***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.800.000 776 0 374 342.425 1.392 45.975 0 39.852 75.014 110.895 0 1.947.077 712.819 0 6.076.599 54.170 6.130.769TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.800.000 776 0 374 342.425 1.392 45.975 0 39.852 75.014 110.895 0 1.947.077 712.819 0 6.076.599 54.170 6.130.769Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 9.639 0 6.871 0 12.108 -96.579 -31.762 0 0 0 774.602 674.879 175 675.054Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29 288 0 495 18.688 19.183Kar Dağıtımı0 0 0 0 -955 0 0 0 0 0 0 0 662.573 -735.260 0 -73.642 0 -73.642Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -73.551 0 -73.551 0 -73.551Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 -955 0 0 0 0 0 0 0 622.573 -621.709 0 -91 0 -91Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 -40.000 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.800.000 1.012 0 374 351.109 1.392 52.846 0 51.960 -21.565 79.133 0 2.609.621 -22.153 774.602 6.678.331 73.033 6.751.364Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.800.000 1.012 0 374 433.530 -4.635 70.849 0 104.425 -283.293 141.817 0 2.609.620 1.058.956 0 6.932.655 89.111 7.021.766TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.800.000 1.012 0 374 433.530 -4.635 70.849 0 104.425 -283.293 141.817 0 2.609.620 1.058.956 0 6.932.655 89.111 7.021.766Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -1.636 280 59.592 0 42.934 -74.602 21.535 0 0 0 2.640.644 2.688.747 4.589 2.693.336Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17 341 0 322 2.100 2.422Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.093.336 -1.093.795 0 -459 0 -459Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -268 0 -268 0 -268Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.050.211 -1.050.402 0 -191 0 -191Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.125 -43.125 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.800.000 1.010 0 374 431.894 -4.355 130.441 0 147.359 -357.895 163.352 0 3.702.939 -34.498 2.640.644 9.621.265 95.800 9.717.065Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER18.067.967 111.755.973 129.823.940 10.087.461 98.584.719 108.672.180GARANTİ VE KEFALETLER(1) 949.118 8.460.333 9.409.451 337.754 7.945.061 8.282.815Teminat Mektupları949.118 2.526.965 3.476.083 251.849 2.660.952 2.912.801Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları949.118 2.526.965 3.476.083 251.849 2.660.952 2.912.801Banka Kredileri0 208.222 208.222 0 170.742 170.742İthalat Kabul Kredileri0 208.222 208.222 0 170.742 170.742Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 5.725.146 5.725.146 85.905 5.113.367 5.199.272Belgeli Akreditifler0 5.725.146 5.725.146 85.905 5.113.367 5.199.272Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1) 5.009.748 11.076.252 16.086.000 2.124.218 9.400.185 11.524.403Cayılamaz Taahhütler3.961.655 1.887.596 5.849.251 1.567.024 795.425 2.362.449Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri120.469 799.135 919.604 84.156 294.071 378.227Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 146.661 146.661 0 157.380 157.380Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler3.841.186 941.800 4.782.986 1.482.868 343.974 1.826.842Cayılabilir Taahhütler1.048.093 9.188.656 10.236.749 557.194 8.604.760 9.161.954Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri1.048.093 9.188.656 10.236.749 557.194 8.604.760 9.161.954Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 12.109.101 92.219.388 104.328.489 7.625.489 81.239.473 88.864.962Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 25.846.224 25.846.224 0 27.012.103 27.012.103Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 25.846.224 25.846.224 0 27.012.103 27.012.103Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler12.109.101 66.373.164 78.482.265 7.625.489 54.227.370 61.852.859Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.444.504 1.866.343 3.310.847 652.330 1.633.747 2.286.077Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.444.504 291.903 1.736.407 573.527 490.868 1.064.395Vadeli Döviz Satım İşlemleri0 1.574.440 1.574.440 78.803 1.142.879 1.221.682Para ve Faiz Swap İşlemleri10.647.947 64.468.913 75.116.860 6.913.070 52.562.061 59.475.131Swap Para Alım İşlemleri605.496 16.711.318 17.316.814 714.846 13.556.545 14.271.391Swap Para Satım İşlemleri9.862.229 6.709.189 16.571.418 5.936.002 7.167.646 13.103.648Swap Faiz Alım İşlemleri90.111 20.524.203 20.614.314 131.111 15.918.935 16.050.046Swap Faiz Satım İşlemleri90.111 20.524.203 20.614.314 131.111 15.918.935 16.050.046Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları16.650 37.908 54.558 8.540 16.170 24.710Para Alım Opsiyonları8.325 18.954 27.279 4.270 8.085 12.355Para Satım Opsiyonları8.325 18.954 27.279 4.270 8.085 12.355Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 16.214 15.392 31.606Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 8.247 7.696 15.943Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 7.967 7.696 15.663Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 35.335 0 35.335EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER162.676.498 1.179.699.427 1.342.375.925 78.243.073 766.859.683 845.102.756EMANET KIYMETLER2.274.795 2.945.191 5.219.986 2.057.418 1.235.367 3.292.785Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler2.227.690 2.945.191 5.172.881 1.928.041 1.235.367 3.163.408Tahsile Alınan Çekler0 0 0 248 0 248Tahsile Alınan Ticari Senetler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar47.105 0 47.105 129.129 0 129.129REHİNLİ KIYMETLER152.411.715 939.887.931 1.092.299.646 68.482.225 599.876.328 668.358.553Menkul Kıymetler456.247 0 456.247 456.247 0 456.247Teminat Senetleri53.120 2.557.096 2.610.216 111.006 2.181.577 2.292.583Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul58.763.493 243.587.639 302.351.132 8.875.479 152.961.497 161.836.976Diğer Rehinli Kıymetler93.138.855 693.743.196 786.882.051 59.039.493 444.733.254 503.772.747Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER7.989.988 236.866.305 244.856.293 7.703.430 165.747.988 173.451.418BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI180.744.465 1.291.455.400 1.472.199.865 88.330.534 865.444.402 953.774.936Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı5.138.419 1.716.192Alınan Faizler5.318.139 2.639.451Ödenen Faizler-2.364.421 -1.233.817Alınan Temettüler19.754 8.243Alınan Ücret ve Komisyonlar250.130 119.041Elde Edilen Diğer Kazançlar627.857 84.577Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar100.826 112.111Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-355.303 -193.515Ödenen Vergiler-695.432 -177.941Diğer2.236.869 358.042Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim3.255.310 27.677Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış30.006 2.027Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış6.535.853 535.269Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-417.443 -15.713Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-5.011.711 243.814Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)2.118.605 -737.720Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı8.393.729 1.743.869YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-3.894.746 -874.143İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)721 15.816Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-9.297 -9.323Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller276 818Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-3.043.967 -1.850.575Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar3.092.045 809.223Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-4.308.159 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar374.053 162.446Diğer-418 -2.548FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-1.167.128 230.462Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit3.939.713 3.380.815Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-5.085.991 -3.090.213İhraç Edilen Sermaye Araçları0 15.862Temettü Ödemeleri-268 -73.551Kiralamaya İlişkin Ödemeler-20.582 -2.451Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi400.417 150.245Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)3.732.272 1.250.433Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.661.118 1.864.624Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar7.393.390 3.115.057Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)2.645.233 774.777DİĞER KAPSAMLI GELİRLER48.103 -99.723Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar58.236 16.510Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 10.661Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları59.818 6.871Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.582 -1.022Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-10.133 -116.233Yabancı Para Çevrim Farkları42.934 12.108Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-125.120 -121.155Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları21.535 -31.762Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler50.518 24.576TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.693.336 675.054Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)9.004.584 15.810.168 24.814.752 6.180.962 11.181.611 17.362.573Nakit ve Nakit Benzerleri4.504.077 5.372.971 9.877.048 1.726.208 3.945.944 5.672.152Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 6.729 2.456.880 2.463.609 14.716 2.023.420 2.038.136Bankalar(3) 276.411 2.918.730 3.195.141 282.457 1.925.304 2.207.761Para Piyasalarından Alacaklar4.221.160 0 4.221.160 1.429.167 0 1.429.167Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-223 -2.639 -2.862 -132 -2.780 -2.912Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 25.966 0 25.966 42.759 263.097 305.856Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler38 0 38 32.276 0 32.276Diğer Finansal Varlıklar25.928 0 25.928 10.483 263.097 273.580Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 3.203.235 8.575.456 11.778.691 2.642.160 6.293.117 8.935.277Devlet Borçlanma Senetleri2.747.200 8.245.274 10.992.474 2.254.125 6.096.386 8.350.511Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler98.530 330.182 428.712 83.751 196.731 280.482Diğer Finansal Varlıklar357.505 0 357.505 304.284 0 304.284Türev Finansal Varlıklar(2) 1.271.306 1.861.741 3.133.047 1.769.835 679.453 2.449.288Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.271.306 1.861.741 3.133.047 1.769.835 679.453 2.449.288Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)12.168.192 69.452.786 81.620.978 8.969.119 56.330.165 65.299.284Krediler(5) 8.632.977 67.315.429 75.948.406 6.230.754 57.889.759 64.120.513Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 37.786 351.607 389.393 10.238 336.329 346.567Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 5.557.238 4.520.376 10.077.614 3.321.632 634.071 3.955.703Devlet Borçlanma Senetleri5.557.238 4.520.376 10.077.614 3.321.632 634.071 3.955.703Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-2.059.809 -2.734.626 -4.794.435 -593.505 -2.529.994 -3.123.499SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 0 0 0 64.403 0 64.403Satış Amaçlı0 0 0 64.403 0 64.403Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI1.092.934 0 1.092.934 815.503 0 815.503İştirakler (Net)(7) 1.048.282 0 1.048.282 777.551 0 777.551Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler1.048.282 0 1.048.282 777.551 0 777.551Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 40.820 0 40.820 36.116 0 36.116Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar40.820 0 40.820 36.116 0 36.116Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)3.832 0 3.832 1.836 0 1.836Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler3.832 0 3.832 1.836 0 1.836Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 484.428 0 484.428 479.361 0 479.361MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 3.442 0 3.442 4.514 0 4.514Şerefiye1.005 0 1.005 1.005 0 1.005Diğer2.437 0 2.437 3.509 0 3.509YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 336.177 0 336.177 336.177 0 336.177CARİ VERGİ VARLIĞI98 0 98 209 0 209ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 666.114 0 666.114 396.583 0 396.583DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 760.601 203.838 964.439 1.222.133 111.795 1.333.928VARLIKLAR TOPLAMI24.516.570 85.466.792 109.983.362 18.468.964 67.623.571 86.092.535YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(3) 0 67.261.320 67.261.320 119.231 54.154.809 54.274.040PARA PİYASALARINA BORÇLAR587.908 1.391.909 1.979.817 713.079 698.140 1.411.219İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(3) 930.222 20.506.024 21.436.246 879.492 14.927.941 15.807.433Bonolar480.780 0 480.780 93.237 0 93.237Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler449.442 0 449.442 786.255 0 786.255Tahviller0 20.506.024 20.506.024 0 14.927.941 14.927.941FONLAR27.347 512.745 540.092 11.191 680.513 691.704Müstakrizlerin Fonları27.347 512.745 540.092 11.191 680.513 691.704Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 457.078 1.024.898 1.481.976 801.270 320.009 1.121.279Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı457.078 1.024.898 1.481.976 801.270 320.009 1.121.279Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5) 4.958 0 4.958 4.678 0 4.678KARŞILIKLAR(7) 841.597 62.649 904.246 488.689 58.780 547.469Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı61.087 0 61.087 33.367 0 33.367Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar780.510 62.649 843.159 455.322 58.780 514.102CARİ VERGİ BORCU(8) 357.593 0 357.593 225.072 0 225.072ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(8) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(10) 0 3.688.000 3.688.000 0 4.029.204 4.029.204Krediler0 3.688.000 3.688.000 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 4.029.204 4.029.204DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER355.078 2.256.971 2.612.049 409.935 548.736 958.671ÖZKAYNAKLAR10.481.080 -764.015 9.717.065 7.238.548 -216.782 7.021.766Ödenmiş Sermaye(11) 2.800.000 0 2.800.000 2.800.000 0 2.800.000Sermaye Yedekleri1.384 0 1.384 1.386 0 1.386Hisse Senedi İhraç Primleri1.010 0 1.010 1.012 0 1.012Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri374 0 374 374 0 374Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler492.855 65.125 557.980 483.242 16.502 499.744Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler781.956 -829.140 -47.184 196.233 -233.284 -37.051Kar Yedekleri3.702.939 0 3.702.939 2.609.620 0 2.609.620Yasal Yedekler440.208 0 440.208 381.427 0 381.427Statü Yedekleri75.641 0 75.641 75.641 0 75.641Olağanüstü Yedekler3.184.170 0 3.184.170 2.149.632 0 2.149.632Diğer Kar Yedekleri2.920 0 2.920 2.920 0 2.920Kar veya Zarar2.606.146 0 2.606.146 1.058.956 0 1.058.956Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-34.498 0 -34.498 -22.153 0 -22.153Dönem Net Kâr veya Zararı2.640.644 0 2.640.644 1.081.109 0 1.081.109Azınlık Payları95.800 0 95.800 89.111 0 89.111YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI14.042.861 95.940.501 109.983.362 10.891.185 75.201.350 86.092.535Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 7.087.362 3.111.966 2.898.891 1.117.601Kredilerden Alınan Faizler3.758.596 2.107.342 1.487.776 726.472Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler309 696 1 325Bankalardan Alınan Faizler23.095 14.953 12.133 4.110Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler472.344 221.258 116.016 49.572Menkul Değerlerden Alınan Faizler2.797.403 754.013 1.265.782 332.702Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar2.708 2.940 838 1.041Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar762.543 358.172 273.225 138.935İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler2.032.152 392.901 991.719 192.726Finansal Kiralama Faiz Gelirleri14.554 5.933 5.419 1.913Diğer Faiz Gelirleri21.061 7.771 11.764 2.507FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -2.334.952 -1.163.209 -938.507 -371.859Mevduata Verilen Faizler0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.208.980 -420.858 -553.995 -142.640Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-100.392 -73.851 -25.990 -21.523İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.018.169 -663.632 -353.617 -207.249Kiralama Faiz Giderleri-480 -413 -247 -91Diğer Faiz Giderleri-6.931 -4.455 -4.658 -356NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ4.752.410 1.948.757 1.960.384 745.742NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ224.954 105.899 75.894 29.241Alınan Ücret ve Komisyonlar250.130 119.041 85.109 33.025Gayri Nakdi Kredilerden39.211 21.538 15.478 7.830Diğer210.919 97.503 69.631 25.195Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-25.176 -13.142 -9.215 -3.784Gayri Nakdi Kredilere-6.006 -2.390 -2.020 -771Diğer-19.170 -10.752 -7.195 -3.013TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 19.754 8.243 3.409 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 821.182 -53.065 332.616 -49.637Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)33.598 447 9.123 13Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)3.004.501 500.872 1.067.581 -16.847Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-2.216.917 -554.384 -744.088 -32.803DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 201.328 245.065 76.685 43.302FAALİYET BRÜT KÂRI6.019.628 2.254.899 2.448.988 768.648BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -1.850.489 -716.526 -831.756 -162.081DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -384.403 -180.000 0 -115.000PERSONEL GİDERLERİ (-)-300.822 -160.932 -129.428 -53.669DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -305.011 -258.850 -109.632 -53.013NET FAALİYET KARI (ZARARI)3.178.903 938.591 1.378.172 384.885BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)259.922 97.840 86.630 35.874NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 3.438.825 1.036.431 1.464.802 420.759SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -793.592 -261.654 -341.878 -125.316Cari Vergi Karşılığı-1.014.187 -320.143 -441.482 -150.284Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-513.575 -246.144 -104.472 -65.749Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi734.170 304.633 204.076 90.717SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 2.645.233 774.777 1.122.924 295.443DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 2.645.233 774.777 1.122.924 295.443Grubun Karı (Zararı)2.640.644 774.602 1.121.422 295.311Azınlık Payları Karı (Zararı)4.589 175 1.502 132Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,94300000 0,27700000 0,40100000 0,10500000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075980BIST