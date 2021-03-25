***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 24.02.2021Genel Kurul Tarihi 25.03.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYOĞLUAdres Meclisi Mebusan Cad. No: 81 Fındıklı BeyoğluİstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi2 - Banka'nın 2020 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi3 - Banka'nın 2020 yılı bilanço ve kar zarar hesabının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması4 - Genel Kurul toplantı tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimlerinin onaya sunulması5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası6 - 2020 yılı karının tespit ve tevzii hususunda Yönetim Kurulu önerisinin onaya sunulması7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin seçimi8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti9 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi10 - Yıl içinde yapılan bağışların bilgiye sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesiGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GK Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 GA Invitation.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 GK 2020 Bilgilendirme Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 GA 2020 Memorandum.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Bankamızın 25.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir:1- Banka Esas Sözleşmesi uyarınca Toplantı Başkanlığı teşkil edilmiş ve Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Tutanağı'nı imzalamak üzere yetki verilmiştir.2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları okunarak ve müzakere edilerek onaylanmıştır.3- 2020 yılı Bilançosu ile Kar ve Zarar Hesabı onaylanmıştır.4- Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimleri onaylanmıştır.5- Yönetim Kurulu Üyeleri 2020 yılının işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.6- 2020 yılı net kârı olan 732.828.578,31-TL'nin Esas Sözleşmemizin 47'inci maddesine göre ve ekteki tablolarda belirtilen şekilde kullanım ve dağıtılmasına karar verilmiştir.7- Banka Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun 11 üyeden oluşmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sayın Adnan Bali, Sayın Mahmut Magemizoğlu, Sayın Bahattin Özarslantürk, Sayın Zeynep Hansu Uçar, Sayın Abdi Serdar Üstünsalih, Sayın Gamze Yalçın, Sayın Hüseyin Yalçın, Sayın Ozan Uyar ve Sayın Dr. Cengiz Yavilioğlu üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Sayın Mithat Rende'nin üç yıl süre ile Bağımsız Üye olarak seçilmesi Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. Bankacılık Kanunu'nun 23. Maddesi ve Esas Sözleşme'nin 13. Maddesi uyarınca Bankamız Genel Müdürü Sayın Ece Börü'nün Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olduğu hususunda bilgilendirme yapılmıştır.8- Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 30.250 TL ücret verilmesine karar verilmiştir.9- 2021 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine karar verilmiştir.10- Yıl içinde yapılan bağışlar bilgiye sunulmuştur. 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 800.000 TL olarak belirlenmiştir.11- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmiştir.12- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.Genel Kurul Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Kar Dagitim Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 2 Profit Distribution Table.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 3 2020 Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 4 2020 Genel Kurul Tutanağı.pdf - TutanakEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920544BIST