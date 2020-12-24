***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın bir altın madeni projesiyle ilgili olarak ortaklık kurduğuna ilişkin bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında çıkan söylentiler gerçeği yansıtmamaktadır ve asılsızdır. Bankamız ile ilgili haberlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu‘ndan ve Bankamıza ait mecralardan takip edilmesini önemle rica ederiz. Bu açıklama Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin(II-15.1) 9. Maddesi çerçevesinde yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894683BIST