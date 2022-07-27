***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
27.07.2022 10:49
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Temmuz 2022 tarihinde ülke notunu "B"'ye düşürmesini takiben, bankamızın Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu'nu "B"den "B-"ye, Uzun Vadeli Yerli Para Kredi Notunu "B+" den "B"ye revize etmiş ve görünümlerinin "Negatif" olarak devam ettiğini açıklamıştır.
Ayrıca, Bankamızın Devlet Destek Notu "b-"den "ns – no support" seviyesine ve Finansal Kapasite Notu ise "b"den "b-" seviyesine düşürülmüştür.
Mevcut durumda Bankamıza ait notlar ve not görünümü aşağıdaki gibidir:
Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: B- Görünümü: Negatif
Uzun Vadeli Yerli Para Kredi Notu: B Görünümü: Negatif
Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: B
Kısa Vadeli Yerli Para Kredi Notu: B
Finansal Kapasite Notu: b-
Devlet Destek Notu: ns
Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız Borç Notu: B
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047961
BIST
11:062.539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,44
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.553
En Düşük
2.532
11:0617,8880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0300
|Açılış
|: 17,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,8921
En Düşük
17,8322
11:0618,1756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0856
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1852
En Düşük
18,0653
11:06989,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,39
|Açılış
|: 989,37
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
989,86
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler11:04
|BRKO
|2,25
|1.992.868
|% 9,76
|
|EMNIS
|36,24
|335.220
|% 9,75
|
|DOBUR
|63,30
|10.111.336
|% 9,61
|
|YEOTK
|91,85
|71.709.238
|% 8,57
|
|GRNYO
|3,18
|3.624.807
|% 8,53
|
|PEGYO
|2,39
|17.504.934
|% -6,27
|
|INTEM
|75,65
|32.425.100
|% -5,97
|
|DESPC
|11,26
|3.518.096
|% -3,60
|
|SUMAS
|69,95
|13.990
|% -3,52
|
|ARCLK
|64,05
|144.939.484
|% -3,39
|
|THYAO
|49,26
|1.015.051.271
|% 0,53
|
|YKBNK
|4,75
|401.387.564
|% 0,00
|
|SISE
|21,10
|379.404.224
|% 0,29
|
|FROTO
|283,60
|290.277.373
|% -0,84
|
|EREGL
|27,22
|245.636.506
|% -1,31
|
|SKBNK
|1,59
|139.085.916
|% 3,25
|
|YKBNK
|4,75
|401.387.564
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,17
|221.564.753
|% -0,63
|
|TSKB
|2,58
|161.815.558
|% 3,20
|
|ODAS
|3,72
|127.363.274
|% -0,27
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8750
|17,8880
|% 0,17
|
|Euro
|18,1464
|18,1717
|% 0,45
|
|Sterlin
|21,4895
|21,5973
|% 0,34
|
|Frank
|18,5129
|18,6245
|% 0,26
|
|Riyal
|4,7482
|4,7720
|% 0,22
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|4,93
|
|Altın Gr.
|989
|989
|2,97
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.726
|16,00
|
|Tam
|6.663
|6.725
|12,00
|
|Yarım
|3.247
|3.288
|6,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.643
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,76
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|0,04
|
|B. Petrol
|100
|100
|1,01
|