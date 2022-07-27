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***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

27.07.2022 10:49
***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Açıklamalar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Temmuz 2022 tarihinde ülke notunu "B"'ye düşürmesini takiben, bankamızın Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu'nu  "B"den "B-"ye, Uzun Vadeli Yerli Para Kredi Notunu "B+" den "B"ye revize etmiş ve görünümlerinin "Negatif" olarak devam ettiğini açıklamıştır.
Ayrıca, Bankamızın Devlet Destek Notu "b-"den "ns – no support" seviyesine ve Finansal Kapasite Notu ise "b"den "b-" seviyesine düşürülmüştür.
Mevcut durumda Bankamıza ait notlar ve not görünümü aşağıdaki gibidir:
Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: B-  Görünümü: Negatif
Uzun Vadeli Yerli Para Kredi Notu: B  Görünümü: Negatif
Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: B
Kısa Vadeli Yerli Para Kredi Notu: B
Finansal Kapasite Notu: b-
Devlet Destek Notu: ns
                  
Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız Borç Notu: B





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047961


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Tam 6.663 6.725 12,00  
Yarım 3.247 3.288 6,00  
Çeyrek 1.628 1.643 3,00  
Gümüş.Ons 18,74 18,76 0,13  
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