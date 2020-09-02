***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
02.09.2020 14:09
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 21 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye'nin derecelendirme notu görünümünü Durağan'dan Negatif'e revize etmesini takiben, 1 Eylül 2020 tarihinde Bankamızın Uzun Vadeli Türk Parası Kredi Notu'nun görünümünü de Durağan'dan Negatife revize etmiş, ilgili notunu ise BB- olarak teyit etmiştir. Bankamıza ait diğer notlarda ise değişikliğe gitmemiş olup, notlarımızı teyit etmiştir. Mevcut durumda Bankamıza ait notlar ve not görünümü aşağıdaki gibidir: Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: B+ Görünümü: Negatif Uzun Vadeli Türk Parası Kredi Notu: BB- Görünümü: Negatif Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: B Kısa Vadeli Türk Parası Kredi Notu: B Finansal Kapasite Notu: b+ Destek Notu: 4 Destek Derecelendirme Tabanı: B Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu: AA (tur) Görünümü: Durağan
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872934
BIST
14:101.089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,73
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.083
14:107,3852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0176
|Açılış
|: 7,4020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3872
En Düşük
7,3588
14:108,7549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0229
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7472
14:10466,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,55
|Açılış
|: 466,13
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler14:10
|PKENT
|1.131,30
|4.490.487
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|846.081
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|433.740
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|640.903
|% 10,00
|
|TKURU
|188,30
|1.655.910
|% 9,99
|
|KENT
|509,40
|11.316.512
|% -10,00
|
|IZMDC
|22,86
|611.665
|% -9,93
|
|DOGUB
|4,38
|68.548.927
|% -7,40
|
|RALYH
|5,67
|8.986.078
|% -5,81
|
|OZBAL
|6,90
|108.925.497
|% -5,74
|
|FENER
|30,90
|611.281.784
|% 9,57
|
|GSRAY
|3,40
|550.816.267
|% 7,26
|
|SISE
|6,18
|436.422.386
|% -0,32
|
|BJKAS
|3,25
|432.105.401
|% 4,84
|
|PETKM
|4,01
|406.382.477
|% 1,26
|
|GSRAY
|3,40
|550.816.267
|% 7,26
|
|BJKAS
|3,25
|432.105.401
|% 4,84
|
|EKGYO
|1,78
|204.064.801
|% 1,14
|
|PETKM
|4,01
|406.382.477
|% 1,26
|
|IHLAS
|0,91
|86.393.233
|% 7,06
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3821
|7,3852
|% 0,24
|
|Euro
|8,7506
|8,7549
|% -0,26
|
|Sterlin
|9,8357
|9,8850
|% 0,08
|
|Frank
|8,0727
|8,1213
|% 0,09
|
|Riyal
|1,9622
|1,9720
|% 0,23
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|-5,80
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,33
|
|Cumhuriyet
|3.101
|3.147
|0,00
|
|Tam
|3.086
|3.163
|-0,21
|
|Yarım
|1.492
|1.530
|-0,10
|
|Çeyrek
|748
|765
|-0,05
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,69
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,05
|
|B. Petrol
|45,80
|45,80
|0,22
|