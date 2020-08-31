***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
31.08.2020 15:20
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 27.08.2020
İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 31.08.2020
Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu kararı ile (i) 29 Ocak 2015 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca kurulan ve mevcut durumda 2 milyar ABD doları tutarındaki "Medium Term Note" (MTN) programının 2 milyar ABD dolar program limiti sabit kalmak üzere güncellemesi ile ilgili tüm anlaşmalar, dokümanlar ve diğer belgelerin tanzimi, düzenlenmesi, imzalanması, tadili ve yurt içinde ve dışında gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi ve ilgili süreçlerin yürütülmesi (ii) anılan Program kapsamında 750 milyon ABD doları veya diğer para birimleri cinsinden muadili tutara kadar, vadesi ve faizi ihraç tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek, bir veya birden fazla tertipte yurtdışında tahvil ihraç edilmesi, ihraçla ilgili tüm anlaşmalar, dokümanlar ve diğer bilgi ve belgelerin tanzimi, düzenlenmesi, imzalanması ve tadili, yurt içinde ve dışında gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi ve ilgili süreçlerin yürütülmesi hususlarında Genel Müdürlük yetkili kılınmış ve bu karar kamuoyuna açıklanmıştı. Bahse konu karar kapsamında ihraç belgesi alınması amacıyla Bankamızca Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871798
BIST
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|ULAS
|3,19
|39.123.778
|% 10,00
|
|SEKUR
|7,92
|8.508.503
|% 10,00
|
|INTEM
|19,80
|22.623.467
|% 10,00
|
|FRIGO
|35,42
|1.927.961
|% 10,00
|
|PKENT
|935,00
|6.653.253
|% 10,00
|
|ISKUR
|333.000,10
|333.000
|% -9,94
|
|ARTI
|2,24
|1.362.342
|% -9,68
|
|IZFAS
|3,47
|1.650.657
|% -8,20
|
|SERVE
|7,97
|1.151.503
|% -7,33
|
|GEDIK
|9,41
|32.036.647
|% -7,20
|
|KRDMD
|3,05
|1.542.596.341
|% -1,29
|
|EKGYO
|1,76
|794.831.925
|% -3,83
|
|GARAN
|6,76
|739.299.999
|% -2,31
|
|GUSGR
|6,14
|645.199.841
|% -4,81
|
|PETKM
|3,91
|605.415.854
|% -3,22
|
|KRDMD
|3,05
|1.542.596.341
|% -1,29
|
|EKGYO
|1,76
|794.831.925
|% -3,83
|
|PETKM
|3,91
|605.415.854
|% -3,22
|
|ZOREN
|2,70
|357.169.199
|% -2,88
|
|YKBNK
|2,03
|257.249.488
|% -0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3559
|7,3611
|% 0,38
|
|Euro
|8,7860
|8,7936
|% 1,06
|
|Sterlin
|9,8090
|9,8582
|% 0,48
|
|Frank
|8,1175
|8,1664
|% 0,50
|
|Riyal
|1,9550
|1,9648
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.972
|1.973
|7,74
|
|Altın Gr.
|466
|466
|3,17
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|12,36
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|5,99
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|28,21
|28,24
|0,73
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,67
|0,18
|
|B. Petrol
|45,85
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|0,04
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