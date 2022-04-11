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***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme

11.04.2022 16:51
***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme


***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Esas Sözleşmemizin Sermaye başlıklı 5. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 06.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki Esas Sözleşmemiz ekte sunulmaktadır.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
5 06/04/2022 06/04/2022 10553



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019186


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