***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 24.02.2021Genel Kurul Tarihi 25.03.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYOĞLUAdres Meclisi Mebusan Cad. No: 81 Fındıklı Beyoğlu İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi2 - Banka'nın 2020 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi3 - Banka'nın 2020 yılı bilanço ve kar zarar hesabının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması4 - Genel Kurul toplantı tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimlerinin onaya sunulması5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası6 - 2020 yılı karının tespit ve tevzii hususunda Yönetim Kurulu önerisinin onaya sunulması7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin seçimi8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti9 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi10 - Yıl içinde yapılan bağışların bilgiye sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesiGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GK Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 GA Invitation.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 GK 2020 Bilgilendirme Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 GA 2020 Memorandum.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912408BIST