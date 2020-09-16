***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
16.09.2020 19:43
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, 11 Eylül 2020 tarihinde Türkiye'nin notunu B1'den B2'ye düşürmesini takiben bankamız notlarında herhangi bir değişikliğe gitmemiştir.
Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Notu B3 — Görünüm: negatif
Uzun Vadeli Yerli Para İhraççı Notu B3 — Görünüm: negatif
Uzun Vadeli Karşı Taraf Risk Notu B2
Karşı Taraf Risk Değerlendirmesi B2(cr)
Temel Kredi Değerlendirmesi caa1
Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi caa1
Öncelikli Teminatsız Borçlanma Notu B3 — Görünüm: Negatif
Yabancı Para MTN Notu (P)B3
Sermaye Benzeri Borç Notu Caa3(hyb)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875340
BIST
18:051.107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -4,13
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.105
18:057,5033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0134
|Açılış
|: 7,5240
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5080
En Düşük
7,4774
18:058,8880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0124
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8650
|
8,9058
En Düşük
8,8600
18:05472,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,19
|Açılış
|: 472,97
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
476,00
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|POLTK
|209,00
|2.468.716
|% 10,00
|
|YONGA
|81,40
|14.309.957
|% 10,00
|
|UFUK
|12,43
|1.003.325
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,88
|2.239.894
|% 10,00
|
|ETYAT
|2,31
|54.326.308
|% 10,00
|
|KENT
|429,30
|4.733.405
|% -10,00
|
|TDGYO
|7,39
|27.160.198
|% -9,99
|
|LKMNH
|12,02
|36.906.603
|% -9,96
|
|NUGYO
|9,43
|93.122.334
|% -9,93
|
|KRDMA
|5,14
|171.161.096
|% -7,22
|
|KRDMD
|3,17
|1.099.719.294
|% 1,93
|
|SASA
|17,00
|775.531.072
|% 4,49
|
|PETKM
|4,35
|736.589.833
|% -1,14
|
|SISE
|6,39
|554.447.537
|% 0,63
|
|AVOD
|4,04
|391.457.545
|% 9,78
|
|KRDMD
|3,17
|1.099.719.294
|% 1,93
|
|IHLAS
|1,09
|251.863.732
|% 3,81
|
|PETKM
|4,35
|736.589.833
|% -1,14
|
|EKGYO
|1,79
|252.974.771
|% -1,10
|
|CEMAS
|1,65
|198.304.864
|% 5,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4984
|7,5033
|% 0,18
|
|Euro
|8,8836
|8,8880
|% 0,14
|
|Sterlin
|9,7017
|9,7503
|% 0,77
|
|Frank
|8,2250
|8,2745
|% 0,10
|
|Riyal
|1,9946
|2,0046
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.961
|6,45
|
|Altın Gr.
|473
|474
|2,75
|
|Cumhuriyet
|3.134
|3.182
|19,00
|
|Tam
|3.119
|3.197
|17,51
|
|Yarım
|1.508
|1.546
|8,48
|
|Çeyrek
|756
|773
|4,24
|
|Gümüş.Ons
|27,19
|27,22
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,03
|
|B. Petrol
|41,97
|41,97
|1,44
|
Seans Raporu
18:05
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17:59RYSAS
Yüzde -5.17 oranında düşüşle 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 500, 069 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 18 kaybederek (% -0.34 ) 1, 238
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17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, SASA, PETKM
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17:58XU100
Endeks 1, 108 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 3 altında . İşlem hacmi 10, 212.00 milyon TL de
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17:57KRDMA
Yüzde -6.86 oranında düşüşle 5.16 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 442, 928 adet işlem