***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 24.02.2022Genel Kurul Tarihi 29.03.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYOĞLUAdres Meclisi Mebusan Cad. No: 81 Fındıklı Beyoğlu İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi2 - Banka'nın 2021 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi3 - Banka'nın 2021 yılı bilanço ve kar zarar hesabının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması4 - Genel Kurul toplantı tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimlerinin onaya sunulması5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası6 - 2021 yılı karının tespiti ve tevzii hususunda Yönetim Kurulu önerisinin onaya sunulması7 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti8 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi9 - Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı Banka Esas Sözleşmesi'nin sermaye ile ilgili 5. maddesinin tadilinin Genel Kurul'un onayına sunulması10 - Yıl içinde yapılan bağışların bilgiye sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesiGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Esas Sozlesme Tadil.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 2 GK 2021 - Bilgilendirme Dokümanı (24 Subat 2022).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 GK 2021 Davet (24 Subat 2022).pdf - İlan MetniEK: 4 Amendment AOA.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 5 GA 2021 - Memorandum (24 Subat 2022).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 6 GA 2021 Invitation (24 Subat 2022).pdf - İlan Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004239BIST