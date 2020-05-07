***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
07.05.2020 17:30
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
H. Ersin Özince(Başkan),Yavuz Canevi(Üye), Mithat Rende(Üye), Z. Hansu Uçar(Üye), Ahmet Hakan Ünal(Üye), Abdi Serdar Üstünsalih (Üye), Gamze Yalçın(Üye), Hüseyin Yalçın (Üye)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843395
BIST
17:4298.570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -1,73
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
17:427,1504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0488
|Açılış
|: 29,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7200
|
7,2700
En Düşük
7,0706
17:427,7251
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0492
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
7,8587
En Düşük
7,6310
17:423,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,04
|Açılış
|: 3,48
|
|Önceki Kapanış
|: 3,45
|
3,52
En Düşük
3,42
BIST En Aktif Hisseler
|ALKIM
|11,99
|136.289.740
|% 10,05
|
|DGGYO
|5,28
|11.202.019
|% 10,00
|
|KUTPO
|14,52
|13.976.166
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|2.348.066
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|532.221
|% 10,00
|
|GEDIK
|20,98
|26.616.107
|% -8,22
|
|CASA
|15,62
|106.013
|% -8,12
|
|IZMDC
|9,84
|25.402.772
|% -7,61
|
|RAYSG
|7,30
|54.845.459
|% -6,77
|
|MAALT
|72,05
|17.151.567
|% -4,57
|
|KRDMD
|2,61
|1.274.631.113
|% 5,24
|
|GARAN
|8,04
|1.088.931.356
|% -0,37
|
|SASA
|9,20
|613.874.234
|% 2,56
|
|THYAO
|10,62
|601.170.531
|% 0,57
|
|TSPOR
|5,53
|443.515.701
|% 6,35
|
|KRDMD
|2,61
|1.274.631.113
|% 5,24
|
|YKBNK
|2,13
|305.601.475
|% 0,95
|
|GARAN
|8,04
|1.088.931.356
|% -0,37
|
|GUSGR
|3,12
|348.136.628
|% -2,19
|
|PETKM
|3,58
|376.373.875
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7671
|8,8111
|% -1,04
|
|Frank
|7,3017
|7,3457
|% -0,75
|
|Riyal
|1,9005
|1,9100
|% -0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.696
|10,65
|
|Altın Gr.
|392
|392
|1,42
|
|Cumhuriyet
|2.507
|2.563
|13,90
|
|Tam
|2.581
|2.630
|14,20
|
|Yarım
|1.260
|1.285
|7,00
|
|Çeyrek
|628
|643
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|15,08
|15,11
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,04
|
|B. Petrol
|30,75
|30,75
|1,03
|
Seans Raporu
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17:51
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