***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
29.04.2022 18:45
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.800.000 0 0 374 50.809 1.664 70.966 0 39.852 74.928 110.894 0 2.222.240 732.829 0 6.104.556 0 6.104.556
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.800.000 0 0 374 50.809 1.664 70.966 0 39.852 74.928 110.894 0 2.222.240 732.829 0 6.104.556 0 6.104.556
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 757 0 6.025 -210.644 -16.476 0 0 0 225.907 5.569 0 5.569
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 -955 0 0 0 0 0 0 0 660.501 -732.829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -73.283 0 -73.283 0 -73.283
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 -955 0 0 0 0 0 0 0 620.501 -619.546 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 -40.000 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.800.000 0 0 374 49.854 1.664 71.723 0 45.877 -135.716 94.418 0 2.882.741 0 225.907 6.036.842 0 6.036.842
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.800.000 0 0 374 59.493 -4.472 150.547 0 104.425 -283.295 141.817 0 2.882.741 1.089.008 0 6.940.638 0 6.940.638
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.800.000 0 0 374 59.493 -4.472 150.547 0 104.425 -283.295 141.817 0 2.882.741 1.089.008 0 6.940.638 0 6.940.638
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -981 168 17.104 0 17.725 28.830 -24.270 0 0 0 605.861 644.437 0 644.437
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.089.008 -1.089.008 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.045.883 -1.045.883 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.125 -43.125 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.800.000 0 0 374 58.512 -4.304 167.651 0 122.150 -254.465 117.547 0 3.971.749 0 605.861 7.585.075 0 7.585.075
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
9.756.158 93.443.688 103.199.846 9.021.719 98.426.260 107.447.979
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 817.071 7.634.702 8.451.773 337.756 7.945.061 8.282.817
Teminat Mektupları
817.071 2.272.453 3.089.524 251.851 2.660.952 2.912.803
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
817.071 2.272.453 3.089.524 251.851 2.660.952 2.912.803
Banka Kredileri
0 211.643 211.643 0 170.742 170.742
İthalat Kabul Kredileri
0 211.643 211.643 0 170.742 170.742
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 5.150.606 5.150.606 85.905 5.113.367 5.199.272
Belgeli Akreditifler
0 5.150.606 5.150.606 85.905 5.113.367 5.199.272
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 1.735.524 10.772.279 12.507.803 1.252.013 9.400.185 10.652.198
Cayılamaz Taahhütler
957.310 1.049.005 2.006.315 694.819 795.425 1.490.244
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
43.403 475.560 518.963 84.156 294.071 378.227
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 164.430 164.430 0 157.380 157.380
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
913.907 409.015 1.322.922 610.663 343.974 954.637
Cayılabilir Taahhütler
778.214 9.723.274 10.501.488 557.194 8.604.760 9.161.954
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
778.214 9.723.274 10.501.488 557.194 8.604.760 9.161.954
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 7.203.563 75.036.707 82.240.270 7.431.950 81.081.014 88.512.964
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 21.099.636 21.099.636 0 27.012.103 27.012.103
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 21.099.636 21.099.636 0 27.012.103 27.012.103
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
7.203.563 53.937.071 61.140.634 7.431.950 54.068.911 61.500.861
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
640.397 810.721 1.451.118 652.330 1.633.747 2.286.077
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
561.425 160.545 721.970 573.527 490.868 1.064.395
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
78.972 650.176 729.148 78.803 1.142.879 1.221.682
Para ve Faiz Swap İşlemleri
6.520.168 53.085.492 59.605.660 6.773.680 52.429.920 59.203.600
Swap Para Alım İşlemleri
767.904 11.306.854 12.074.758 575.456 13.556.545 14.132.001
Swap Para Satım İşlemleri
5.519.376 5.493.726 11.013.102 5.936.002 7.035.505 12.971.507
Swap Faiz Alım İşlemleri
116.444 18.142.456 18.258.900 131.111 15.918.935 16.050.046
Swap Faiz Satım İşlemleri
116.444 18.142.456 18.258.900 131.111 15.918.935 16.050.046
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
42.998 40.858 83.856 5.940 5.244 11.184
Para Alım Opsiyonları
21.499 20.429 41.928 2.970 2.622 5.592
Para Satım Opsiyonları
21.499 20.429 41.928 2.970 2.622 5.592
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
152.394.444 938.758.342 1.091.152.786 76.385.147 766.845.685 843.230.832
EMANET KIYMETLER
708.822 1.478.782 2.187.604 202.108 1.222.034 1.424.142
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
79.220 1.478.782 1.558.002 72.731 1.222.034 1.294.765
Tahsile Alınan Çekler
248 0 248 248 0 248
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
629.354 0 629.354 129.129 0 129.129
REHİNLİ KIYMETLER
143.958.613 750.922.421 894.881.034 68.479.609 599.875.663 668.355.272
Menkul Kıymetler
456.247 0 456.247 456.247 0 456.247
Teminat Senetleri
68.277 2.444.489 2.512.766 110.554 2.180.912 2.291.466
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
54.426.150 201.458.443 255.884.593 8.875.234 152.961.497 161.836.731
Diğer Rehinli Kıymetler
89.007.939 547.019.489 636.027.428 59.037.574 444.733.254 503.770.828
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
7.727.009 186.357.139 194.084.148 7.703.430 165.747.988 173.451.418
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
162.150.602 1.032.202.030 1.194.352.632 85.406.866 865.271.945 950.678.811
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
40.389.094 857.609
Alınan Faizler
1.968.378 889.958
Ödenen Faizler
-850.217 -388.985
Alınan Temettüler
10.419 8.790
Alınan Ücret ve Komisyonlar
35.170 13.656
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.036 30.634
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
36.159 78.272
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-95.436 -65.913
Ödenen Vergiler
-501.537 -135.332
Diğer
39.784.122 426.529
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-32.457.340 -1.637.716
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-32.380.631 -1.210.239
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
41.120 -104.575
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-840.106 290.136
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
722.277 -613.038
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
7.931.754 -780.107
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.408.273 -218.991
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -930
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.563 -131
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
43 86
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.855.449 -785.305
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.135.056 405.722
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-1.029.323 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
342.977 162.446
Diğer
-14 -879
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.547.350 2.480.796
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.916.300 2.558.789
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-4.422.450 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 -73.283
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-41.200 -4.710
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
160.431 134.980
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.136.562 1.616.678
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.219.221 1.641.385
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.355.783 3.258.063
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
605.861 225.907
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
38.576 -220.338
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
16.291 757
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
17.104 757
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-813 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
22.285 -221.095
Yabancı Para Çevrim Farkları
17.725 6.025
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
23.328 -263.224
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-24.270 -16.476
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.502 52.580
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
644.437 5.569
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7.512.905 15.312.880 22.825.785 5.919.318 10.948.528 16.867.846
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.551.533 6.849.590 10.401.123 1.526.154 3.712.872 5.239.026
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 34.726 2.012.803 2.047.529 14.708 2.023.420 2.038.128
Bankalar
(3) 593 4.838.212 4.838.805 90.472 1.691.200 1.781.672
Para Piyasalarından Alacaklar
3.516.422 0 3.516.422 1.421.026 0 1.421.026
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-208 -1.425 -1.633 -52 -1.748 -1.800
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 0 0 0 0 263.097 263.097
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 263.097 263.097
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 2.496.636 8.035.340 10.531.976 2.627.715 6.293.117 8.920.832
Devlet Borçlanma Senetleri
2.186.788 7.805.977 9.992.765 2.254.125 6.096.386 8.350.511
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
62.097 229.363 291.460 53.776 196.731 250.507
Diğer Finansal Varlıklar
247.751 0 247.751 319.814 0 319.814
Türev Finansal Varlıklar
(2) 1.464.736 427.950 1.892.686 1.765.449 679.442 2.444.891
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.464.736 427.950 1.892.686 1.765.449 679.442 2.444.891
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7.701.314 57.618.606 65.319.920 8.417.021 56.330.165 64.747.186
Krediler
(5) 4.446.704 59.443.675 63.890.379 5.668.235 57.889.759 63.557.994
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 10.788 345.647 356.435 10.238 336.329 346.567
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 3.848.527 687.048 4.535.575 3.321.632 634.071 3.955.703
Devlet Borçlanma Senetleri
3.848.527 687.048 4.535.575 3.321.632 634.071 3.955.703
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-604.705 -2.857.764 -3.462.469 -583.084 -2.529.994 -3.113.078
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 0 0 0 64.403 0 64.403
Satış Amaçlı
0 0 0 64.403 0 64.403
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.741.232 0 1.741.232 1.695.287 0 1.695.287
İştirakler (Net)
(7) 801.082 0 801.082 777.551 0 777.551
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
801.082 0 801.082 777.551 0 777.551
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 940.150 0 940.150 917.736 0 917.736
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
901.846 0 901.846 881.621 0 881.621
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
38.304 0 38.304 36.115 0 36.115
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 96.632 0 96.632 97.031 0 97.031
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 2.486 0 2.486 2.901 0 2.901
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
2.486 0 2.486 2.901 0 2.901
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 871.208 0 871.208 394.121 0 394.121
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 137.490 39.794 177.284 117.051 110.659 227.710
VARLIKLAR TOPLAMI
18.063.267 72.971.280 91.034.547 16.707.133 67.389.352 84.096.485
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 92.786 59.090.720 59.183.506 89.213 54.154.809 54.244.022
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
855.477 900.135 1.755.612 76.555 698.140 774.695
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(3) 0 16.217.438 16.217.438 0 14.927.941 14.927.941
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 16.217.438 16.217.438 0 14.927.941 14.927.941
FONLAR
18.443 249.267 267.710 11.191 680.513 691.704
Müstakrizlerin Fonları
18.443 249.267 267.710 11.191 680.513 691.704
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 442.084 215.564 657.648 800.764 319.998 1.120.762
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
442.084 215.564 657.648 800.764 319.998 1.120.762
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 16.779 0 16.779 18.156 0 18.156
KARŞILIKLAR
(7) 749.804 61.170 810.974 473.040 58.780 531.820
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
40.120 0 40.120 28.506 0 28.506
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
709.684 61.170 770.854 444.534 58.780 503.314
CARİ VERGİ BORCU
(8) 718.637 0 718.637 210.793 0 210.793
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(10) 0 2.916.300 2.916.300 0 4.029.204 4.029.204
Krediler
0 2.916.300 2.916.300 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 4.029.204 4.029.204
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
194.037 710.831 904.868 157.491 449.259 606.750
ÖZKAYNAKLAR
7.830.016 -244.941 7.585.075 7.157.420 -216.782 6.940.638
Ödenmiş Sermaye
(11) 2.800.000 0 2.800.000 2.800.000 0 2.800.000
Sermaye Yedekleri
374 0 374 374 0 374
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
374 0 374 374 0 374
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
198.262 23.597 221.859 189.066 16.502 205.568
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
253.770 -268.538 -14.768 196.231 -233.284 -37.053
Kar Yedekleri
3.971.749 0 3.971.749 2.882.741 0 2.882.741
Yasal Yedekler
429.245 0 429.245 374.794 0 374.794
Statü Yedekleri
75.641 0 75.641 75.641 0 75.641
Olağanüstü Yedekler
3.463.943 0 3.463.943 2.429.386 0 2.429.386
Diğer Kar Yedekleri
2.920 0 2.920 2.920 0 2.920
Kar veya Zarar
605.861 0 605.861 1.089.008 0 1.089.008
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
605.861 0 605.861 1.089.008 0 1.089.008
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
10.918.063 80.116.484 91.034.547 8.994.623 75.101.862 84.096.485
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(1) 1.829.582 905.416
Kredilerden Alınan Faizler
1.026.168 617.048
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
237 99
Bankalardan Alınan Faizler
637 2.967
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
166.388 89.775
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
631.697 192.946
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
234.820 102.946
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
396.877 90.000
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
3.611 1.851
Diğer Faiz Gelirleri
844 730
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -588.802 -353.251
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-239.861 -129.530
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-9.772 -4.949
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-337.293 -213.346
Kiralama Faiz Giderleri
-1.145 -1.717
Diğer Faiz Giderleri
-731 -3.709
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.240.780 552.165
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
31.591 10.717
Alınan Ücret ve Komisyonlar
35.170 13.656
Gayri Nakdi Kredilerden
10.914 6.780
Diğer
24.256 6.876
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-3.579 -2.939
Gayri Nakdi Kredilere
-829 -340
Diğer
-2.750 -2.599
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 4.337 2.708
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 281.397 33.385
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
639 1.316
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
891.210 553.663
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-610.452 -521.594
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 27.372 29.392
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.585.477 628.367
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -410.426 -316.497
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -319.403 -30.000
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-68.426 -41.537
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -39.958 -21.311
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
747.264 219.022
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
74.597 55.442
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
821.861 274.464
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) -216.000 -48.557
Cari Vergi Karşılığı
-688.398 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-134.815 -119.694
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
607.213 71.137
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(9) 605.861 225.907
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10) 605.861 225.907
Grubun Karı (Zararı)
605.861 225.907
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,21600000 0,08100000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025905
BIST