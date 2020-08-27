***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin Genel Müdürlüğe Yetki VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 27.08.2020İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıEk AçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu kararı ile (i) 29 Ocak 2015 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca kurulan ve mevcut durumda 2 milyar ABD doları tutarındaki "Medium Term Note" (MTN) programının 2 milyar ABD dolar program limiti sabit kalmak üzere güncellemesi ile ilgili tüm anlaşmalar, dokümanlar ve diğer belgelerin tanzimi, düzenlenmesi, imzalanması, tadili ve yurt içinde ve dışında gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi ve ilgili süreçlerin yürütülmesi (ii) anılan Program kapsamında 750 milyon ABD doları veya diğer para birimleri cinsinden muadili tutara kadar, vadesi ve faizi ihraç tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek, bir veya birden fazla tertipte yurtdışında tahvil ihraç edilmesi, ihraçla ilgili tüm anlaşmalar, dokümanlar ve diğer bilgi ve belgelerin tanzimi, düzenlenmesi, imzalanması ve tadili, yurt içinde ve dışında gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi ve ilgili süreçlerin yürütülmesi hususlarında Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871479BIST