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***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.01.2022 13:43
***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.12.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 7.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 5
SPK Başvuru Tarihi 12.01.2022

Ek Açıklamalar
SPK başvurusu yapılmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sozlesme Tadil.pdf
EK: 2 Amendment AOA.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994038


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BRMEN 2,78 1.129.176 % 9,88  
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Tam 5.239 5.370 -23,95  
Yarım 2.532 2.598 -11,58  
Çeyrek 1.270 1.299 -5,79  
Gümüş.Ons 23,11 23,13 0,05  
Gümüş Gr. 10,05 10,06 -0,02  
B. Petrol 85,24 85,24 0,77  
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