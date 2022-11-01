***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
01.11.2022 18:14
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.800.000 776 0 374 342.425 1.392 45.975 0 39.852 75.014 110.895 0 1.947.077 712.819 0 6.076.599 54.170 6.130.769
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.800.000 776 0 374 342.425 1.392 45.975 0 39.852 75.014 110.895 0 1.947.077 712.819 0 6.076.599 54.170 6.130.769
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 9.639 0 6.871 0 12.108 -96.579 -31.762 0 0 0 774.602 674.879 175 675.054
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29 288 0 495 18.688 19.183
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 -955 0 0 0 0 0 0 0 662.573 -735.260 0 -73.642 0 -73.642
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -73.551 0 -73.551 0 -73.551
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 -955 0 0 0 0 0 0 0 622.573 -621.709 0 -91 0 -91
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 -40.000 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.800.000 1.012 0 374 351.109 1.392 52.846 0 51.960 -21.565 79.133 0 2.609.621 -22.153 774.602 6.678.331 73.033 6.751.364
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.800.000 1.012 0 374 433.530 -4.635 70.849 0 104.425 -283.293 141.817 0 2.609.620 1.058.956 0 6.932.655 89.111 7.021.766
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.800.000 1.012 0 374 433.530 -4.635 70.849 0 104.425 -283.293 141.817 0 2.609.620 1.058.956 0 6.932.655 89.111 7.021.766
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -1.636 280 59.592 0 42.934 -74.602 21.535 0 0 0 2.640.644 2.688.747 4.589 2.693.336
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17 341 0 322 2.100 2.422
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.093.336 -1.093.795 0 -459 0 -459
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -268 0 -268 0 -268
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.050.211 -1.050.402 0 -191 0 -191
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.125 -43.125 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.800.000 1.010 0 374 431.894 -4.355 130.441 0 147.359 -357.895 163.352 0 3.702.939 -34.498 2.640.644 9.621.265 95.800 9.717.065
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
18.067.967 111.755.973 129.823.940 10.087.461 98.584.719 108.672.180
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 949.118 8.460.333 9.409.451 337.754 7.945.061 8.282.815
Teminat Mektupları
949.118 2.526.965 3.476.083 251.849 2.660.952 2.912.801
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
949.118 2.526.965 3.476.083 251.849 2.660.952 2.912.801
Banka Kredileri
0 208.222 208.222 0 170.742 170.742
İthalat Kabul Kredileri
0 208.222 208.222 0 170.742 170.742
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 5.725.146 5.725.146 85.905 5.113.367 5.199.272
Belgeli Akreditifler
0 5.725.146 5.725.146 85.905 5.113.367 5.199.272
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 5.009.748 11.076.252 16.086.000 2.124.218 9.400.185 11.524.403
Cayılamaz Taahhütler
3.961.655 1.887.596 5.849.251 1.567.024 795.425 2.362.449
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
120.469 799.135 919.604 84.156 294.071 378.227
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 146.661 146.661 0 157.380 157.380
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
3.841.186 941.800 4.782.986 1.482.868 343.974 1.826.842
Cayılabilir Taahhütler
1.048.093 9.188.656 10.236.749 557.194 8.604.760 9.161.954
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.048.093 9.188.656 10.236.749 557.194 8.604.760 9.161.954
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 12.109.101 92.219.388 104.328.489 7.625.489 81.239.473 88.864.962
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 25.846.224 25.846.224 0 27.012.103 27.012.103
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 25.846.224 25.846.224 0 27.012.103 27.012.103
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
12.109.101 66.373.164 78.482.265 7.625.489 54.227.370 61.852.859
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.444.504 1.866.343 3.310.847 652.330 1.633.747 2.286.077
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.444.504 291.903 1.736.407 573.527 490.868 1.064.395
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 1.574.440 1.574.440 78.803 1.142.879 1.221.682
Para ve Faiz Swap İşlemleri
10.647.947 64.468.913 75.116.860 6.913.070 52.562.061 59.475.131
Swap Para Alım İşlemleri
605.496 16.711.318 17.316.814 714.846 13.556.545 14.271.391
Swap Para Satım İşlemleri
9.862.229 6.709.189 16.571.418 5.936.002 7.167.646 13.103.648
Swap Faiz Alım İşlemleri
90.111 20.524.203 20.614.314 131.111 15.918.935 16.050.046
Swap Faiz Satım İşlemleri
90.111 20.524.203 20.614.314 131.111 15.918.935 16.050.046
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
16.650 37.908 54.558 8.540 16.170 24.710
Para Alım Opsiyonları
8.325 18.954 27.279 4.270 8.085 12.355
Para Satım Opsiyonları
8.325 18.954 27.279 4.270 8.085 12.355
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 16.214 15.392 31.606
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 8.247 7.696 15.943
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 7.967 7.696 15.663
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 35.335 0 35.335
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
162.676.498 1.179.699.427 1.342.375.925 78.243.073 766.859.683 845.102.756
EMANET KIYMETLER
2.274.795 2.945.191 5.219.986 2.057.418 1.235.367 3.292.785
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
2.227.690 2.945.191 5.172.881 1.928.041 1.235.367 3.163.408
Tahsile Alınan Çekler
0 0 0 248 0 248
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
47.105 0 47.105 129.129 0 129.129
REHİNLİ KIYMETLER
152.411.715 939.887.931 1.092.299.646 68.482.225 599.876.328 668.358.553
Menkul Kıymetler
456.247 0 456.247 456.247 0 456.247
Teminat Senetleri
53.120 2.557.096 2.610.216 111.006 2.181.577 2.292.583
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
58.763.493 243.587.639 302.351.132 8.875.479 152.961.497 161.836.976
Diğer Rehinli Kıymetler
93.138.855 693.743.196 786.882.051 59.039.493 444.733.254 503.772.747
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
7.989.988 236.866.305 244.856.293 7.703.430 165.747.988 173.451.418
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
180.744.465 1.291.455.400 1.472.199.865 88.330.534 865.444.402 953.774.936
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
5.138.419 1.716.192
Alınan Faizler
5.318.139 2.639.451
Ödenen Faizler
-2.364.421 -1.233.817
Alınan Temettüler
19.754 8.243
Alınan Ücret ve Komisyonlar
250.130 119.041
Elde Edilen Diğer Kazançlar
627.857 84.577
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
100.826 112.111
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-355.303 -193.515
Ödenen Vergiler
-695.432 -177.941
Diğer
2.236.869 358.042
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
3.255.310 27.677
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
30.006 2.027
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
6.535.853 535.269
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-417.443 -15.713
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-5.011.711 243.814
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.118.605 -737.720
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
8.393.729 1.743.869
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.894.746 -874.143
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
721 15.816
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-9.297 -9.323
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
276 818
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-3.043.967 -1.850.575
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.092.045 809.223
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-4.308.159 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
374.053 162.446
Diğer
-418 -2.548
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.167.128 230.462
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.939.713 3.380.815
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-5.085.991 -3.090.213
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 15.862
Temettü Ödemeleri
-268 -73.551
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-20.582 -2.451
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
400.417 150.245
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.732.272 1.250.433
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.661.118 1.864.624
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
7.393.390 3.115.057
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.645.233 774.777
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
48.103 -99.723
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
58.236 16.510
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 10.661
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
59.818 6.871
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.582 -1.022
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-10.133 -116.233
Yabancı Para Çevrim Farkları
42.934 12.108
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-125.120 -121.155
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
21.535 -31.762
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
50.518 24.576
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.693.336 675.054
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
9.004.584 15.810.168 24.814.752 6.180.962 11.181.611 17.362.573
Nakit ve Nakit Benzerleri
4.504.077 5.372.971 9.877.048 1.726.208 3.945.944 5.672.152
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 6.729 2.456.880 2.463.609 14.716 2.023.420 2.038.136
Bankalar
(3) 276.411 2.918.730 3.195.141 282.457 1.925.304 2.207.761
Para Piyasalarından Alacaklar
4.221.160 0 4.221.160 1.429.167 0 1.429.167
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-223 -2.639 -2.862 -132 -2.780 -2.912
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 25.966 0 25.966 42.759 263.097 305.856
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
38 0 38 32.276 0 32.276
Diğer Finansal Varlıklar
25.928 0 25.928 10.483 263.097 273.580
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 3.203.235 8.575.456 11.778.691 2.642.160 6.293.117 8.935.277
Devlet Borçlanma Senetleri
2.747.200 8.245.274 10.992.474 2.254.125 6.096.386 8.350.511
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
98.530 330.182 428.712 83.751 196.731 280.482
Diğer Finansal Varlıklar
357.505 0 357.505 304.284 0 304.284
Türev Finansal Varlıklar
(2) 1.271.306 1.861.741 3.133.047 1.769.835 679.453 2.449.288
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.271.306 1.861.741 3.133.047 1.769.835 679.453 2.449.288
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
12.168.192 69.452.786 81.620.978 8.969.119 56.330.165 65.299.284
Krediler
(5) 8.632.977 67.315.429 75.948.406 6.230.754 57.889.759 64.120.513
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 37.786 351.607 389.393 10.238 336.329 346.567
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 5.557.238 4.520.376 10.077.614 3.321.632 634.071 3.955.703
Devlet Borçlanma Senetleri
5.557.238 4.520.376 10.077.614 3.321.632 634.071 3.955.703
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-2.059.809 -2.734.626 -4.794.435 -593.505 -2.529.994 -3.123.499
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 0 0 0 64.403 0 64.403
Satış Amaçlı
0 0 0 64.403 0 64.403
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.092.934 0 1.092.934 815.503 0 815.503
İştirakler (Net)
(7) 1.048.282 0 1.048.282 777.551 0 777.551
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
1.048.282 0 1.048.282 777.551 0 777.551
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 40.820 0 40.820 36.116 0 36.116
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
40.820 0 40.820 36.116 0 36.116
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
3.832 0 3.832 1.836 0 1.836
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
3.832 0 3.832 1.836 0 1.836
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 484.428 0 484.428 479.361 0 479.361
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 3.442 0 3.442 4.514 0 4.514
Şerefiye
1.005 0 1.005 1.005 0 1.005
Diğer
2.437 0 2.437 3.509 0 3.509
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 336.177 0 336.177 336.177 0 336.177
CARİ VERGİ VARLIĞI
98 0 98 209 0 209
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 666.114 0 666.114 396.583 0 396.583
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 760.601 203.838 964.439 1.222.133 111.795 1.333.928
VARLIKLAR TOPLAMI
24.516.570 85.466.792 109.983.362 18.468.964 67.623.571 86.092.535
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 0 67.261.320 67.261.320 119.231 54.154.809 54.274.040
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
587.908 1.391.909 1.979.817 713.079 698.140 1.411.219
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(3) 930.222 20.506.024 21.436.246 879.492 14.927.941 15.807.433
Bonolar
480.780 0 480.780 93.237 0 93.237
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
449.442 0 449.442 786.255 0 786.255
Tahviller
0 20.506.024 20.506.024 0 14.927.941 14.927.941
FONLAR
27.347 512.745 540.092 11.191 680.513 691.704
Müstakrizlerin Fonları
27.347 512.745 540.092 11.191 680.513 691.704
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 457.078 1.024.898 1.481.976 801.270 320.009 1.121.279
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
457.078 1.024.898 1.481.976 801.270 320.009 1.121.279
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 4.958 0 4.958 4.678 0 4.678
KARŞILIKLAR
(7) 841.597 62.649 904.246 488.689 58.780 547.469
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
61.087 0 61.087 33.367 0 33.367
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
780.510 62.649 843.159 455.322 58.780 514.102
CARİ VERGİ BORCU
(8) 357.593 0 357.593 225.072 0 225.072
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(10) 0 3.688.000 3.688.000 0 4.029.204 4.029.204
Krediler
0 3.688.000 3.688.000 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 4.029.204 4.029.204
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
355.078 2.256.971 2.612.049 409.935 548.736 958.671
ÖZKAYNAKLAR
10.481.080 -764.015 9.717.065 7.238.548 -216.782 7.021.766
Ödenmiş Sermaye
(11) 2.800.000 0 2.800.000 2.800.000 0 2.800.000
Sermaye Yedekleri
1.384 0 1.384 1.386 0 1.386
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.010 0 1.010 1.012 0 1.012
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
374 0 374 374 0 374
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
492.855 65.125 557.980 483.242 16.502 499.744
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
781.956 -829.140 -47.184 196.233 -233.284 -37.051
Kar Yedekleri
3.702.939 0 3.702.939 2.609.620 0 2.609.620
Yasal Yedekler
440.208 0 440.208 381.427 0 381.427
Statü Yedekleri
75.641 0 75.641 75.641 0 75.641
Olağanüstü Yedekler
3.184.170 0 3.184.170 2.149.632 0 2.149.632
Diğer Kar Yedekleri
2.920 0 2.920 2.920 0 2.920
Kar veya Zarar
2.606.146 0 2.606.146 1.058.956 0 1.058.956
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-34.498 0 -34.498 -22.153 0 -22.153
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.640.644 0 2.640.644 1.081.109 0 1.081.109
Azınlık Payları
95.800 0 95.800 89.111 0 89.111
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
14.042.861 95.940.501 109.983.362 10.891.185 75.201.350 86.092.535
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(1) 7.087.362 3.111.966 2.898.891 1.117.601
Kredilerden Alınan Faizler
3.758.596 2.107.342 1.487.776 726.472
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
309 696 1 325
Bankalardan Alınan Faizler
23.095 14.953 12.133 4.110
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
472.344 221.258 116.016 49.572
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.797.403 754.013 1.265.782 332.702
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
2.708 2.940 838 1.041
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
762.543 358.172 273.225 138.935
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
2.032.152 392.901 991.719 192.726
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
14.554 5.933 5.419 1.913
Diğer Faiz Gelirleri
21.061 7.771 11.764 2.507
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -2.334.952 -1.163.209 -938.507 -371.859
Mevduata Verilen Faizler
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.208.980 -420.858 -553.995 -142.640
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-100.392 -73.851 -25.990 -21.523
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.018.169 -663.632 -353.617 -207.249
Kiralama Faiz Giderleri
-480 -413 -247 -91
Diğer Faiz Giderleri
-6.931 -4.455 -4.658 -356
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
4.752.410 1.948.757 1.960.384 745.742
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
224.954 105.899 75.894 29.241
Alınan Ücret ve Komisyonlar
250.130 119.041 85.109 33.025
Gayri Nakdi Kredilerden
39.211 21.538 15.478 7.830
Diğer
210.919 97.503 69.631 25.195
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-25.176 -13.142 -9.215 -3.784
Gayri Nakdi Kredilere
-6.006 -2.390 -2.020 -771
Diğer
-19.170 -10.752 -7.195 -3.013
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 19.754 8.243 3.409 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 821.182 -53.065 332.616 -49.637
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
33.598 447 9.123 13
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
3.004.501 500.872 1.067.581 -16.847
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-2.216.917 -554.384 -744.088 -32.803
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 201.328 245.065 76.685 43.302
FAALİYET BRÜT KÂRI
6.019.628 2.254.899 2.448.988 768.648
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -1.850.489 -716.526 -831.756 -162.081
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -384.403 -180.000 0 -115.000
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-300.822 -160.932 -129.428 -53.669
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -305.011 -258.850 -109.632 -53.013
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.178.903 938.591 1.378.172 384.885
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
259.922 97.840 86.630 35.874
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 3.438.825 1.036.431 1.464.802 420.759
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -793.592 -261.654 -341.878 -125.316
Cari Vergi Karşılığı
-1.014.187 -320.143 -441.482 -150.284
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-513.575 -246.144 -104.472 -65.749
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
734.170 304.633 204.076 90.717
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 2.645.233 774.777 1.122.924 295.443
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 2.645.233 774.777 1.122.924 295.443
Grubun Karı (Zararı)
2.640.644 774.602 1.121.422 295.311
Azınlık Payları Karı (Zararı)
4.589 175 1.502 132
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,94300000 0,27700000 0,40100000 0,10500000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075980
BIST