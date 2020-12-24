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***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

24.12.2020 09:17



***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Açıklamalar

Bankamızın bir altın madeni projesiyle ilgili olarak ortaklık kurduğuna ilişkin bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında çıkan söylentiler gerçeği yansıtmamaktadır ve asılsızdır. Bankamız ile ilgili haberlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu‘ndan ve Bankamıza ait mecralardan takip edilmesini önemle rica ederiz. Bu açıklama Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin(II-15.1) 9. Maddesi çerçevesinde yapılmıştır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894683


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