 -283.293 141.817 0 2.609.620 1.058.956 0 6.932.655 89.111 7.021.766
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -981 277 12.119 0 17.725 28.832 -24.273 0 0 0 605.031 638.730 1.357 640.087
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 352 0 344 872 1.216
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.093.336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -268 0 -268 0 -268
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.050.211 -1.050.402 0 -191 0 -191
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.125 -43.125 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.800.000 1.012 0 374 432.549 -4.358 82.968 0 122.150 -254.461 117.544 0 3.702.948 -34.487 605.031 7.571.270 91.340 7.662.610
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
11.575.248 93.638.835 105.214.083 10.087.461 98.584.719 108.672.180
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 817.069 7.634.702 8.451.771 337.754 7.945.061 8.282.815
Teminat Mektupları
817.069 2.272.453 3.089.522 251.849 2.660.952 2.912.801
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
817.069 2.272.453 3.089.522 251.849 2.660.952 2.912.801
Banka Kredileri
0 211.643 211.643 0 170.742 170.742
İthalat Kabul Kredileri
0 211.643 211.643 0 170.742 170.742
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 5.150.606 5.150.606 85.905 5.113.367 5.199.272
Belgeli Akreditifler
0 5.150.606 5.150.606 85.905 5.113.367 5.199.272
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 3.345.556 10.772.279 14.117.835 2.124.218 9.400.185 11.524.403
Cayılamaz Taahhütler
2.567.342 1.049.005 3.616.347 1.567.024 795.425 2.362.449
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
43.403 475.560 518.963 84.156 294.071 378.227
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 164.430 164.430 0 157.380 157.380
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.523.939 409.015 2.932.954 1.482.868 343.974 1.826.842
Cayılabilir Taahhütler
778.214 9.723.274 10.501.488 557.194 8.604.760 9.161.954
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
778.214 9.723.274 10.501.488 557.194 8.604.760 9.161.954
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 7.412.623 75.231.854 82.644.477 7.625.489 81.239.473 88.864.962
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 21.099.636 21.099.636 0 27.012.103 27.012.103
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 21.099.636 21.099.636 0 27.012.103 27.012.103
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
7.412.623 54.132.218 61.544.841 7.625.489 54.227.370 61.852.859
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
640.397 810.721 1.451.118 652.330 1.633.747 2.286.077
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
561.425 160.545 721.970 573.527 490.868 1.064.395
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
78.972 650.176 729.148 78.803 1.142.879 1.221.682
Para ve Faiz Swap İşlemleri
6.675.627 53.238.601 59.914.228 6.913.070 52.562.061 59.475.131
Swap Para Alım İşlemleri
923.363 11.306.854 12.230.217 714.846 13.556.545 14.271.391
Swap Para Satım İşlemleri
5.519.376 5.646.835 11.166.211 5.936.002 7.167.646 13.103.648
Swap Faiz Alım İşlemleri
116.444 18.142.456 18.258.900 131.111 15.918.935 16.050.046
Swap Faiz Satım İşlemleri
116.444 18.142.456 18.258.900 131.111 15.918.935 16.050.046
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
53.298 82.896 136.194 8.540 16.170 24.710
Para Alım Opsiyonları
26.649 41.448 68.097 4.270 8.085 12.355
Para Satım Opsiyonları
26.649 41.448 68.097 4.270 8.085 12.355
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 16.214 15.392 31.606
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 8.247 7.696 15.943
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 7.967 7.696 15.663
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
43.301 0 43.301 35.335 0 35.335
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
154.251.769 938.780.636 1.093.032.405 78.243.073 766.859.683 845.102.756
EMANET KIYMETLER
2.563.111 1.500.337 4.063.448 2.057.418 1.235.367 3.292.785
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.933.509 1.500.337 3.433.846 1.928.041 1.235.367 3.163.408
Tahsile Alınan Çekler
248 0 248 248 0 248
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
629.354 0 629.354 129.129 0 129.129
REHİNLİ KIYMETLER
143.961.649 750.923.160 894.884.809 68.482.225 599.876.328 668.358.553
Menkul Kıymetler
456.247 0 456.247 456.247 0 456.247
Teminat Senetleri
68.775 2.445.228 2.514.003 111.006 2.181.577 2.292.583
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
54.426.395 201.458.443 255.884.838 8.875.479 152.961.497 161.836.976
Diğer Rehinli Kıymetler
89.010.232 547.019.489 636.029.721 59.039.493 444.733.254 503.772.747
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
7.727.009 186.357.139 194.084.148 7.703.430 165.747.988 173.451.418
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
165.827.017 1.032.419.471 1.198.246.488 88.330.534 865.444.402 953.774.936
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
41.705.424 894.740
Alınan Faizler
3.319.719 927.732
Ödenen Faizler
-879.321 -416.460
Alınan Temettüler
7.068 4.223
Alınan Ücret ve Komisyonlar
67.472 40.219
Elde Edilen Diğer Kazançlar
23.553 47.308
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
36.578 78.667
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-129.719 -83.761
Ödenen Vergiler
-524.859 -125.524
Diğer
39.784.933 422.336
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-33.987.540 -1.849.601
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.316.708 -2.973
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-32.542.440 -1.243.818
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
263.335 -150.774
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-872.076 298.793
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
480.349 -750.829
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
7.717.884 -954.861
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.406.045 -190.742
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
721 14.523
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-5.115 -6.436
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
43 86
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.853.334 -766.202
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.136.162 405.722
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-1.029.323 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
342.977 162.446
Diğer
1.824 -881
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.462.683 2.768.767
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.152.058 2.843.068
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-4.578.525 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-268 -73.551
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-35.948 -750
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
162.027 131.448
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.011.183 1.754.612
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.661.119 1.864.624
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.672.302 3.619.236
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
606.388 227.146
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
33.699 -210.111
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11.415 11.042
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
109 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
12.119 11.042
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-813 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
22.284 -221.153
Yabancı Para Çevrim Farkları
17.725 6.025
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
23.324 -263.282
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-24.273 -16.476
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.508 52.580
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
640.087 17.035
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7.631.149 15.602.767 23.233.916 6.180.962 11.181.611 17.362.573
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.569.219 7.139.451 10.708.670 1.726.208 3.945.944 5.672.152
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 34.728 2.012.803 2.047.531 14.716 2.023.420 2.038.136
Bankalar
(3) 5.572 5.129.463 5.135.035 282.457 1.925.304 2.207.761
Para Piyasalarından Alacaklar
3.529.238 0 3.529.238 1.429.167 0 1.429.167
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-319 -2.815 -3.134 -132 -2.780 -2.912
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 77.188 0 77.188 42.759 263.097 305.856
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
53.465 0 53.465 32.276 0 32.276
Diğer Finansal Varlıklar
23.723 0 23.723 10.483 263.097 273.580
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 2.518.739 8.035.340 10.554.079 2.642.160 6.293.117 8.935.277
Devlet Borçlanma Senetleri
2.186.788 7.805.977 9.992.765 2.254.125 6.096.386 8.350.511
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
86.315 229.363 315.678 83.751 196.731 280.482
Diğer Finansal Varlıklar
245.636 0 245.636 304.284 0 304.284
Türev Finansal Varlıklar
(2) 1.466.003 427.976 1.893.979 1.769.835 679.453 2.449.288
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.466.003 427.976 1.893.979 1.769.835 679.453 2.449.288
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
8.414.005 57.618.606 66.032.611 8.969.119 56.330.165 65.299.284
Krediler
(5) 5.170.665 59.443.675 64.614.340 6.230.754 57.889.759 64.120.513
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 10.788 345.647 356.435 10.238 336.329 346.567
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 3.848.527 687.048 4.535.575 3.321.632 634.071 3.955.703
Devlet Borçlanma Senetleri
3.848.527 687.048 4.535.575 3.321.632 634.071 3.955.703
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-615.975 -2.857.764 -3.473.739 -593.505 -2.529.994 -3.123.499
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 0 0 0 64.403 0 64.403
Satış Amaçlı
0 0 0 64.403 0 64.403
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
841.508 0 841.508 815.503 0 815.503
İştirakler (Net)
(7) 801.082 0 801.082 777.551 0 777.551
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
801.082 0 801.082 777.551 0 777.551
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 38.305 0 38.305 36.116 0 36.116
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
38.305 0 38.305 36.116 0 36.116
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
2.121 0 2.121 1.836 0 1.836
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
2.121 0 2.121 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 1.836 0 1.836
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 479.624 0 479.624 479.361 0 479.361
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 4.023 0 4.023 4.514 0 4.514
Şerefiye
1.005 0 1.005 1.005 0 1.005
Diğer
3.018 0 3.018 3.509 0 3.509
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 336.177 0 336.177 336.177 0 336.177
CARİ VERGİ VARLIĞI
218 0 218 209 0 209
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 872.684 0 872.684 396.583 0 396.583
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 832.671 40.448 873.119 1.222.133 111.795 1.333.928
VARLIKLAR TOPLAMI
19.412.059 73.261.821 92.673.880 18.468.964 67.623.571 86.092.535
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 92.786 59.090.720 59.183.506 119.231 54.154.809 54.274.040
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.434.060 900.135 2.334.195 713.079 698.140 1.411.219
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(3) 783.028 16.217.438 17.000.466 879.492 14.927.941 15.807.433
Bonolar
191.318 0 191.318 93.237 0 93.237
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
591.710 0 591.710 786.255 0 786.255
Tahviller
0 16.217.438 16.217.438 0 14.927.941 14.927.941
FONLAR
18.443 249.267 267.710 11.191 680.513 691.704
Müstakrizlerin Fonları
18.443 249.267 267.710 11.191 680.513 691.704
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 442.500 215.590 658.090 801.270 320.009 1.121.279
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
442.500 215.590 658.090 801.270 320.009 1.121.279
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 3.992 0 3.992 4.678 0 4.678
KARŞILIKLAR
(7) 766.241 61.170 827.411 488.689 58.780 547.469
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
47.224 0 47.224 33.367 0 33.367
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
719.017 61.170 780.187 455.322 58.780 514.102
CARİ VERGİ BORCU
(8) 732.475 0 732.475 225.072 0 225.072
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(10) 0 2.916.300 2.916.300 0 4.029.204 4.029.204
Krediler
0 2.916.300 2.916.300 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 4.029.204 4.029.204
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
242.679 844.446 1.087.125 409.935 548.736 958.671
ÖZKAYNAKLAR
7.907.551 -244.941 7.662.610 7.238.548 -216.782 7.021.766
Ödenmiş Sermaye
(11) 2.800.000 0 2.800.000 2.800.000 0 2.800.000
Sermaye Yedekleri
1.386 0 1.386 1.386 0 1.386
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.012 0 1.012 1.012 0 1.012
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
374 0 374 374 0 374
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
487.562 23.597 511.159 483.242 16.502 499.744
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
253.771 -268.538 -14.767 196.233 -233.284 -37.051
Kar Yedekleri
3.702.948 0 3.702.948 2.609.620 0 2.609.620
Yasal Yedekler
440.208 0 440.208 381.427 0 381.427
Statü Yedekleri
75.641 0 75.641 75.641 0 75.641
Olağanüstü Yedekler
3.184.179 0 3.184.179 2.149.632 0 2.149.632
Diğer Kar Yedekleri
2.920 0 2.920 2.920 0 2.920
Kar veya Zarar
570.544 0 570.544 1.058.956 0 1.058.956
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-34.487 0 -34.487 -22.153 0 -22.153
Dönem Net Kâr veya Zararı
605.031 0 605.031 1.081.109 0 1.081.109
Azınlık Payları
91.340 0 91.340 89.111 0 89.111
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
12.423.755 80.250.125 92.673.880 10.891.185 75.201.350 86.092.535
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(1) 1.879.019 937.063
Kredilerden Alınan Faizler
1.064.069 643.909
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
237 99
Bankalardan Alınan Faizler
8.557 4.744
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
166.367 90.207
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
632.769 193.721
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.072 775
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
234.820 102.946
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
396.877 90.000
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
3.611 1.851
Diğer Faiz Gelirleri
3.409 2.532
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -618.661 -378.533
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-240.061 -131.648
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-32.042 -17.939
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-345.736 -225.015
Kiralama Faiz Giderleri
-91 -222
Diğer Faiz Giderleri
-731 -3.709
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.260.358 558.530
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
60.041 35.206
Alınan Ücret ve Komisyonlar
67.472 40.219
Gayri Nakdi Kredilerden
10.914 6.780
Diğer
56.558 33.439
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-7.431 -5.013
Gayri Nakdi Kredilere
-1.967 -803
Diğer
-5.464 -4.210
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 7.068 4.223
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 291.675 29.024
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
10.578 -295
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
891.561 563.335
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-610.464 -534.016
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 71.499 187.239
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.690.641 814.222
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -412.231 -317.492
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -319.403 -30.000
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-84.837 -51.697
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -94.410 -171.493
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
779.760 243.540
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
50.286 37.336
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
830.046 280.876
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) -223.658 -53.730
Cari Vergi Karşılığı
-695.065 -11.317
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-135.806 -113.550
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
607.213 71.137
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 606.388 227.146
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 606.388 227.146
Grubun Karı (Zararı)
605.031 227.110
Azınlık Payları Karı (Zararı)
1.357 36
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,21600000 0,08100000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025900
BIST