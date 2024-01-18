***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından, 12 Ocak 2024 tarihinde Türkiye'nin notunun görünümünün "Durağan"dan "Pozitif'"e revize edilmesini takiben, 17 Ocak 2024 tarihinde bankamızın Uzun Vadeli Yabancı Para ve Yerli Para İhraççı Notu ile Temel Kredi Değerlendirmesi Notunun görünümünü "Durağan"dan "Pozitif"e revize edilmiştir ve bahsedilen notlar teyit edilmiştir. Mevcut durumda Bankamıza ait notlar ve not görünümü aşağıdaki gibidir: Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Notu B3 — Görünüm: Pozitif Uzun Vadeli Yerli Para İhraççı Notu B3 — Görünüm: Pozitif Uzun Vadeli Karşı Taraf Risk Notu B3 Karşı Taraf Risk Değerlendirmesi B3(cr) Temel Kredi Değerlendirmesi caa1 — Görünüm: Pozitif Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi caa1 Öncelikli Teminatsız Borçlanma Notu B3 Yabancı Para MTN Notu (P)B3http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241501BIST