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***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

23.05.2020 00:21
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***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 22 Mayıs 2020 tarihinde Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin uzun vadeli yabancı para notunu B+ seviyesinde teyit ederken durağan olan görünümünü negatif olarak değiştirmiştir. Yapılan güncellemenin ardından Bankamız not görünümleri aşağıdaki gibidir:  Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: ‘B+‘ Görünüm Negatif  Uzun Vadeli Yerli Para Kredi Notu: 'BB-' Görünüm Durağan  Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: 'B'   Kısa Vadeli Yerli Para Kredi Notu: 'B'   Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notu: ‘AA(tur)' Görünüm Durağan  Finansal Kapasite Notu: ‘b+'   Destek Notu: ‘4'   Destek Derecelendirme Tabanı: 'B'   Uzun Vadeli Öncelikli Teminatsız Borç Notu: 'B+'   Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız Borç Notu: ‘B'  Sermaye Benzeri Borç Notu: ‘B-'




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846767


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PNSUT 19,14 127.592.510 % 10,00  
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Altın Gr. 380 380 3,24  
Cumhuriyet 2.460 2.497 22,30  
Tam 2.533 2.562 22,90  
Yarım 1.236 1.252 11,20  
Çeyrek 618 626 5,50  
Gümüş.Ons 17,18 17,22 0,08  
Gümüş Gr. 3,77 3,78 0,03  
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