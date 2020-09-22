***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar750 milyon ABD doları veya diğer para birimleri cinsinden muadili tutara kadar, bir veya birden fazla tertipte yurtdışında ihraç edilecek, vadesi ve faizi ihraç tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek tahvil ve/veya benzeri türden borçlanma aracı ihraç belgesi ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876182BIST