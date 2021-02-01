***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) 10. maddesi kapsamında, Bankamızın 2021 yılı beklentilerine ekte yer verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906760BIST