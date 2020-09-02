***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 21 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye'nin derecelendirme notu görünümünü Durağan'dan Negatif'e revize etmesini takiben, 1 Eylül 2020 tarihinde Bankamızın Uzun Vadeli Türk Parası Kredi Notu'nun görünümünü de Durağan'dan Negatife revize etmiş, ilgili notunu ise BB- olarak teyit etmiştir. Bankamıza ait diğer notlarda ise değişikliğe gitmemiş olup, notlarımızı teyit etmiştir. Mevcut durumda Bankamıza ait notlar ve not görünümü aşağıdaki gibidir: Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: B+ Görünümü: Negatif Uzun Vadeli Türk Parası Kredi Notu: BB- Görünümü: Negatif Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: B Kısa Vadeli Türk Parası Kredi Notu: B Finansal Kapasite Notu: b+ Destek Notu: 4 Destek Derecelendirme Tabanı: B Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu: AA (tur) Görünümü: Durağanhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872934BIST