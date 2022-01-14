***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.01.2022 13:43
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.12.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 7.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 5
SPK Başvuru Tarihi 12.01.2022
Ek Açıklamalar
SPK başvurusu yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sozlesme Tadil.pdf
EK: 2 Amendment AOA.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994038
BIST
15:022.062
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -8,32
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.054
15:0213,5475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0345
|Açılış
|: 13,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
15:0215,5144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0672
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
15:02793,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,12
|Açılış
|: 793,20
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
790,22
BIST En Aktif Hisseler14:58
|QNBFL
|97,35
|1.296.741
|% 10,00
|
|PKENT
|350,60
|28.495.116
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|988.037
|% 9,98
|
|BRMEN
|2,78
|1.129.176
|% 9,88
|
|BASCM
|10,70
|361.807
|% 9,74
|
|EMNIS
|23,66
|3.093.495
|% -9,97
|
|UZERB
|67,35
|4.093.398
|% -9,96
|
|DOBUR
|106,20
|9.521.598
|% -6,02
|
|ERCB
|55,20
|17.506.723
|% -5,80
|
|BALAT
|8,52
|206.647
|% -5,75
|
|THYAO
|28,38
|2.959.317.016
|% -1,39
|
|KRDMD
|13,43
|2.631.987.537
|% 0,60
|
|EREGL
|31,34
|1.000.520.630
|% -0,89
|
|SISE
|15,07
|948.369.062
|% 0,13
|
|KOZAL
|129,50
|770.149.568
|% 1,17
|
|EKGYO
|2,41
|639.358.617
|% 1,69
|
|KRDMD
|13,43
|2.631.987.537
|% 0,60
|
|YKBNK
|3,79
|621.000.627
|% -0,52
|
|THYAO
|28,38
|2.959.317.016
|% -1,39
|
|TSKB
|1,56
|103.053.838
|% 0,00
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5343
|13,5464
|% -0,26
|
|Euro
|15,5015
|15,5163
|% -0,42
|
|Sterlin
|18,5221
|18,6150
|% -0,15
|
|Frank
|14,7993
|14,8884
|% -0,27
|
|Riyal
|3,5970
|3,6151
|% -0,29
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|1,71
|
|Altın Gr.
|793
|793
|-2,16
|
|Cumhuriyet
|5.262
|5.342
|-24,00
|
|Tam
|5.239
|5.370
|-23,95
|
|Yarım
|2.532
|2.598
|-11,58
|
|Çeyrek
|1.270
|1.299
|-5,79
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,13
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,05
|10,06
|-0,02
|
|B. Petrol
|85,24
|85,24
|0,77
|
Seans Raporu
14:58
daha fazla
-
15:12XU100
Endeks 2, 062 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 41 altında . İşlem hacmi 19, 860.00 milyon TL de
-
15:12EGEPO
Yüzde -3.46 oranında düşüşle 8.08 lira fiyatla işlem gören hissede 599, 366 adet işlem
-
15:09LKMNH
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 11.82 lira fiyatla işlem gören hissede 729, 877 adet işlem
-
15:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 89 kaybederek (% -0.64 ) 1, 855
-
15:07
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFB, QNBFL, PKENT, BRMEN