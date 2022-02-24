Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.02.2022 20:11
***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 24.02.2022
Genel Kurul Tarihi 29.03.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres Meclisi Mebusan Cad. No: 81 Fındıklı Beyoğlu İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - Banka'nın 2021 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi
3 - Banka'nın 2021 yılı bilanço ve kar zarar hesabının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması
4 - Genel Kurul toplantı tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimlerinin onaya sunulması
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası
6 - 2021 yılı karının tespiti ve tevzii hususunda Yönetim Kurulu önerisinin onaya sunulması
7 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti
8 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi
9 - Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı Banka Esas Sözleşmesi'nin sermaye ile ilgili 5. maddesinin tadilinin Genel Kurul'un onayına sunulması
10 - Yıl içinde yapılan bağışların bilgiye sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Esas Sozlesme Tadil.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2 GK 2021 - Bilgilendirme Dokümanı (24 Subat 2022).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 GK 2021 Davet (24 Subat 2022).pdf - İlan Metni
EK: 4 Amendment AOA.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 5 GA 2021 - Memorandum (24 Subat 2022).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6 GA 2021 Invitation (24 Subat 2022).pdf - İlan Metni






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004239


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.851
Değişim :  -8,17% |  -164,65
Açılış :  1.953  
Önceki Kapanış :  2.016  
En Yüksek
1.953 En Düşük
1.827
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALKA 17,82 55.872.804 % 10,00  
HUNER 2,66 883.900.720 % 9,92  
ULUUN 6,46 212.334.129 % 3,86  
DAGHL 14,00 7.214.089 % 3,70  
ANHYT 14,16 9.653.386 % 2,39  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,0085 14,0171 % 1,45  
Euro 15,7388 15,8752 % 1,39  
Sterlin 18,7151 18,8089 % 0,32  
Frank 15,0824 15,1733 % 0,64  
Riyal 3,7246 3,7433 % 1,45  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.890 1.890 -19,08  
Altın Gr. 849 849 0,90  
Cumhuriyet 6.078 6.170 457,00  
Tam 6.049 6.206 463,52  
Yarım 2.924 3.002 224,22  
Çeyrek 1.466 1.501 112,11  
Gümüş.Ons 24,09 24,12 -0,47  
Gümüş Gr. 10,81 10,82 -0,10  
B. Petrol 95,00 95,00 0,95  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru