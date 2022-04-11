***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme
11.04.2022 16:51
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Esas Sözleşmemizin Sermaye başlıklı 5. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 06.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki Esas Sözleşmemiz ekte sunulmaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
5 06/04/2022 06/04/2022 10553
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019186
BIST
17:172.447
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 53,41
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.450
En Düşük
2.401
17:1714,6936
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0498
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,6341
17:1716,0111
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0348
|Açılış
|: 15,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
15,9613
17:17920,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,16
|Açılış
|: 920,28
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
930,31
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler17:15
|ISFIN
|4,62
|439.055.963
|% 10,00
|
|EPLAS
|21,38
|35.230.708
|% 9,98
|
|KONKA
|18,07
|218.062.726
|% 9,98
|
|DURDO
|18,97
|17.375.073
|% 9,97
|
|ACSEL
|41,26
|63.051.394
|% 9,97
|
|MARTI
|1,87
|99.257.125
|% -7,88
|
|CEOEM
|11,33
|27.284.507
|% -4,79
|
|TRCAS
|5,12
|45.858.001
|% -4,12
|
|AKFGY
|3,03
|43.893.222
|% -4,11
|
|GZNMI
|39,68
|30.969.320
|% -4,06
|
|GARAN
|13,71
|5.348.239.789
|% 3,08
|
|THYAO
|36,42
|5.289.489.232
|% 3,11
|
|KRDMD
|16,25
|3.456.022.985
|% 3,11
|
|ASELS
|28,20
|2.633.905.014
|% 1,08
|
|YKBNK
|4,95
|2.625.932.745
|% 6,00
|
|EKGYO
|2,71
|1.465.918.403
|% 3,44
|
|YKBNK
|4,95
|2.625.932.745
|% 6,00
|
|TSKB
|1,74
|779.281.532
|% 9,43
|
|GARAN
|13,71
|5.348.239.789
|% 3,08
|
|ODAS
|2,18
|712.866.762
|% -2,68
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6875
|14,6925
|% -0,35
|
|Euro
|15,9912
|16,0061
|% -0,25
|
|Sterlin
|19,0859
|19,1816
|% -0,39
|
|Frank
|15,6678
|15,7622
|% -0,31
|
|Riyal
|3,9055
|3,9251
|% -0,35
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|0,28
|
|Altın Gr.
|922
|922
|-1,50
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.198
|-9,00
|
|Tam
|6.069
|6.221
|-16,24
|
|Yarım
|2.933
|3.009
|-7,85
|
|Çeyrek
|1.471
|1.505
|-3,93
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,95
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|0,05
|
|B. Petrol
|98,47
|98,47
|-4,31
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:30TRGYO
Yüzde 9.84 oranında artışla 6.92 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 431, 326 adet işlem
-
17:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 65, 65 artarak (% 2.47 ) 2, 728
-
17:29
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, KRDMD
-
17:29XU100
Endeks 2, 447 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 25 üstünde . İşlem hacmi 55, 158.00 milyon TL de
-
17:29TSKB
Yüzde 9.43 oranında artışla 1.74 lira fiyatla işlem gören hissede 495, 588, 349 adet işlem