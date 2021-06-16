***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Menfaat Sahipleri
16.06.2021 15:56
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Menfaat Sahipleri )
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Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
https://www.tskb.com.tr/tr/hakkimizda/tskb-iletisim-formu
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942652
BIST
17:311.435
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -7,47
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.432
17:318,5396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0178
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
17:3110,3608
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0215
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
17:31510,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,98
|Açılış
|: 510,49
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler17:29
|PENTA
|35,20
|73.709.719
|% 10,00
|
|UZERB
|45,98
|959.924
|% 10,00
|
|ISKUR
|320.100,00
|320.100
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,33
|1.965.496
|% 9,89
|
|EUKYO
|7,72
|10.535.231
|% 9,19
|
|BAGFS
|19,17
|302.081
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|29.138.258
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|307.022
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.291.192
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|2.711.405
|% -9,93
|
|THYAO
|14,36
|1.293.621.236
|% -0,90
|
|BOBET
|5,57
|838.356.829
|% -7,63
|
|GARAN
|8,37
|806.839.782
|% -0,59
|
|KOZAL
|126,40
|694.698.923
|% 1,61
|
|EKGYO
|2,22
|449.371.198
|% 1,37
|
|EKGYO
|2,22
|449.371.198
|% 1,37
|
|BOBET
|5,57
|838.356.829
|% -7,63
|
|YESIL
|2,32
|306.782.278
|% -9,73
|
|DOHOL
|2,97
|359.735.826
|% 0,68
|
|GARAN
|8,37
|806.839.782
|% -0,59
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5361
|8,5396
|% -0,21
|
|Euro
|10,3544
|10,3608
|% -0,21
|
|Sterlin
|12,0120
|12,0723
|% -0,04
|
|Frank
|9,4544
|9,5114
|% -0,34
|
|Riyal
|2,2702
|2,2816
|% -0,21
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-1,82
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-1,59
|
|Cumhuriyet
|3.383
|3.434
|-11,00
|
|Tam
|3.364
|3.449
|-10,72
|
|Yarım
|1.626
|1.668
|-5,19
|
|Çeyrek
|816
|834
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,80
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,01
|
|B. Petrol
|74,27
|74,27
|0,28
|
Seans Raporu
17:29
daha fazla
-
17:43HALKB
Yüzde -3.92 oranında düşüşle 5.15 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 898, 664 adet işlem
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17:42PKENT
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 2, 500.00 lira fiyatla işlem gören hissede 639 adet işlem
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17:41MAKTK
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 2.91 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 697, 926 adet işlem
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17:40XU100
Endeks 1, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 43 altında . İşlem hacmi 10, 349.00 milyon TL de
-
17:40ARSAN
Yüzde -4.24 oranında düşüşle 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 652, 170 adet işlem