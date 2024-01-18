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***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

18.01.2024 21:16
***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından, 12 Ocak 2024 tarihinde Türkiye'nin notunun görünümünün "Durağan"dan "Pozitif'"e revize edilmesini takiben, 17 Ocak 2024 tarihinde bankamızın Uzun Vadeli Yabancı Para ve Yerli Para İhraççı Notu ile Temel Kredi Değerlendirmesi Notunun görünümünü "Durağan"dan "Pozitif"e revize edilmiştir ve bahsedilen notlar teyit edilmiştir. Mevcut durumda Bankamıza ait notlar ve not görünümü aşağıdaki gibidir: Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Notu B3 — Görünüm: Pozitif Uzun Vadeli Yerli Para İhraççı Notu B3 — Görünüm: Pozitif Uzun Vadeli Karşı Taraf Risk Notu B3 Karşı Taraf Risk Değerlendirmesi B3(cr) Temel Kredi Değerlendirmesi caa1 — Görünüm: Pozitif   Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi caa1   Öncelikli Teminatsız Borçlanma Notu B3  Yabancı Para MTN Notu (P)B3




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241501


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GRTRK 52,80 201.443.808 % 10,00  
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VRGYO 30,80 231.218.185 % 10,00  
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