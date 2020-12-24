***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
24.12.2020 09:17
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın bir altın madeni projesiyle ilgili olarak ortaklık kurduğuna ilişkin bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında çıkan söylentiler gerçeği yansıtmamaktadır ve asılsızdır. Bankamız ile ilgili haberlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu‘ndan ve Bankamıza ait mecralardan takip edilmesini önemle rica ederiz. Bu açıklama Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin(II-15.1) 9. Maddesi çerçevesinde yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894683
BIST
10:151.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,88
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.425
En Düşük
1.419
10:157,6348
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0057
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6551
En Düşük
7,6240
10:159,3273
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0029
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3489
En Düşük
9,2931
10:15460,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,56
|Açılış
|: 460,60
|
|Önceki Kapanış
|: 460,04
|
462,08
En Düşük
459,07
BIST En Aktif Hisseler10:13
|POLTK
|405,30
|699.548
|% 9,99
|
|OZRDN
|9,81
|2.166.560
|% 9,98
|
|SNKRN
|16,33
|550.321
|% 9,97
|
|GUBRF
|62,45
|25.676.380
|% 9,95
|
|INVEO
|52,35
|21.066.963
|% 9,93
|
|PAMEL
|15,25
|3.101.774
|% -9,92
|
|KERVN
|1,11
|87.157
|% -9,76
|
|SMART
|8,70
|1.766.077
|% -5,74
|
|SANKO
|9,80
|230.197
|% -4,39
|
|NIBAS
|67,00
|1.229.137
|% -4,29
|
|SKBNK
|1,57
|294.515.182
|% -0,63
|
|PETKM
|5,05
|146.340.186
|% 0,00
|
|GARAN
|9,96
|113.365.750
|% 0,00
|
|ECILC
|7,40
|90.766.228
|% 1,65
|
|TSKB
|1,89
|88.047.877
|% -0,53
|
|SKBNK
|1,57
|294.515.182
|% -0,63
|
|TSKB
|1,89
|88.047.877
|% -0,53
|
|EKGYO
|2,15
|86.951.141
|% -1,38
|
|PETKM
|5,05
|146.340.186
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,49
|59.229.903
|% 1,63
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6313
|7,6372
|% -0,04
|
|Euro
|9,3164
|9,3239
|% -0,07
|
|Sterlin
|10,3242
|10,3759
|% 0,33
|
|Frank
|8,5615
|8,6131
|% -0,11
|
|Riyal
|2,0289
|2,0391
|% -0,06
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|3,57
|
|Altın Gr.
|461
|461
|1,22
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|-14,00
|
|Tam
|3.028
|3.105
|-16,14
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-7,81
|
|Çeyrek
|734
|751
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|25,72
|25,77
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,05
|
|B. Petrol
|51,45
|51,45
|0,21
|
Seans Raporu
10:13
daha fazla
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10:25COSMO
Yüzde 7.33 oranında artışla 8.05 lira fiyatla işlem gören hissede 569 adet işlem
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10:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, OYAKC, BIMAS
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10:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, KOZAL, PGSUS
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10:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 47 artarak (% 0.43 ) 1, 280
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10:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : POLTK, ECZYT, SNKRN, ARZUM, GUBRF, UMPAS, OZRDN, INVEO