***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, 11 Eylül 2020 tarihinde Türkiye'nin notunu B1'den B2'ye düşürmesini takiben bankamız notlarında herhangi bir değişikliğe gitmemiştir.Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Notu B3 — Görünüm: negatifUzun Vadeli Yerli Para İhraççı Notu B3 — Görünüm: negatifUzun Vadeli Karşı Taraf Risk Notu B2Karşı Taraf Risk Değerlendirmesi B2(cr)Temel Kredi Değerlendirmesi caa1Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi caa1Öncelikli Teminatsız Borçlanma Notu B3 — Görünüm: NegatifYabancı Para MTN Notu (P)B3Sermaye Benzeri Borç Notu Caa3(hyb)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875340BIST