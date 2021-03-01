***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
01.03.2021 15:11
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 19 Şubat 2021 tarihinde Türkiye'nin derecelendirme notu görünümünü Negatif'ten Durağan'a revize etmesini takiben, bankamızın Uzun Vadeli Yerli Para Kredi Notu, Kısa Vadeli Yerli Para Kredi Notu, Destek Notu, Destek Derecelendirme Tabanı ve Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notu'na ilişkin notlarını teyit etmiş olup Uzun Vadeli Yerli Para Kredi Notu'nun görünümünü Negatif'ten Durağan'a revize etmiş, Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notu'na ilişkin görünümü de Durağan olarak teyit etmiştir. Bankamıza ait diğer notlarda ise değişikliğe gidilmemiştir. Mevcut durumda Bankamıza ait notlar ve not görünümü aşağıdaki gibidir: Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: B+ Görünümü: Negatif Uzun Vadeli Yerli Para Kredi Notu: BB- Görünümü: Durağan Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: B Kısa Vadeli Yerli Para Kredi Notu: B Finansal Kapasite Notu: b+ Destek Notu: 4 Destek Derecelendirme Tabanı: B Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notu: AA (tur) Görünümü: Durağan
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913905
BIST
18:051.527
En Yüksek
|Değişim
|: 3,81%
|| 56,06
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.527
En Düşük
1.491
18:057,2931
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -0,1318
|Açılış
|: 7,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4050
|
7,4326
En Düşük
7,2183
18:058,7794
En Yüksek
|Değişim
|: -2,12%
|| -0,1900
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9750
|
8,9994
En Düşük
8,7048
18:05404,63
En Yüksek
|Değişim
|: -1,86%
|| -7,67
|Açılış
|: 404,51
|
|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
403,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|17,71
|5.077.103
|% 10,00
|
|OTKAR
|392,70
|309.097.599
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.180.442
|% 10,00
|
|NTHOL
|4,84
|205.132.542
|% 10,00
|
|MAALT
|255,20
|68.117.805
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,40
|404.860
|% -9,68
|
|SERVE
|18,05
|762.368
|% -8,38
|
|COSMO
|12,01
|592.870
|% -8,32
|
|ATSYH
|6,45
|1.059.835
|% -7,73
|
|EKIZ
|8,00
|657.552
|% -4,76
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|THYAO
|13,80
|1.786.311.865
|% 2,30
|
|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
|
|KOZAL
|136,30
|1.416.392.912
|% 5,50
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|EKGYO
|2,35
|750.334.919
|% 5,38
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
|
|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
|
|TSKB
|1,73
|269.215.434
|% 4,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2854
|7,2953
|% -1,75
|
|Euro
|8,7739
|8,7855
|% -2,05
|
|Sterlin
|10,1159
|10,1666
|% -1,89
|
|Frank
|7,9333
|7,9811
|% -2,42
|
|Riyal
|1,9366
|1,9463
|% -1,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|-1,74
|
|Altın Gr.
|405
|405
|-7,71
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.738
|-98,00
|
|Tam
|2.685
|2.755
|-92,97
|
|Yarım
|1.298
|1.332
|-44,97
|
|Çeyrek
|651
|666
|-22,49
|
|Gümüş.Ons
|26,53
|26,57
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,09
|
|B. Petrol
|64,21
|64,21
|-0,22
|