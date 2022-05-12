***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 11 Mayıs 2022 tarihinde bankamızın Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu'nu "B", Uzun Vadeli Yerli Para Kredi Notunu "B+" olarak teyit etmiş ve görünümlerinin "Negatif" olarak devam ettiğini açıklamıştır. Ayrıca, Şubat ayında negatif izlemeye aldığı Finansal Kapasite notunu "b+"dan "b"ye revize etmiş ve negatif izlemeden kaldırmıştır. Mevcut durumda Bankamıza ait notlar ve not görünümü aşağıdaki gibidir: Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: B Görünümü: Negatif Uzun Vadeli Yerli Para Kredi Notu: B+ Görünümü: Negatif Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: B Kısa Vadeli Yerli Para Kredi Notu: B Finansal Kapasite Notu: b Devlet Destek Notu: b- Uzun Vadeli Öncelikli Teminatsız Borç Notu: Bhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029671BIST