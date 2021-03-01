***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 19 Şubat 2021 tarihinde Türkiye'nin derecelendirme notu görünümünü Negatif'ten Durağan'a revize etmesini takiben, bankamızın Uzun Vadeli Yerli Para Kredi Notu, Kısa Vadeli Yerli Para Kredi Notu, Destek Notu, Destek Derecelendirme Tabanı ve Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notu'na ilişkin notlarını teyit etmiş olup Uzun Vadeli Yerli Para Kredi Notu'nun görünümünü Negatif'ten Durağan'a revize etmiş, Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notu'na ilişkin görünümü de Durağan olarak teyit etmiştir. Bankamıza ait diğer notlarda ise değişikliğe gidilmemiştir. Mevcut durumda Bankamıza ait notlar ve not görünümü aşağıdaki gibidir: Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: B+ Görünümü: Negatif Uzun Vadeli Yerli Para Kredi Notu: BB- Görünümü: Durağan Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: B Kısa Vadeli Yerli Para Kredi Notu: B Finansal Kapasite Notu: b+ Destek Notu: 4 Destek Derecelendirme Tabanı: B Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notu: AA (tur) Görünümü: Durağanhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913905BIST