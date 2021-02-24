***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Bilgilendirme Dokümanı ekindeki Kar Dağıtım Tablosu güncellenmiştir.Genel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 24.02.2021Genel Kurul Tarihi 25.03.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYOĞLUAdres Meclisi Mebusan Cad. No: 81 Fındıklı BeyoğluİstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi2 - Banka'nın 2020 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi3 - Banka'nın 2020 yılı bilanço ve kar zarar hesabının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması4 - Genel Kurul toplantı tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimlerinin onaya sunulması5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası6 - 2020 yılı karının tespit ve tevzii hususunda Yönetim Kurulu önerisinin onaya sunulması7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin seçimi8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti9 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi10 - Yıl içinde yapılan bağışların bilgiye sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesiGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GK Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 GA Invitation.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 GK 2020 Bilgilendirme Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 GA 2020 Memorandum.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912506BIST