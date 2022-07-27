***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Temmuz 2022 tarihinde ülke notunu "B"'ye düşürmesini takiben, bankamızın Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu'nu "B"den "B-"ye, Uzun Vadeli Yerli Para Kredi Notunu "B+" den "B"ye revize etmiş ve görünümlerinin "Negatif" olarak devam ettiğini açıklamıştır.Ayrıca, Bankamızın Devlet Destek Notu "b-"den "ns – no support" seviyesine ve Finansal Kapasite Notu ise "b"den "b-" seviyesine düşürülmüştür.Mevcut durumda Bankamıza ait notlar ve not görünümü aşağıdaki gibidir:Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: B- Görünümü: NegatifUzun Vadeli Yerli Para Kredi Notu: B Görünümü: NegatifKısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: BKısa Vadeli Yerli Para Kredi Notu: BFinansal Kapasite Notu: b-Devlet Destek Notu: nsKısa Vadeli Öncelikli Teminatsız Borç Notu: Bhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047961BIST