***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
23.05.2020 00:21
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 22 Mayıs 2020 tarihinde Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin uzun vadeli yabancı para notunu B+ seviyesinde teyit ederken durağan olan görünümünü negatif olarak değiştirmiştir. Yapılan güncellemenin ardından Bankamız not görünümleri aşağıdaki gibidir: Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: ‘B+‘ Görünüm Negatif Uzun Vadeli Yerli Para Kredi Notu: 'BB-' Görünüm Durağan Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: 'B' Kısa Vadeli Yerli Para Kredi Notu: 'B' Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notu: ‘AA(tur)' Görünüm Durağan Finansal Kapasite Notu: ‘b+' Destek Notu: ‘4' Destek Derecelendirme Tabanı: 'B' Uzun Vadeli Öncelikli Teminatsız Borç Notu: 'B+' Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız Borç Notu: ‘B' Sermaye Benzeri Borç Notu: ‘B-'
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846767
BIST
18:05103.024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 375,41
|Açılış
|: 102.454
|
|Önceki Kapanış
|: 102.649
|
103.307
En Düşük
102.014
18:056,8168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0295
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8283
En Düşük
6,7746
18:057,4362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0023
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4581
En Düşük
7,4024
18:05380,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 3,56
|Açılış
|: 380,43
|
|Önceki Kapanış
|: 377,19
|
381,00
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|BURCE
|8,36
|8.590.738
|% 10,00
|
|ISGSY
|6,71
|6.768.540
|% 10,00
|
|PNSUT
|19,14
|127.592.510
|% 10,00
|
|CMENT
|39,10
|6.870.943
|% 9,96
|
|YAPRK
|11,15
|28.132.858
|% 9,96
|
|TACTR
|6,49
|1.271.547
|% -9,99
|
|EKIZ
|11,10
|2.683.791
|% -9,98
|
|TKURU
|18,78
|1.218.280
|% -9,97
|
|GLRYH
|14,48
|12.151.179
|% -9,95
|
|RTALB
|31,12
|37.383.285
|% -9,95
|
|TUPRS
|80,15
|632.296.597
|% 1,33
|
|THYAO
|11,21
|587.919.729
|% 0,81
|
|ASELS
|29,28
|579.168.126
|% -0,95
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 2,89
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 9,94
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 9,94
|
|KARSN
|1,81
|195.285.515
|% 2,26
|
|GUSGR
|3,28
|344.701.999
|% 0,61
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 2,89
|
|EKGYO
|1,36
|113.313.601
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2739
|8,3153
|% -0,03
|
|Frank
|6,9931
|7,0352
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8092
|1,8183
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|7,24
|
|Altın Gr.
|380
|380
|3,24
|
|Cumhuriyet
|2.460
|2.497
|22,30
|
|Tam
|2.533
|2.562
|22,90
|
|Yarım
|1.236
|1.252
|11,20
|
|Çeyrek
|618
|626
|5,50
|
|Gümüş.Ons
|17,18
|17,22
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|0,03
|
|B. Petrol
|35,31
|35,31
|-0,76
|