***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
22.09.2020 16:28
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
750 milyon ABD doları veya diğer para birimleri cinsinden muadili tutara kadar, bir veya birden fazla tertipte yurtdışında ihraç edilecek, vadesi ve faizi ihraç tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek tahvil ve/veya benzeri türden borçlanma aracı ihraç belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876182
BIST
17:481.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 9,70
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.098
En Düşük
1.085
17:487,6724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0403
|Açılış
|: 7,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6620
|
7,6724
En Düşük
7,6111
17:488,9849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0053
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9800
|
9,0084
En Düşük
8,9625
17:48469,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,22
|Açılış
|: 469,36
|
|Önceki Kapanış
|: 469,48
|
471,69
En Düşük
466,32
BIST En Aktif Hisseler17:48
|ERSU
|5,28
|80.726.300
|% 10,00
|
|IDGYO
|6,27
|8.122.961
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.142,90
|2.400.048
|% 10,00
|
|DENGE
|4,07
|5.227.321
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.704,10
|3.334.135
|% 10,00
|
|ISBTR
|48.060,00
|503.373
|% -10,00
|
|ISKUR
|450.001,00
|900.002
|% -10,00
|
|PKENT
|809,20
|397.317
|% -10,00
|
|ARMDA
|74,00
|15.548.144
|% -9,98
|
|MRSHL
|286,00
|29.128.342
|% -9,98
|
|SISE
|6,67
|1.921.493.522
|% 1,83
|
|KRDMD
|3,27
|1.035.037.461
|% 2,83
|
|PETKM
|4,23
|746.506.679
|% 1,68
|
|ODAS
|2,57
|577.261.691
|% 3,63
|
|THYAO
|10,54
|492.356.112
|% 1,84
|
|KRDMD
|3,27
|1.035.037.461
|% 2,83
|
|SISE
|6,67
|1.921.493.522
|% 1,83
|
|ODAS
|2,57
|577.261.691
|% 3,63
|
|YKBNK
|1,99
|355.960.689
|% 1,02
|
|PETKM
|4,23
|746.506.679
|% 1,68
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6685
|7,6724
|% 0,53
|
|Euro
|8,9780
|8,9849
|% 0,06
|
|Sterlin
|9,7294
|9,7782
|% -0,26
|
|Frank
|8,3042
|8,3542
|% -0,11
|
|Riyal
|2,0368
|2,0470
|% 0,38
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|-9,11
|
|Altın Gr.
|470
|470
|0,21
|
|Cumhuriyet
|3.128
|3.176
|28,00
|
|Tam
|3.115
|3.192
|26,94
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|13,04
|
|Çeyrek
|755
|772
|6,52
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,38
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,04
|
|B. Petrol
|41,98
|41,98
|0,54
|
Seans Raporu
17:48
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17:58GARFA
Yüzde 4.98 oranında artışla 11.18 lira fiyatla işlem gören hissede 774, 481 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 096 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 85 üstünde . İşlem hacmi 13, 075.00 milyon TL de
-
17:57FORMT
Yüzde 9.78 oranında artışla 3.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 630, 055 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, SAHOL, EKGYO
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 76 artarak (% 0.98 ) 1, 005