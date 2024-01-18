***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
18.01.2024 21:16
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından, 12 Ocak 2024 tarihinde Türkiye'nin notunun görünümünün "Durağan"dan "Pozitif'"e revize edilmesini takiben, 17 Ocak 2024 tarihinde bankamızın Uzun Vadeli Yabancı Para ve Yerli Para İhraççı Notu ile Temel Kredi Değerlendirmesi Notunun görünümünü "Durağan"dan "Pozitif"e revize edilmiştir ve bahsedilen notlar teyit edilmiştir. Mevcut durumda Bankamıza ait notlar ve not görünümü aşağıdaki gibidir: Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Notu B3 — Görünüm: Pozitif Uzun Vadeli Yerli Para İhraççı Notu B3 — Görünüm: Pozitif Uzun Vadeli Karşı Taraf Risk Notu B3 Karşı Taraf Risk Değerlendirmesi B3(cr) Temel Kredi Değerlendirmesi caa1 — Görünüm: Pozitif Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi caa1 Öncelikli Teminatsız Borçlanma Notu B3 Yabancı Para MTN Notu (P)B3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241501
BIST
'
18:058.016
En Düşük
|Değişim
|: -0,10%
|| -8,28
|Açılış
|: 8.104
|
|Önceki Kapanış
|: 8.024
|
8.016
En Yüksek
8.117
18:0530,1323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0022
|Açılış
|: 30,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2650
|
30,1883
En Düşük
30,0435
18:0532,8398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0221
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
32,9856
En Düşük
32,7317
18:051.957,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 14,14
|Açılış
|: 1.957,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.943,41
|
1.958,76
En Düşük
1.939,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HLGYO
|2,65
|5.426.824
|% 49,72
|
|GRTRK
|52,80
|201.443.808
|% 10,00
|
|PRZMA
|47,52
|27.585.100
|% 10,00
|
|VRGYO
|30,80
|231.218.185
|% 10,00
|
|BEGYO
|4,95
|476.820.141
|% 10,00
|
|MEGMT
|35,84
|1.950.505.918
|% -9,99
|
|CATES
|62,60
|2.297.182.479
|% -9,99
|
|SNPAM
|91,65
|13.941.250
|% -9,97
|
|BAGFS
|26,24
|367.574.942
|% -9,14
|
|SURGY
|42,20
|1.274.700.215
|% -9,09
|
|ASTOR
|110,40
|6.791.024.737
|% 7,92
|
|THYAO
|250,75
|6.538.588.617
|% -0,69
|
|ISCTR
|25,86
|5.881.466.099
|% 0,70
|
|SASA
|36,02
|5.238.641.985
|% 6,69
|
|YKBNK
|21,98
|4.146.923.285
|% -0,90
|
|EKGYO
|8,98
|2.458.386.855
|% 2,28
|
|ISCTR
|25,86
|5.881.466.099
|% 0,70
|
|YKBNK
|21,98
|4.146.923.285
|% -0,90
|
|ZOREN
|4,43
|698.644.299
|% 0,91
|
|SASA
|36,02
|5.238.641.985
|% 6,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1256
|30,1323
|% 0,01
|
|Euro
|32,8038
|32,8398
|% 0,07
|
|Sterlin
|38,1622
|38,3535
|% 0,16
|
|Frank
|34,5633
|34,7716
|% -0,41
|
|Riyal
|8,0121
|8,0523
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,70
|22,73
|% 0,66
|
|Platin
|907,41
|908,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|936,59
|942,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,15
|79,15
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.019,38
|2.019,69
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
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