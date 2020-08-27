***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
27.08.2020 19:10
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 27.08.2020
İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu kararı ile (i) 29 Ocak 2015 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca kurulan ve mevcut durumda 2 milyar ABD doları tutarındaki "Medium Term Note" (MTN) programının 2 milyar ABD dolar program limiti sabit kalmak üzere güncellemesi ile ilgili tüm anlaşmalar, dokümanlar ve diğer belgelerin tanzimi, düzenlenmesi, imzalanması, tadili ve yurt içinde ve dışında gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi ve ilgili süreçlerin yürütülmesi (ii) anılan Program kapsamında 750 milyon ABD doları veya diğer para birimleri cinsinden muadili tutara kadar, vadesi ve faizi ihraç tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek, bir veya birden fazla tertipte yurtdışında tahvil ihraç edilmesi, ihraçla ilgili tüm anlaşmalar, dokümanlar ve diğer bilgi ve belgelerin tanzimi, düzenlenmesi, imzalanması ve tadili, yurt içinde ve dışında gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi ve ilgili süreçlerin yürütülmesi hususlarında Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871479
BIST
18:051.109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 9,91
|Açılış
|: 1.108
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.112
En Düşük
1.102
18:057,3622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4040
|
7,3810
En Düşük
7,3069
18:058,7146
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0038
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7373
En Düşük
8,6488
18:05454,95
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -7,80
|Açılış
|: 454,95
|
|Önceki Kapanış
|: 462,75
|
465,26
En Düşük
451,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZRDN
|2,64
|720.791
|% 10,00
|
|DZGYO
|3,30
|12.291.112
|% 10,00
|
|KLGYO
|5,83
|44.251.029
|% 10,00
|
|GYHOL
|24,20
|8.385.469
|% 10,00
|
|KENT
|448,90
|4.100.702
|% 10,00
|
|BMELK
|5,31
|1.413.758
|% -10,00
|
|DGGYO
|11,62
|42.226.506
|% -8,29
|
|DMSAS
|5,52
|175.749.807
|% -7,07
|
|PRKME
|4,30
|199.980.704
|% -6,52
|
|MNDRS
|3,10
|31.718.500
|% -4,91
|
|GARAN
|6,99
|1.151.920.502
|% 1,30
|
|GUSGR
|6,59
|1.145.961.242
|% 0,15
|
|PETKM
|4,09
|814.605.348
|% 1,49
|
|SISE
|6,22
|701.344.461
|% -0,48
|
|FENER
|24,40
|661.973.478
|% 5,90
|
|EKGYO
|1,87
|473.335.767
|% 0,54
|
|ZOREN
|2,69
|597.655.698
|% 9,80
|
|PETKM
|4,09
|814.605.348
|% 1,49
|
|SKBNK
|1,45
|293.160.042
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,09
|408.552.961
|% 0,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3539
|7,3622
|% 0,00
|
|Euro
|8,6887
|8,7146
|% -0,04
|
|Sterlin
|9,6667
|9,7152
|% -0,34
|
|Frank
|8,0522
|8,1007
|% -0,28
|
|Riyal
|1,9539
|1,9637
|% -0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-28,12
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-7,89
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.073
|-19,00
|
|Tam
|3.015
|3.093
|-20,54
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|-9,94
|
|Çeyrek
|731
|748
|-4,97
|
|Gümüş.Ons
|26,94
|26,99
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,15
|
|B. Petrol
|45,39
|45,39
|-0,77
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 94 artarak (% 0.32 ) 1, 250
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17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ZOREN, SKBNK
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17:58XU100
Endeks 1, 105 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 13, 725.00 milyon TL de
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17:57ZOREN
Yüzde 8.98 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 202, 972, 819 adet işlem
-
17:56AKMGY
Yüzde 4.17 oranında artışla 45.00 lira fiyatla işlem gören hissede 96, 837 adet işlem