***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.02.2022 20:11
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 24.02.2022
Genel Kurul Tarihi 29.03.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres Meclisi Mebusan Cad. No: 81 Fındıklı Beyoğlu İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - Banka'nın 2021 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi
3 - Banka'nın 2021 yılı bilanço ve kar zarar hesabının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması
4 - Genel Kurul toplantı tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimlerinin onaya sunulması
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası
6 - 2021 yılı karının tespiti ve tevzii hususunda Yönetim Kurulu önerisinin onaya sunulması
7 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti
8 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi
9 - Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı Banka Esas Sözleşmesi'nin sermaye ile ilgili 5. maddesinin tadilinin Genel Kurul'un onayına sunulması
10 - Yıl içinde yapılan bağışların bilgiye sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Esas Sozlesme Tadil.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2 GK 2021 - Bilgilendirme Dokümanı (24 Subat 2022).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 GK 2021 Davet (24 Subat 2022).pdf - İlan Metni
EK: 4 Amendment AOA.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 5 GA 2021 - Memorandum (24 Subat 2022).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6 GA 2021 Invitation (24 Subat 2022).pdf - İlan Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004239
BIST