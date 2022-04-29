***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.800.000 0 0 374 50.809 1.664 70.966 0 39.852 74.928 110.894 0 2.222.240 732.829 0 6.104.556 0 6.104.556TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.800.000 0 0 374 50.809 1.664 70.966 0 39.852 74.928 110.894 0 2.222.240 732.829 0 6.104.556 0 6.104.556Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 757 0 6.025 -210.644 -16.476 0 0 0 225.907 5.569 0 5.569Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 -955 0 0 0 0 0 0 0 660.501 -732.829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -73.283 0 -73.283 0 -73.283Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 -955 0 0 0 0 0 0 0 620.501 -619.546 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 -40.000 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.800.000 0 0 374 49.854 1.664 71.723 0 45.877 -135.716 94.418 0 2.882.741 0 225.907 6.036.842 0 6.036.842Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.800.000 0 0 374 59.493 -4.472 150.547 0 104.425 -283.295 141.817 0 2.882.741 1.089.008 0 6.940.638 0 6.940.638TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.800.000 0 0 374 59.493 -4.472 150.547 0 104.425 -283.295 141.817 0 2.882.741 1.089.008 0 6.940.638 0 6.940.638Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -981 168 17.104 0 17.725 28.830 -24.270 0 0 0 605.861 644.437 0 644.437Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.089.008 -1.089.008 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.045.883 -1.045.883 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.125 -43.125 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.800.000 0 0 374 58.512 -4.304 167.651 0 122.150 -254.465 117.547 0 3.971.749 0 605.861 7.585.075 0 7.585.075Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER9.756.158 93.443.688 103.199.846 9.021.719 98.426.260 107.447.979GARANTİ VE KEFALETLER(1) 817.071 7.634.702 8.451.773 337.756 7.945.061 8.282.817Teminat Mektupları817.071 2.272.453 3.089.524 251.851 2.660.952 2.912.803Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları817.071 2.272.453 3.089.524 251.851 2.660.952 2.912.803Banka Kredileri0 211.643 211.643 0 170.742 170.742İthalat Kabul Kredileri0 211.643 211.643 0 170.742 170.742Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 5.150.606 5.150.606 85.905 5.113.367 5.199.272Belgeli Akreditifler0 5.150.606 5.150.606 85.905 5.113.367 5.199.272Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1) 1.735.524 10.772.279 12.507.803 1.252.013 9.400.185 10.652.198Cayılamaz Taahhütler957.310 1.049.005 2.006.315 694.819 795.425 1.490.244Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri43.403 475.560 518.963 84.156 294.071 378.227Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 164.430 164.430 0 157.380 157.380Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler913.907 409.015 1.322.922 610.663 343.974 954.637Cayılabilir Taahhütler778.214 9.723.274 10.501.488 557.194 8.604.760 9.161.954Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri778.214 9.723.274 10.501.488 557.194 8.604.760 9.161.954Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 7.203.563 75.036.707 82.240.270 7.431.950 81.081.014 88.512.964Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 21.099.636 21.099.636 0 27.012.103 27.012.103Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 21.099.636 21.099.636 0 27.012.103 27.012.103Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler7.203.563 53.937.071 61.140.634 7.431.950 54.068.911 61.500.861Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri640.397 810.721 1.451.118 652.330 1.633.747 2.286.077Vadeli Döviz Alım İşlemleri561.425 160.545 721.970 573.527 490.868 1.064.395Vadeli Döviz Satım İşlemleri78.972 650.176 729.148 78.803 1.142.879 1.221.682Para ve Faiz Swap İşlemleri6.520.168 53.085.492 59.605.660 6.773.680 52.429.920 59.203.600Swap Para Alım İşlemleri767.904 11.306.854 12.074.758 575.456 13.556.545 14.132.001Swap Para Satım İşlemleri5.519.376 5.493.726 11.013.102 5.936.002 7.035.505 12.971.507Swap Faiz Alım İşlemleri116.444 18.142.456 18.258.900 131.111 15.918.935 16.050.046Swap Faiz Satım İşlemleri116.444 18.142.456 18.258.900 131.111 15.918.935 16.050.046Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları42.998 40.858 83.856 5.940 5.244 11.184Para Alım Opsiyonları21.499 20.429 41.928 2.970 2.622 5.592Para Satım Opsiyonları21.499 20.429 41.928 2.970 2.622 5.592Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER152.394.444 938.758.342 1.091.152.786 76.385.147 766.845.685 843.230.832EMANET KIYMETLER708.822 1.478.782 2.187.604 202.108 1.222.034 1.424.142Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler79.220 1.478.782 1.558.002 72.731 1.222.034 1.294.765Tahsile Alınan Çekler248 0 248 248 0 248Tahsile Alınan Ticari Senetler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar629.354 0 629.354 129.129 0 129.129REHİNLİ KIYMETLER143.958.613 750.922.421 894.881.034 68.479.609 599.875.663 668.355.272Menkul Kıymetler456.247 0 456.247 456.247 0 456.247Teminat Senetleri68.277 2.444.489 2.512.766 110.554 2.180.912 2.291.466Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul54.426.150 201.458.443 255.884.593 8.875.234 152.961.497 161.836.731Diğer Rehinli Kıymetler89.007.939 547.019.489 636.027.428 59.037.574 444.733.254 503.770.828Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER7.727.009 186.357.139 194.084.148 7.703.430 165.747.988 173.451.418BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI162.150.602 1.032.202.030 1.194.352.632 85.406.866 865.271.945 950.678.811Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı40.389.094 857.609Alınan Faizler1.968.378 889.958Ödenen Faizler-850.217 -388.985Alınan Temettüler10.419 8.790Alınan Ücret ve Komisyonlar35.170 13.656Elde Edilen Diğer Kazançlar2.036 30.634Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar36.159 78.272Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-95.436 -65.913Ödenen Vergiler-501.537 -135.332Diğer39.784.122 426.529Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-32.457.340 -1.637.716Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış0 0Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-32.380.631 -1.210.239Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış41.120 -104.575Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-840.106 290.136Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)722.277 -613.038Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı7.931.754 -780.107YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.408.273 -218.991İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -930Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.563 -131Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller43 86Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-1.855.449 -785.305Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.135.056 405.722Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-1.029.323 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar342.977 162.446Diğer-14 -879FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-1.547.350 2.480.796Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit2.916.300 2.558.789Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-4.422.450 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 -73.283Kiralamaya İlişkin Ödemeler-41.200 -4.710Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi160.431 134.980Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)5.136.562 1.616.678Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.219.221 1.641.385Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar8.355.783 3.258.063Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)605.861 225.907DİĞER KAPSAMLI GELİRLER38.576 -220.338Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar16.291 757Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları17.104 757Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-813 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar22.285 -221.095Yabancı Para Çevrim Farkları17.725 6.025Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri23.328 -263.224Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-24.270 -16.476Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.502 52.580TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)644.437 5.569Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)7.512.905 15.312.880 22.825.785 5.919.318 10.948.528 16.867.846Nakit ve Nakit Benzerleri3.551.533 6.849.590 10.401.123 1.526.154 3.712.872 5.239.026Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 34.726 2.012.803 2.047.529 14.708 2.023.420 2.038.128Bankalar(3) 593 4.838.212 4.838.805 90.472 1.691.200 1.781.672Para Piyasalarından Alacaklar3.516.422 0 3.516.422 1.421.026 0 1.421.026Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-208 -1.425 -1.633 -52 -1.748 -1.800Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 0 0 0 0 263.097 263.097Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 263.097 263.097Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 2.496.636 8.035.340 10.531.976 2.627.715 6.293.117 8.920.832Devlet Borçlanma Senetleri2.186.788 7.805.977 9.992.765 2.254.125 6.096.386 8.350.511Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler62.097 229.363 291.460 53.776 196.731 250.507Diğer Finansal Varlıklar247.751 0 247.751 319.814 0 319.814Türev Finansal Varlıklar(2) 1.464.736 427.950 1.892.686 1.765.449 679.442 2.444.891Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.464.736 427.950 1.892.686 1.765.449 679.442 2.444.891Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7.701.314 57.618.606 65.319.920 8.417.021 56.330.165 64.747.186Krediler(5) 4.446.704 59.443.675 63.890.379 5.668.235 57.889.759 63.557.994Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 10.788 345.647 356.435 10.238 336.329 346.567Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 3.848.527 687.048 4.535.575 3.321.632 634.071 3.955.703Devlet Borçlanma Senetleri3.848.527 687.048 4.535.575 3.321.632 634.071 3.955.703Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-604.705 -2.857.764 -3.462.469 -583.084 -2.529.994 -3.113.078SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 0 0 0 64.403 0 64.403Satış Amaçlı0 0 0 64.403 0 64.403Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI1.741.232 0 1.741.232 1.695.287 0 1.695.287İştirakler (Net)(7) 801.082 0 801.082 777.551 0 777.551Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler801.082 0 801.082 777.551 0 777.551Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 940.150 0 940.150 917.736 0 917.736Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar901.846 0 901.846 881.621 0 881.621Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar38.304 0 38.304 36.115 0 36.115Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 96.632 0 96.632 97.031 0 97.031MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 2.486 0 2.486 2.901 0 2.901Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer2.486 0 2.486 2.901 0 2.901YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 871.208 0 871.208 394.121 0 394.121DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 137.490 39.794 177.284 117.051 110.659 227.710VARLIKLAR TOPLAMI18.063.267 72.971.280 91.034.547 16.707.133 67.389.352 84.096.485YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(3) 92.786 59.090.720 59.183.506 89.213 54.154.809 54.244.022PARA PİYASALARINA BORÇLAR855.477 900.135 1.755.612 76.555 698.140 774.695İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(3) 0 16.217.438 16.217.438 0 14.927.941 14.927.941Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 16.217.438 16.217.438 0 14.927.941 14.927.941FONLAR18.443 249.267 267.710 11.191 680.513 691.704Müstakrizlerin Fonları18.443 249.267 267.710 11.191 680.513 691.704Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 442.084 215.564 657.648 800.764 319.998 1.120.762Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı442.084 215.564 657.648 800.764 319.998 1.120.762Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5) 16.779 0 16.779 18.156 0 18.156KARŞILIKLAR(7) 749.804 61.170 810.974 473.040 58.780 531.820Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı40.120 0 40.120 28.506 0 28.506Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar709.684 61.170 770.854 444.534 58.780 503.314CARİ VERGİ BORCU(8) 718.637 0 718.637 210.793 0 210.793ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(8) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(10) 0 2.916.300 2.916.300 0 4.029.204 4.029.204Krediler0 2.916.300 2.916.300 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 4.029.204 4.029.204DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER194.037 710.831 904.868 157.491 449.259 606.750ÖZKAYNAKLAR7.830.016 -244.941 7.585.075 7.157.420 -216.782 6.940.638Ödenmiş Sermaye(11) 2.800.000 0 2.800.000 2.800.000 0 2.800.000Sermaye Yedekleri374 0 374 374 0 374Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri374 0 374 374 0 374Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler198.262 23.597 221.859 189.066 16.502 205.568Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler253.770 -268.538 -14.768 196.231 -233.284 -37.053Kar Yedekleri3.971.749 0 3.971.749 2.882.741 0 2.882.741Yasal Yedekler429.245 0 429.245 374.794 0 374.794Statü Yedekleri75.641 0 75.641 75.641 0 75.641Olağanüstü Yedekler3.463.943 0 3.463.943 2.429.386 0 2.429.386Diğer Kar Yedekleri2.920 0 2.920 2.920 0 2.920Kar veya Zarar605.861 0 605.861 1.089.008 0 1.089.008Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı605.861 0 605.861 1.089.008 0 1.089.008Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI10.918.063 80.116.484 91.034.547 8.994.623 75.101.862 84.096.485Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 1.829.582 905.416Kredilerden Alınan Faizler1.026.168 617.048Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler237 99Bankalardan Alınan Faizler637 2.967Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler166.388 89.775Menkul Değerlerden Alınan Faizler631.697 192.946Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar234.820 102.946İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler396.877 90.000Finansal Kiralama Faiz Gelirleri3.611 1.851Diğer Faiz Gelirleri844 730FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -588.802 -353.251Mevduata Verilen Faizler0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-239.861 -129.530Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-9.772 -4.949İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-337.293 -213.346Kiralama Faiz Giderleri-1.145 -1.717Diğer Faiz Giderleri-731 -3.709NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ1.240.780 552.165NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ31.591 10.717Alınan Ücret ve Komisyonlar35.170 13.656Gayri Nakdi Kredilerden10.914 6.780Diğer24.256 6.876Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-3.579 -2.939Gayri Nakdi Kredilere-829 -340Diğer-2.750 -2.599TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 4.337 2.708TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 281.397 33.385Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)639 1.316Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)891.210 553.663Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-610.452 -521.594DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 27.372 29.392FAALİYET BRÜT KÂRI1.585.477 628.367BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -410.426 -316.497DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -319.403 -30.000PERSONEL GİDERLERİ (-)-68.426 -41.537DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -39.958 -21.311NET FAALİYET KARI (ZARARI)747.264 219.022BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)74.597 55.442NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)821.861 274.464SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(8) -216.000 -48.557Cari Vergi Karşılığı-688.398 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-134.815 -119.694Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi607.213 71.137SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(9) 605.861 225.907DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(10) 605.861 225.907Grubun Karı (Zararı)605.861 225.907Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,21600000 0,08100000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025905BIST